La viuda y heredera de Manolo Millares ha decidido, a sus más de noventa años, hablar de sus recuerdos en torno a su marido —fallecido en 1972— a través de una entrevista (1). Y aunque ya contamos con las memorias del propio artista, resulta sin duda atractiva la idea de completarlas con nuevos datos. Por otra parte, es lógico y justo que, en este tiempo en que al fin se recupera la memoria de las mujeres, Escobio desee tener su propio espacio. Al fin y al cabo, siendo joven, y alentada por Manolo y su familia en el marco de esa celebración colectiva de las artes que los impulsara, pintó algunos cuadros e incluso los expuso en el Museo Canario, foro donde la familia Millares solía trabajar, aunque Escobio no tuvo éxito de recepción y pronto dejó esa actividad para siempre por propia voluntad.

Mucho después de morir Manolo, ya en 1996, Escobio decidió publicar algunos poemas en libro. Otra vez el canal para que se expresara fue el Museo Canario (colección San Borondón) a través de la familia Millares (en concreto Lothar Siemens, su director, que incluso la ayudó en algo de difusión musical). Para ilustrar el libro, Escobio usó entonces obras de su marido —aunque los poemas no tuvieran relación con él—: en definitiva, la obra creativa de Escobio, pese a haber sido ocasional y sin eco, fue apoyada y acompañada por el afecto y respeto de su familia política.

Para expresar sus recuerdos Escobio ha esperado a una edad en que la memoria se puede volver un tanto cenagosa para cualquiera. Y cuando la mayoría de los testigos de los hechos ya han desaparecido y no pueden responder o dar su versión de los acontecimientos. No obstante Escobio afirma que le resulta un privilegio poder decir siempre lo que piensa, y siembra expectativas con sus declaraciones.

La pena es que al final esas expectativas no se cumplen, porque no responde a muchas preguntas que hay en el aire. Por ejemplo, para cuándo una Fundación o Museo Manolo Millares —como los tienen Miró, Tàpies y los otros grandes artistas del siglo XX español—, en Canarias y en la Península, porque no basta una sala dentro de una fundación ajena en Cuenca, y Millares hoy por hoy no tiene siquiera una web oficial. O por qué tardó tantas décadas en sacar a la luz la serie de dibujos sobre los curas fascistas, realizados entre 1960 y 1964 —casi un exorcismo obsesivo en esos años de la enfermedad que lleva a la muerte a su padre, víctima de la persecución, precisamente, de un cura franquista—. O cómo es que Escobio permitió a un vecino del CAAM cubrir absurdamente su fachada con el nombre de Manolo Millares, pero obstruyó que notables músicos canarios —por ejemplo, Mestisay— usaran la imagen de una obra suya en la cubierta de un disco o en un escenario. O por qué, ya que ella permitió que el crítico José María Moreno Galván, gran amigo de Manolo, fuera enterrado en la tumba del artista, no consta su nombre en la lápida. O qué fue de las páginas que, según varios testigos, faltan en los diarios, cartas y otros documentos del archivo de Manolo. O cómo es que no quiere ser considerada «consorte» pero busca constantemente figurar junto a él, por ejemplo, en las fotos de sus catálogos o en el nombre de la sala CICCA. En definitiva, Escobio relata hechos conocidos y añade solo algunos comentarios que interesan a su relato personal.

Sabemos que cuando ambos se conocieron él ya era un pintor entregado en cuerpo y alma a su profesión, y daba a conocer su obra tanto de forma individual como colectiva —por ejemplo, con su hermano pintor Eduardo—. La aparición de esa nueva novia le aportó un complemento emocional importante, se entendían bien, y las relaciones entre ambas familias eran óptimas.

Manolo trabajó para ahorrar y casarse, y para el soñado viaje a Madrid. Siguió pintando acuarelas, e hizo asimismo retratos al óleo para la familia de su hermano Juan Luis, que le prestaba el taller, y para su hermano poeta José María, que con esos encargos le ayudaba económicamente —también le ayudó mucho el padre de Elvireta, y después, cuando este se arruinó, Manolo le correspondió con creces—. El artista pintó además un retrato a Elvireta (1953) que por alguna razón a ella no le gustó —ni siquiera para dejárselo a sus padres—, así que se lo compró también José María, con los de él y su mujer, la poeta Pino Betancor. Cuando José María se fue a vivir a Madrid, ese retrato de Escobio —que era propiedad de José María y no de ella, aunque ahora lo reclame— pasó a la casa de su hermano músico, Totoyo, en Las Canteras (1969), lugar por donde el artista pasaba casi cada día en sus visitas a Las Palmas. Pintó también Manolo un hermoso retrato a su hermana pintora Jane, a la que adoraba —la consideraba «firme realidad de la pintura canaria» y «hermana en el arte y en la sangre»—, lo deja sentir en la calidez de sus ocres y dorados, que evocan la dulzura de una infancia compartida. Ese retrato quedó excluido del catálogo razonado del pintor, de 2004, algo que tampoco ha explicado aún Escobio.

Después de la fulgurante aventura de la revista Planas de Poesía —que acabó con una violenta actuación policial contra la familia Millares—, ya en 1955, llegó al fin el viaje de Manolo y Elvireta a la Península. En esos años el pintor se aplicó abnegadamente a su tarea creadora, y siguió relacionándose con grandes artistas e intelectuales del momento. Su compromiso ético y estético era radical, y el reconocimiento a su obra y actitud fue también grande. Ella, ajena a esos compromisos, se ocupaba de los marchantes, según nos cuenta.

No recuerda Escobio que Manolo mantenía además contacto constante con su isla y su familia en encuentros —sobre todo con sus padres y su hermana Jane, que vivían juntos, y sus hermanos Totoyo y Yeya— y cartas donde continuaba el fervor creativo, colaborando estrechamente con su otro hermano poeta, Agustín, por ejemplo en la nueva revista familiar (1964-1967), o explicando a Totoyo los detalles de la simpática polca que el pintor compuso y su hermano interpretó y grabó al timple. En esas cartas se definía además como «hombre de mar» ansioso de regresar sobre todo a las «rubias arenas» de su amada playa de Las Canteras. Mientras, y a fuerza de trabajo y talento, se iban sucediendo las actividades internacionales, y el enorme prestigio de sus arpilleras.

Al llegar esos años sesenta, los hechos se difuminan un tanto en el relato de Escobio. Lo cierto es que la primera mitad de la década trajo una noticia venturosa —el nacimiento de la primera hija (1961)— y dos noticias amargas: la agonía y muerte por cáncer del padre del pintor, el poeta y dibujante Juan Millares Carló (1965), y la crisis y separación matrimonial. No cuenta Elvireta por qué abandonó a marido e hija en esa época, pero está la sorna de Zóbel: «vivir con un genio», dice el artista, «debe haber sido un poco aburrido», si bien «los sustitutos, en comparación, deben haber parecido totalmente insípidos». Tampoco cuenta ella por qué regresó, pasado el tiempo, ya acordada la separación, y después de que Manolo iniciara una relación con una joven norteamericana de origen alemán. Aunque no importa más que para explicar la obra del propio pintor, en concreto ese cuadro titulado Asesinato del amor (1966), que cuelga en el Museo Reina Sofía, donde vemos un sujeto yerto, un homúnculo, y sobre él, una enorme E mayúscula.

El caso es que la pareja decide volver a vivir unida —aunque las cosas ya no sean como antes—, mientras el pintor continúa los homenajes a su padre, figura tutelar de la familia Millares Sall, y al que él considera el «primer mutilado de paz que conocí». Y en los años siguientes vuelve a ocurrir un hecho venturoso —el nacimiento de la segunda hija (1971)— y dos hechos amargos: uno, la muerte inesperada de Juan Luis (1966), hermano de Manolo; otro, el tumor maligno que pronto acaba con la vida del pintor.

Escobio no le cuenta al artista que tiene un cáncer terminal para que no sufra más de lo necesario, aunque sería extraño que su clara inteligencia no intuyera algo que él mismo había profetizado siempre. Tampoco le cuenta Elvireta nada a la familia Millares, que no tiene la oportunidad siquiera de despedirse de él, y eso resulta injustificable moralmente, incluso cruel. Tras su muerte, ella exige de inmediato, como «heredera universal», a la madre del artista —la pianista Dolores Sall— que le dé la obra que tiene de Manolo, y en particular los retratos que le hizo a su padre, Juan Millares. Esto, a una madre rota por esas muertes sucesivas. La familia se niega y la relación con Elvireta vuelve a resentirse. Esos retratos, por cierto, constan hoy en instituciones públicas y a disposición de todos.

Escobio decide entregarse en solitario —sin asesoramiento familiar y rompiendo con la galerista Juana Mordó— a la gestión de la obra de Manolo durante el siguiente medio siglo. Y asume, por tanto, en solitario también, los posibles logros y errores de esa gestión, mientras difunde un perfil biográfico poco amable del pintor. Para su familia, en cambio, Manolo fue siempre un hombre entrañable, emblema de integridad, inteligencia y nobleza, y también lo fue para sus amigos; el poeta Caballero Bonald, por ejemplo, recuerda sus «apacibles formularios afectivos, la decencia de su relación con lo cotidiano, esa variante de timidez que orlaba su noble apostura».

La verdad es que no hallamos autocrítica en la entrevista de Escobio; tampoco sentido del humor, a pesar de aplicarle a Manolo una frase de César Manrique: eso de tomarse la vida demasiado en serio. Sin duda ella ha trabajado por su legado, que es su patrimonio. Sin embargo, excluir a Millares del circuito de galerías ¿no dañó su proyección nacional y sobre todo internacional? Hacerse responsable de los catálogos ha llevado también a raras consecuencias. El admirable catálogo de Ayllón (1962), supervisado por Manolo Millares, es, como corresponde, profesional: muestra la obra, el texto y un retrato del pintor. El de França, posterior a su muerte y supervisado por ella, contiene cinco fotos en que está Elvireta, dos de ellas en bikini. Y esa singularidad —la desproporcionada presencia de la viuda en fotos y menciones— ha permanecido hasta ahora. Y tal vez no resulta del todo profesional.

Otra cosa digna de mención son las clamorosas ausencias en esos catálogos, y los errores por no pedir la opinión a quien sabe. Eso implica por ejemplo equivocarse al identificar a las personas que hay en las fotografías de grupo, o nombrar al pintor Juan Carló como supuesto «abuelo materno» de Manolo Millares Sall. En conjunto, no resulta inteligente ni ético modular arbitrariamente la verdad objetiva, ni confundir intencionadamente las opiniones propias con las del pintor, ni negar el intenso y fecundo vínculo afectivo de Manolo con sus padres y con todos sus hermanos —que consta en documentos y testimonios innumerables—, entre quienes se incluyen, por cierto, tres con Premio Canarias e incluso un Premio Nacional, es decir, que no necesitan en absoluto su fama porque tienen luz propia. En cualquier caso, la tarea escobesca se recoge en tan breve espacio que la entrevista resulta, en fin, decepcionante. Aunque tal vez un poco de humor, humildad o autocrítica la habría salvado.