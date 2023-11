Colectivo Loba se ha propuesto inundar Tenerife de cultura durante el mes de noviembre y por eso conquistará el Espacio Cultural Aguere de La Laguna en la noche del viernes 3 de noviembre con una propuesta que reúne a grupos de Tenerife, País Vasco y Bélgica, y que tendrá a La Jungle como cabeza de cartel. La cita arrancará a las 20:00 horas y las entradas se encuentran a la venta en www.canaryticket.es.

Colectivo Loba es un nuevo concepto que pretende crear «un espacio donde las ideas toman vida, la innovación es la norma y la colaboración es la clave. Nos caracterizamos por vivir la creatividad de manera original y transformarla en arte», afirman sus creadores. Dentro de esta oferta, se ha dado vida a este concierto que ahora llega al Espacio Cultural Aguere y que se convierte en la primera actuación de los belgas La Jungle en Canarias.

Jim y Roxie son los dos músicos que están detrás de La Jungle. El dúo toma prestados códigos tradicionales del noise y los hacen suyos para llevar a cabo una propuesta que varía en cada directo, haciendo únicas cada una de sus actuaciones. Espontaneidad hipnótica es una de las mejores definiciones para el trabajo musical de este dúo que goza de un importante éxito en su país de origen, Bélgica, así como en Francia.

¿Qué propuesta musical ofrecerán en el Festival Loba que se celebra este fin de semana?

Llegamos a Tenerife con un set de canciones que son bastante enérgicas porque lo que queremos, sobre todo, es poder bailar con el público de la Isla.

¿Han viajado y actuado antes en Canarias?

Nunca hemos tocado en Canarias hasta ahora, aunque yo he estado ya cinco veces en Lanzarote. Debo decir que me encanta esa isla, igual que me está empezando a gustar mucho Tenerife. Desde que llegamos hace unos días, estamos descubriendo diferentes rincones de la isla y haciendo senderismo. De hecho, acabamos de subir al Teide y me ha parecido un paisaje magnífico, propio de El planeta de los simios.

¿Cuánto espacio dejan para la improvisación en cada uno de sus conciertos?

Procuramos dejarnos llevar. A veces, podemos empezar desde un ritmo diferente al que normalmente empleamos o, si sentimos que la canción es realmente genial, podemos alargarla todo lo que queramos sobre el escenario.

A lo largo del tiempo, la música que han compuesto ha pasado de ofrecer momentos festivos y bailables a otros que hablan del miedo y la ansiedad. ¿En qué momento se encuentra ahora la música de La Jungle?

Bueno, creo que ahora tenemos más ganas de fiesta que de ninguna otra cosa. Y de eso precisamente va a ir nuestro futuro musical. Creemos que no debe haber tiempo para llorar.

¿Aprovechan viajes como este a Tenerife para inspirarse y componer nueva música?

La verdad es que no, aunque, inconscientemente, estos viajes siempre nos alimentan. Lo que destacamos de estas oportunidades, sobre todo, es que nos unen más, nos permiten hacer nuevos amigos y nos acercan a nuestro equipo.

Bélgica y Francia son dos de los países en los que más han triunfado, pero ¿qué respuesta del público reciben en otros países?

Diría que nos encontramos una respuesta bastante similar en todos los lugares que visitamos y actuamos. Siempre intentamos dar nuestra máxima energía en el escenario, y eso lo hacemos tanto en España, en Rusia, en Croacia o en la Luna.

Tienen su propio sello discográfico, Hyperjungle Recordings. ¿Qué tiene que tener una propuesta musical para que se animen a producirla?

Creo que es una cuestión de intuición. Si vemos que el proyecto nos revuelve el estómago, ¡ya está! Es el caso de nuestro amigo David Temprano, que toca con su proyecto Landrose. Es realmente bueno y tienen una cantidad loca de energía.