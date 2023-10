Desde que nacemos nos recorre una grieta. Somos vulnerables. Aún así, aspiramos a esconder nuestra naturaleza frágil, esa que nos hace más humanos y auténticos, bajo la máscara de la infalibilidad. «Pero, ¿y si existiera un lugar donde no tuviésemos miedo a rompernos, a donde fueran los valientes sin miedo al fracaso, donde fracasar fuera todo un éxito? Un lugar donde la vulnerabilidad es un superpoder», se pregunta Isabel Vázquez. Esta es la base de partida de Archipiélago de los Desastres, en la que van «dispuestos a fracasar mientras podamos, con cabeza, tranquilamente… Nada de fracasar a lo loco. Fracasaremos hasta convertir el fracaso en una obra de arte», aseguran.

La obra, que llegará al Teatro Leal el próximo viernes día 27, a las 20:00 horas, es un musical en clave de cabaret en el que hay texto, en el que los actores cantan y bailan, y en el que no faltará el humor inteligente a través del cual el público descubrirá que el fracaso tiene una belleza intrínseca, y que en él hay poesía.

Las entradas, al precio de diez euros, se podrán adquirir de lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, en la propia taquilla del teatro lagunero o en el portal tickety.es.

Isabel Vázquez y Elena Carrascal trabajan juntas desde 2007. Espectáculos como Yo cocino y él friega los platos, Hora de cierre o La maldición de los hombres Malboro consolidan este tándem en la dirección artística y de producción. Tras La maldición de los hombres Malboro, vuelven a unir fuerzas y viajan a este archipiélago reuniendo un equipo muy heterogéneo con un recorrido individual muy interesante.

La obra ha sido finalista en los Premios Max 2023 en la categoría de Mejor espectáculo de danza, Mejor composición musical, Mejor coreografía, Mejor labor de producción, Mejor diseño de espacio escénico, Mejor intérprete femenina de danza y Mejor intérprete masculino de danza. Además, es ganadora de los premios Escenarios 21/22 como Mejor coreografía; y Mejor bailarina, bailarín y actor.

Desde su estreno, la crítica ha llegado a afirmas que «hay quien va a misa y encuentra la fe. Yo voy al teatro, y obras como esta me ayudan a no perder mi fe. Mi fe en el mundo, en el futuro, en la condición humana». Así lo declaró Manuel Malaka, Aforolibre. «Un magnífico elenco que integra a intérpretes de danza y de teatro y un excelente entramado formal que no escatima en recursos», dijo la periodista Dolores Guerrero, mientras que Marta Carrasco afirmó que la obra cuenta con «un excelente reparto cuyos integrantes lo mismo bailan que cantan o le dan vida a un texto».