¿Qué referencias tenía de nuestra orquesta, la Sinfónica de Tenerife, antes de este debut?

Obviamente, había escuchado el nombre de la orquesta. Siempre me han dicho que es de las mejores de España y tengo muchos compañeros que tocan aquí. De hecho, había pedido venir aquí antes a tocar y dirigir. Creo que iba a venir el año anterior pero al final no pudo ser. Y este año aquí estoy y la verdad es que estoy contentísimo con la orquesta. Está sonando muy bien.

¿Cuántos días llevan trabajando para preparar el concierto de este viernes?

Empezamos el lunes. Estamos avanzando muchísimo, ayer ya tuvimos parte de un general. Está sonando muy bien y se da la circunstancia –además– de que son obras que la orquesta no ha tocado nunca, ninguna de las dos. Fíjate que no son piezas desconocidas pero no las habían tocado, según me han contado la mayoría de los músicos. A pesar de eso, el primer día tuvimos que buscar mucho pero a partir del segundo ya empezamos a hacer música y está yendo muy bien.

La primera parte del recital incluye una selección del ballet La Bella Durmiente, de Chaikovski.

Es uno de los tres ballets fundamentales de Chaikovski pero se suele tocar o con bailarines o se interpreta –muy pocas veces– la versión de concierto que son como seis movimientos y creo que la hizo el propio compositor. Pero tampoco se toca mucho. Yo no hago ninguna de las dos. Hago una selección que he pensado para esta ocasión porque he tocado muchas veces la obra entera y he intentado coger, por ejemplo, el prólogo, una gran parte del primer acto y el final del segundo. Es decir, he cogido todo lo que no son danzas características sino lo que lleva historia. El objetivo es que el público, que conocerá en parte la trama, pueda seguir musicalmente la historia de principio a fin. No va a haber cortes, la obra original son como tres horas y nosotros vamos a tocar como cuarenta minutos. El público va a tener la sensación de que hay un principio y un final, por eso hemos recortado en la parte donde el objetivo, digamos, es que se luzca la compañía de ballet pero no se cuenta historia. Van a escuchar las partes que todo el mundo conoce, como el vals, y también partes que nunca habrán escuchado. Ha sido una sorpresa para la orquesta y creo que también lo será para el público.

La segunda parte será para uno de los compositores españoles más internacionales, El sombrero de tres picos de Manuel de Falla.

Sí. Y será con la versión completa, el ballet completo. Es bastante cercano a las versiones de concierto pero incluye mucho material que no se toca normalmente y que no conocíamos. Es muy interesante porque, al contrario que la versión de concierto, tiene mezzosoprano. Va a venir precisamente Belén Elvira, que es especialista en el repertorio de Falla. Comienza con ella y hay partes donde la orquesta tiene que tocar palmas, porque no tenemos palmeros. Vamos a intentar situar la percusión y aunque normalmente lo hago fuera, en la parte del público, me han dicho que por cuestiones acústicas es mejor hacerlo en el escenario. La intención es hacerlo de la forma más atractiva para el público, con los músicos palmeando. Va a ser muy interesante, al menos eso espero.

¿Es un programa distinto a lo que estamos acostumbrados?

Totalmente, van a ser dos obras que al público le van a encantar porque no son extrañas y son piezas que a todo el mundo, de una forma o de otra, conoce. Pero en una versión distinta donde habrá sorpresas, cosas nuevas. Vamos a intentar, y eso un reto para la orquesta, sustituir el elemento visual de los bailarines. Por ese motivo hemos intentado trabajar mucho esta semana en crear unos caracteres como muy contrastantes. Queremos que el público, aunque no conozca la historia, sepa quién es el hada buena y que, solo escuchando, sepan distinguir lo que está pasando o si hay una pelea, por ejemplo.