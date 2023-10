¿Cartas de amor y rebeldía es su libro más personal?

Sí, es mi libro más personal y coincide además que es el número 20. Es mágico. Hace algunos años, cuando estaba a punto de cumplir 60 años, mi editor me pidió que escribiera una biografía para hablar sobre cómo se construye la carrera de una periodista y activista, para mirar hacia el pasado del feminismo que me construyó y que he ido cultivando. Siempre he sentido pudor porque las biografías son muy egocéntricas. Pero encontré la forma perfecta durante mi exilio en España porque me llegó una maleta con los diarios que he escrito desde que tenía 12 años. Yo no conservo absolutamente nada excepto mis cuadernos. Mi madre y mi abuela también me escribían cartas, una forma secreta de comunicarnos, y fue algo que también hice con mis amigos. También conservo esas cartas. Así que este libro es una compilación de fragmentos de todos esos diarios que revelan cómo era el México en el que crecí en las décadas de 1960 y 1970 y cómo se construyó el feminismo. También hay fragmentos sobre amor, trabajo o viajes de mis diarios. Es un libro sobre el viaje de la vida.

Gracias a los viajes que ha realizado, ¿qué valoración haría de la visión que tiene el mundo de su país natal, México?

Hay algo que se repite con todos los países y es que los convertimos en un cliché. Casi siempre nos quedamos con una idea general gracias a un par de titulares generales, a menos que viajemos, leamos sobre un país y entendamos cómo funciona su cultura. México es un país increíblemente rico en todos los sentidos pero en las últimas dos décadas se ha conocido más por la violencia y la delincuencia, por la corrupción política y por la impunidad. Todo eso aún existe pero hay mucho más. Mi trabajo se ha centrado, no solo en el horror de México, sino en el resto de las cualidades y características positivas del país y de su sociedad, para que sean más fuertes que el mal que le habita.

¿Las ganas de dar a conocer México al mundo fue lo que la llevó a dedicarse al periodismo?

En el libro cuento, a partir de mis primeros diarios, la indignación que me generaba la injusticia, el sexismo y el machismo cuando era adolescente, y cómo lo procesaba. La fortuna quiso que creciera con una madre feminista que siempre me decía que si algo no me gustaba, pensara qué iba a hacer al respecto. Ese ha sido un mantra en mi vida profesional. Definitivamente me convertí en periodista cuando descubrí, en la década de 1970, que los monopolios televisivos mexicanos estaban asociados con el gobierno unipartidista y contaban una historia absolutamente falseada acerca de la realidad. La televisión mentía todo el tiempo, los noticieros contaban solo la visión oficial sobre la violencia, y eso me marcó. Pero también fue importante haber crecido cerca de mis abuelos maternos, que eran portugués y francesa. Me ayudaron a entender que había un mundo fuera de México. Es por eso que ha viajado por 153 países documentando la trata de personas y la violencia contra los niños. Este libro también va sobre todo esos viajes de trabajo. No solo me centro en lo que sucede en México sino que es un espejo del mundo a través de lo que nos une. Los seres humanos tenemos grandes vínculos intelectuales, energéticos y culturales, incluso vínculos con la naturaleza, cuando logramos entenderla. Una vez que comprendemos lo que está sucediendo y vemos cómo se vive en otros países, seremos capaces de revalorar los sucesos de nuestro propio país. Por eso me parece tan importante el periodismo de investigación.

Tiene lectores en muchos países. ¿Son más las cosas que unen al ser humano de los diferentes países que las que lo separan?

Absolutamente. Hace unos meses, en la Feria del Libro de Madrid, estaba en una de las casetas y llegó un chico que me parecía muy conocido. Era mi traductor para Indonesia, que fue con su esposa y su bebé. Siempre nos hemos mantenido en contacto y lo mismo me ocurre con mi traductora de Polonia o de Italia. Es muy emocionante. Cuando presenté mi libro en Bali, en Indonesia, me vinieron a ver muchos estudiantes de Periodismo, casi todas mujeres además, y estaban interesados en descubrir cómo se hacía ese periodismo de investigación y todas esas cosas me abren un espacio al mundo. Todo eso me anima a seguir recomendando a los chicos que lo sigan intentando y que no se den por vencidos.

A lo largo de su carrera ha visto cómo se han ido desarrollando las redes sociales y el potencial que tienen para conectar a todas las personas.

Sí, es como todo en la vida. Tiene un lado increíblemente positivo pero internet tiene su propio gobierno, un puñado de empresarios capitalistas a los que no les importa la honestidad en la comunicación ni los derechos humanos. Por eso ahora el periodismo es más importante que nunca y es esencial que los periodistas seamos el filtro para la sociedad en este caos.

Ahora vive en España, desde que el país le otorgó la nacionalidad en 2021. ¿Qué supuso para usted y su carrera ese exilio?

Ha sido un proceso muy doloroso y difícil. He viajado por todo el mundo y en alguna ocasión había tenido que salir puntualmente de México tras algún suceso, pero siempre había tenido un lugar y una familia a la que volver. Esta vez no existe esa posibilidad y ha sido un trabajo emocional de mucha terapia, de llanto y de construir nuevas redes de amistades en un país que no es el mío. He extrañado terriblemente a mi familia y mis amistades, porque tengo un vínculo muy profundo con ellos. El exilio también me generó incertidumbre al perder la calidad de vida, porque la que se tiene en Latinoamérica, de clase media, es más elevada que la que se tiene como extranjera en Europa. También ha sido complejo entender qué significa vivir en un continente tan sumido en el capitalismo como Europa. Al principio estaba muy bloqueada como para seguir escribiendo, de hecho tiré dos libros a la basura porque no me gustaron nada. Pero de pronto volví a la vida, a escribir y a hacer cosas nuevas, aunque siempre vinculadas con México.

¿Se planteó dejar de escribir o replantearse su profesión?

Claro. Tengo una carrera en Latinoamérica y Estados Unidos, donde tenía establecido mi trabajo publicando y dando conferencias, y eso me permitía vivir bien. Al salir de mi país he descubierto una precariedad brutal y reinventarse a los 60 años es cansado. Así que he reflexionado sobre la necesidad de reinventarme porque es muy diferente el periodismo que se hace en España y las condiciones en las que se hace, incluso la cantidad de lectores que hay aquí porque hay otra forma de aproximarse a la cultura. Ha sido difícil pero no voy a dejar el periodismo, sobre todo la posibilidad de dar cursos y hablar con periodistas jóvenes para compartir secretos. Eso es muy divertido.