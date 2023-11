¿Por qué decidió dar el salto a otra isla tras el éxito cosechado con sus novelas ambientadas en Tenerife?

Es cierto que la mayoría de mis novelas se centran en Tenerife, sobre todo gracias al entorno lagunero de mis libros anteriores. Con esta nueva publicación no se trata tan solo de un salto de escenario sino también de temática y de época porque nos encontramos ante una novela histórica. Mis anteriores libros eran de misterio ambientados en la actualidad pero en este caso tenemos que retroceder 500 años en el tiempo porque me centro en el momento en el que se produjo la conquista de Gran Canaria. Entre otras ocupaciones, yo también soy historiador, y siempre me había fascinado ese episodio histórico de la conquista de Gran Canaria porque fue un momento en el que, frente a la expansión castellana y previa al descubrimiento de América, se produjo una resistencia indígena totalmente inesperada y que tuvo en jaque a la Corona de Castilla durante cinco largos años. Fue una de las guerras de Castilla más largas de toda su historia.

Entonces la investigación para este libro no parte de cero, era algo que le interesaba con anterioridad.

Exacto, tenía ya conocimientos. Aunque lo mío se ha basado más en el poblamiento posterior pero claro que he estudiado todos los antecedentes. En este caso he echado mano de todo lo publicado, y no solo de libros modernos sino también de crónicas antiguas y documentos de la época que me han podido ayudar. Este no es un libro de historia, sino que es una novela de ficción que tiene un trasfondo histórico y en el que se desenvuelven personajes ficticios que llevan el peso de la trama. El telón de fondo es la conquista y a partir de ahí se desarrolla una historia muy bonita que va a gustar mucho a los lectores porque al fin y al cabo se trata de una historia de amor entre un europeo de orígenes oscuros con una muchacha canaria.

Como dice, es una ficción basada en un hecho histórico. ¿Hay algún detalle real que le llamara la atención y haya querido plasmar en su novela?

La conquista de Gran Canaria se conoce desde hace mucho tiempo y es difícil innovar mucho, pero trato de emplear una visión lógica e inteligente de las crónicas que han llegado hasta nuestros tiempos, que a veces son contradictorias o no tienen un hilo lógico. Además, no solo hablo de la conquista en el escenario canario y sus antecedentes sino también de lo que ocurría al mismo tiempo en la Castilla peninsular y en la Corte porque los Reyes Católicos aparecen continuamente y hablo sobre lo que empujó a los castellanos a venir a Canarias. También está el trasfondo de la vida cotidiana de los indígenas prehispánicos canarios y cómo se enfrentaron a una invasión de su territorio. Incluyo también su forma de vivir y sus políticas porque la conquista de Gran Canaria da mucho juego ya que en los dos bandos nos tropezamos con unas luchas de poder tremendas que son muy interesantes para el novelista. Casi es como un Juego de Tronos, pero en Gran Canaria, y eso puede llamar mucho la atención del lector.

¿Es la conquista de la isla de Gran Canaria la que más se presta a protagonizar libros por cómo se desarrolló?

Hay tres fases en la conquista de Canarias. La primera es la de los franceses que conquistan las islas más pequeñas y en segundo lugar está la conquista de Gran Canaria, cuando el rey al fin se hace cargo de esta empresa porque los señores de las islas menores no podían. Luego hay un parón de 13 años, cuando tuvo lugar la guerra de Granada, que tuvo muy ocupada la mente de los Reyes Católicos. Tras eso ya se pudo plantear la conquista de La Palma y Tenerife, que transcurrió en tres años. Con todo eso, yo creo que si esta novela gusta podría meterme a investigar para escribir sobre las conquistas de La Palma y Tenerife.

¿Está de moda la novela histórica en Canarias y en España?

Yo nunca me he dedicado a la novela histórica así que no tengo muchos datos pero los que vaticinaban que la novela iba a perder lectores se han equivocado. Cada vez hay más oferta, con novela criminal, novela negra e histórica. Ahora también hay hasta novela costumbrista actual, así que lo importante es que la gente lea y que le guste lo que yo pueda escribir también.

Dado lo importante de ese momento de la historia y todo lo que sucedió, ¿piensa en otras posibles novelas ambientadas esa época?

Todo dependerá del grado de acepción de los lectores. Si veo que gusta me atreveré a seguir adelante. Pero tampoco abandonaré mi misterio actual canario porque que haya escrito esta última novela no significa que vaya a dejar a mis personajes, que ya son una familia para mis lectores y para mí mismo también.