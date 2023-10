No es la primera vez que trabaja con la compañía de teatro Unahoramenos.

No, esta es la segunda vez que trabajo directamente con ellos aunque ya había colaborado antes. La primera vez fue con Moria, sobre los campos de Lesbos, y estuvimos allí. De hecho, ese montaje ganó el premio Max y es la primera vez que una compañía canaria lo logra. En esta ocasión, me propusieron colaborar con este proyecto para intentar llevar el horror de la guerra al teatro y entonces les propuse hablar de Ucrania. Por eso estuvo Mario Vega conmigo en Kiev y Bucha, que son algunos de los escenarios más crueles de la guerra. Grabamos con una veintena de víctimas que fueron parte importante a la hora de desarrollar algunos de los monólogos que se verán en la obra. También organizamos una serie de mesas redondas con expertos o personas que viven de cerca la guerra. La primera fue con reporteros de guerra, la segunda con gente relacionada con la justicia y la guerra y la tercera mesa fue con asociaciones internacionales. Lo que hicimos fue un trabajo de muchos meses de recopilación de material para que el equipo de la productora y Mario Vega pudieran hacer el texto. Mi participación en este caso ha sido como asesor-director de contenidos y ha sido una experiencia, de nuevo, muy enriquecedora y todo un reto. Los periodistas, incluso los que vamos a la guerra y cubrimos temas relacionados con los derechos humanos, por mucha intención que le pongamos nuestros reportajes llegan a más o menos gente. Pero este tipo de formatos, el teatro, tiene un alcance único tanto en emociones como en percepción de los hechos. Esta es una de las únicas compañías que se atreven a hacerlo.

Y antes de Moria, ¿cuál había sido su experiencia con este tipo de expresiones creativas que rondan al periodismo pero no so exactamente tal?

Bueno, lo había visto en otros compañeros. No es la primera vez que reporteros o periodistas y sus historias son llevadas a la escena. Los periodistas, como historiadores en directo que somos, hacemos un relato de lo que está pasando y eso se convierte en una de las herramientas que tienen los creadores culturales para intentar narrar la realidad o provocar pensamientos sobre la realidad. Para mí es una suerte que directores como Mario Vega se interesen así. También he tenido contacto con directores de cine y ahora hay varios que están intentando culminar proyectos sobre migraciones que me han contactado como Fernando León de Aranoa o en su momento Moncho Armendáriz. Al fin y al cabo somos espejos, todos nos miramos. Los periodistas, en la medida que podemos, colaboramos para que la gente que vaya al teatro salga haciéndose preguntas. En este caso, Protocolo del quebrando lo consigue totalmente. Toda persona que ve la obra sale removida. Muestra muy bien cómo nos degradamos como seres humanos; incluido el periodista, que sufre una transformación en la obra muy interesante.

Uno de los aspectos más importantes de todo este proceso previo de investigación para la obra fue, sin duda, ese viaje a Ucrania. Usted, por su trabajo, está acostumbrado a este tipo de experiencias pero ¿cómo fue para el resto del equipo?

No es lo mismo ir al campo de refugiados de Moria, que entraña dificultades pero con riesgos de seguridad muy bajos, que ir a un sitio en guerra. Cuando Mario Vega me lo planteó por primera vez, le dije que sí siempre y cuando se cumplieran los requisitos y que si se fiaban de mí, lo haríamos. Pero insistí en asumir los riesgos justos porque yo como periodista asumo unos –y los asume el medio para el que trabajo– pero no quería someterlos a ellos a eso. No solo porque no son periodistas sino porque además son amigos. Al principio me pareció un poco una locura pero luego, sabiendo cómo trabajan y lo respetuosos que son, me pareció bien. Desde Navidad teníamos más o menos listo el calendario de la ruta que queríamos hacer. Buscamos distintos perfiles, tanto por mi agenda que ya había estado tres veces, como la de Anna Surinyach, que es una fotoperiodista que nos acompaña tanto en Moria como en este proyecto. Conseguimos ofrecerle a Mario una serie de testimonios y él planteó los que más le interesaban. Finalmente grabamos una veintena.

¿Difiere mucho la entrevista que usted realiza normalmente por su trabajo a una entrevista cuyo objeto es formar parte de este proceso de investigación para las artes escénicas?

Sí, es una entrevista muy diferente en la que el protagonista sabe que el proceso de documentación de su historia va a ser más profunda que una entrevista convencional periodística. Muchas veces en lugares de conflicto, por seguridad, riesgos o prisa, no estamos tanto tiempo como nos gustaría con los protagonistas de nuestros reportajes. Tenemos que alimentar a nuestros periódicos, radios y televisiones casi a cada minuto y contar. Ese no es el tiempo que a mí me gustaría dedicarle a las víctimas y con este proceso creativo sí que teníamos más calma pese a que íbamos a toda pastilla porque queríamos llegar a mucha gente. Recuerdo, por ejemplo, a Valeri, que inspira el monólogo de Luisfer en el que habla sobre la muerte de su hijo y da a entender el por qué se ha convertido en una persona tan cruel. Todo eso viene de un hijo cuyo cadáver intentó recuperar durante varios días en Bucha. Es un testimonio real, estuvimos toda la mañana en su casa y nos contó cómo cuando los rusos entraron en Bucha su hijo salió en su bicicleta y no lo encontraban. Después de varios días buscándolo con mucho riesgo, encontró su cuerpo tapado con una señal de tráfico para que los perros no se lo comieran. Lo recuperó, lo llevó a su jardín y allí no enterró. Cuando los rusos salieron de ese territorio, volvió a desenterrarlo y lo llevó al cementerio para que tuviera una sepultura digna. Es un testimonio tan brutal que incluso cuando lo ves en el teatro parece ficción. Ese es un ejemplo de cómo el texto que ha construido Mario bebe de los testimonios reales de cada una de las víctimas. Hay cosas que se dramatizan y otras que son muy fieles a los testimonios pero no tiene nada que ver hacer una entrevista de quince minutos para un reportaje que dedicarle horas y horas a alguien y que ese alguien se te abra.

Imagino que esta es una senda que le interesará seguir investigando como periodista.

Para mí es una oportunidad. Llevo muchos años trabajando en el ámbito de las migraciones y de las guerras y desgraciadamente hay una especie de virus de indiferencia. Ni siquiera con el mejor de los reportajes ni con la mayor cantidad de periodistas cubriendo una guerra, como ocurrió en Ucrania, la gente acaba de tener mucho interés con lo que le pasa a las víctimas de una guerra. Como periodistas que estamos todos los días intentando llegar a la gente, cuando se nos ofrece la oportunidad de aportar nuestro conocimiento e ideas y viene gente como Unahoramenos y lo convierte en una obra que va a girar por todo el mundo es fantástico. Eso motiva mucho para seguir trabajando y a pensar que tus artículos y reportajes tienen más recorrido de lo que inicialmente crees. A veces piensas que no te lee nadie pero tu trabajo sirve para que desde otros lenguajes, como el teatral, ahonden en estas problemáticas. Para mí, Moria es el ejemplo de cómo el teatro sacude conciencias. Ha dado la vuelta por todo el mundo y creo que mucha gente que va a venir a ver Protocolo del quebranto vendrá también inspirada por Moria. Cuando Unahoramenos me llama, aunque sea con locuras como ir a una guerra para documentarse, yo siempre les digo que sí.