"Con este libro quiero valorar el esfuerzo que los profesionales de la comunicación, del periodismo y del mundo audiovisual, tuvieron que hacer durante la etapa franquista". Son palabras de Manuel Herrador (Madrid, 1959), que este jueves día 2 de noviembre presenta Los rojos no usaban sombrero en el Real Casino de Tenerife. El acto, que arrancará a las 19:30 horas y será de acceso libre, contará con el periodista Gonzalo Castañera, que también ha prologado el ejemplar, y con el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife, Salvador García, como presentadores.

Herrador es periodista, máster de Comunicación Audiovisual y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de La Laguna y ha convertido su tesis doctoral en un libro. "Este ejemplar es fruto de la tesis con la que me doctoré, basada en la investigación sobre la publicidad, la radio y la comunicación en la etapa del dictador", recordó. De hecho, debe su nombre al eslogan de una sombrerería del Madrid de la posguerra. "Es el lema que el establecimiento puso en su fachada para atraer a clientes: por un lado querían vender más al bando ganador y, de paso, también deseaban dejar claro que no querían saber nada del bando perdedor".

Una vez eliminado el formato académico, Herrador ofrece en esta publicación un recorrido "entretenido, atractivo y salpicado de curiosidades y anécdotas" por la censura del régimen de Franco y sus consecuencias. "La censura tuvo unas décadas muy duras y, por ejemplo, si se analiza el trato que hubo hacia la mujer en los medios hablamos de una discriminación total desde el punto de vista laboral y humano", dijo.

Eso sí, el autor insiste en aplicar una óptica "empírica" y sin juicios porque no se puede evaluar el pasado con los ojos del presente. "Quiero que quede claro, yo no me dedico a analizar ni a ponderar ideológica o políticamente la etapa, sino a plasmar lo que se emitía en la radio, la televisión y en la publicidad en aquella época".

Para ello, Los rojos no usaban sombrero incluye numerosa documentación y se apoya en códigos QR que llevarán al lector a las bases de datos creadas al efecto con "audios, vídeos y fragmentos de documentales de la época. Les va a sorprender muchísimo y yo no quería que toda esa investigación se quedara en una gaveta del Ministerio de Educación o de la Universidad de La Laguna".