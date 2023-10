En The Harvard Crimson, el 26 de abril de 2007, Sophie M. Alexander escribía un artículo, Goldin Demystifies Gender Economics, sobre la que ahora es última premio Nobel de Economía, Claudia D. Goldin. Consciente, casi por sentido común, de que «el género siempre será una diferencia», y de que esas diferencias «no creo que alguna vez desaparezcan por completo», se centraba Goldin, no obstante, en que hoy día esas diferencias surgen más de las decisiones alternativas sobre formas de vida que toman hombres y mujeres, en vez de por la discriminación pura y dura. En aquel momento, Goldin afirmaba que «hombres y mujeres equivalentes, que van a la misma universidad, se gradúan en la misma facultad de Derecho, consiguen el mismo trabajo después de graduarse, los vemos diez años después, el tipo está ganando un millón de dólares y la mujer está en una pequeña práctica ganando tal vez el 60 por ciento de eso». Goldin lo atribuye, no al famoso «techo de cristal» sostenido por el feminismo político, y dice: «¿Por qué es así? Lo más probable es que tomara la decisión consciente de cambiar a una práctica más pequeña que no tuviera semanas laborales de 80 horas para combinar la familia con la carrera y hacerlo de una manera satisfactoria».

En los datos manejados por Goldin de 200 años de extensión histórica, la brecha salarial de género en el mercado laboral norteamericano tuvo forma de U, afirmación con la que Goldin demostraba la no correlación del trabajo femenino con el desarrollo económico con una gráfica ascendente, la clásica en forma de escalera, como la de la bolsa (The Power of the Pill: Oral Contraceptives and Women’s Career and Marriage Decisions, escrito en 2002 con Lawrence Katz, y The U-Shaped Female labor Force Function in Economic Development and Economic History, de 1995, son los textos en los que propuso su tesis interpretativa al respecto). Para estudiar el origen de la desigualdad, Goldin lo hizo antes con la raza y la educación, por ejemplo, con la esclavitud en el Sur antes de la guerra (su tesis doctoral en la Universidad de Chicago, Urban Slavery in the American South), con la participación laboral de las mujeres negras y blancas en la década de 1970, y con la historia de la desigualdad salarial en los EEUU. La primera obra de Goldin al respecto fue Understanding the Gender Gap, publicada en 1990, en la que observaba que la creciente participación de las mujeres en la fuerza laboral era un proceso lento e histórico que no dependía de los avances de ninguna generación, es decir, donde no existía una correlación, y era casi una evolución autónoma.

Junto a su colega Lawrence F. Katz, estudió el efecto positivo de la píldora anticonceptiva en la disposición de las mujeres a invertir en carreras, un trabajo éste que Goldin estimaba «muy específico para el momento en que las mujeres estaban saliendo de una época realmente muy oscura, que precedía a un cambio enorme».

Goldin misma veía que no era tan competitiva como sus colegas masculinos, los cuales se disponían a acudir a charlas, a cenas, a visitas a las personas adecuadas, a lo que ella nunca se aprestó.

El economista y profesor en la Universidad de Essex, Javier Santacruz Cano, se fija en la fortaleza de Claudia D. Goldin en el uso de dos fuentes de datos, la histórica y la del estudio cuantitativo de los mismos, econométrica y estadísticamente. La unión de ambas disciplinas es la que le ha dado la fuerza interpretativa a Goldin, que ha terminado detectando el concepto de greedy work, o trabajo codicioso, donde la actitud competitiva en un entorno empresarial es ganada por los hombres debido a la carga más ligera que tienen respecto a la conciliación familiar: «un sistema en que la retribución a un trabajador depende de su grado de implicación con la empresa, lo que equivale a estar un gran número de horas disponible, atender llamadas, mensajes o correos fuera de la jornada oficial, disponibilidad para viajar o trabajar en vacaciones, hace que las diferencias salariales se disparen», y eso afecta directamente a quienes están más atadas al cuidado familiar por pura biología, las mujeres.

Es la multiflexibilidad en el trabajo, más horas extras y la dispersión de las mismas, lo que Goldin ha determinado como origen del desequilibrio, en el que las mujeres precisan de un horario fijo y menos ampliación extra, puesto que «en el mundo laboral actual, el trabajo codicioso tiene premio en forma de mayores salarios por hora trabajada». Goldin ha señalado que los trabajadores con esta disposición copan los puestos más altos y decisivos.

En fin, si se introdujera en el debate el diferencial biológico, estaríamos hablando de que, en teoría de juegos, mujeres y hombres salen a competir con las cartas marcadas, en detrimento de quien esté más atado a una situación vital, familiar, que, por ejemplo, en el contexto de parejas homosexuales, que no se ha estudiado a un nivel histórico-econométrico tipo Goldin, daría los mismos resultados respecto a quien se comprometiera más en el cuidado de hijos. Es algo tan obvio que se entiende porque la sociedad ahorma las funciones de gestión sexual, reproductiva y familiar, a un objetivo, el trabajo en la empresa, que, por lo visto, parece la meta final por la que todo se mide, no siendo así en todos los casos, pues el trabajo o el dinero o el prestigio, como metas absolutas y generales, poca cosa son para cubrir las amplias pulsiones vitales de un ser humano que son mucho más complejas. Y ahí tenemos, pues, un premio Nobel, para un tema como el de género, olvidando los estudios más principales de Goldin sobre la desigualdad y que ha desarrollado en otros campos más relevantes.