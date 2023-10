La isla oculta: historias de Cuba es su primer libro y le está trayendo muchas alegrías pero lo cierto es que narra una realidad muy dura, la que se vive en su país natal. ¿Le deja un sabor agridulce este lanzamiento?

Yo no tenía muchas pretensiones con este libro. Estoy publicando algo duro sobre un país, Cuba, que no es el país en el que lo estoy publicando, en España. No pensaba que le fuera a interesar a tanta gente, más allá de que Cuba despierta bastante romanticismo en todo el mundo. Ha sido gratificante el feedback que he recibido de la gente que lo ha leído, que tampoco creo que sean tantas personas, pero ha sido bonito. Bastante gente me ha escrito y me ha resultado interesante toda esa parte de la publicación. Pero obviamente quisiera poder compartir todas estas cosas con el pueblo cubano. Me gustaría poder enseñarlo allí, pero no lo voy a poder presentar en mi país.

¿Cuánto tiempo ha tardado en escribir este libro, ya que cada relato ha incluido una preproducción importante?

Sí, entre la primera historia que escribí y la última pasaron unos cinco años. Aunque el libro ya estaba listo antes del último capítulo que ahora se puede leer. La pandemia y mi salida de Cuba fue lo único que escribí fuera de mi país y eso no tenía previsto incluirlo.

Precisamente ese exilio al que ha tenido que enfrentarse, ¿cambió mucho la visión de este proyecto?

El libro ya estaba entregado antes de que yo saliera de Cuba. Cuando se produjo mi exilio, la editorial me pidió que añadiera un epílogo contando lo que me había sucedido. En un principio, yo quería relatar lo que ocurría en esa Cuba en la que estábamos encerrados pero sin que yo apareciera en él. Al final sí aparezco y encaré ese epílogo como un making of para explicarle al lector cómo había diseñado este proyecto y explicarle que precisamente por contarlo me había tenido que exiliar. Así funciona esa última parte, pero la verdad es que creo que no hubiera cambiado ni una palabra del libro si esto no me hubiera sucedido.

¿Por qué decidió venir a España cuando abandonó Cuba?

En realidad no lo elegí, fue lo que apareció. Con el pasaporte cubano solo podía entrar a unos pocos países y por eso mi esposa y yo empezamos a buscar trabajo. Ella encontró un puesto en Barcelona y por eso vivimos ahora allí.

A lo largo de su estancia en España, ¿ha notado que la sociedad tiene una visión distorsionada de lo que está ocurriendo en Cuba?

Era algo que me esperaba. Cuba es un lugar muy difícil de entender y que despierta mucho romanticismo. Me he encontrado con mucha gente que desconoce la realidad de Cuba, que habla sin saber qué pasa realmente y que sigue pensando que se trata de la Cuba de la década de 1960 o 1970. Creen que continúa vigente el discurso de Cuba como imagen del progreso, de David contra Goliat, pero la realidad es que hace mucho tiempo que se abandonó ese camino. Yo creo que este libro puede ser didáctico para esas personas y viene a corregir esa visión.

¿Cree que su carrera como periodista ha influenciado la visión crítica que tiene de su país?

Soy periodista por azar porque en realidad mi pasión son los deportes y entré en la carrera de Periodismo porque quería ser comentarista deportivo y narrar partidos de fútbol. Pero, como buen cubano, hablo muy rápido y no tengo buena dicción y además me dan pánico las cámaras. No podía tener una carrera así y, como ya había invertido mucho tiempo en esos estudios, decidí reinventarme y comencé a escribir. Me interesaron las crónicas y me fui reinventado. Llegué al periodismo sin saber que querría contar todo esto y, si alguien hace diez años me hubiera dicho que yo iba a escribir un libro en el que contara este tipo de cosas, no lo hubiera creído.

Ahora que se dedica a contar historias, ¿qué noticia le gustaría poder dar?

Me gustaría poder decir que se ha extirpado el racismo de nuestra sociedad.

Esta nueva edición de Periplo se centra en los rituales que se celebran en los diferentes países. Más allá de la actualidad política de su país y de su opinión sobre ella, ¿cree que también esa otra parte ritual está tergiversada para el resto del mundo?

Intentar negar lo que engendró la revolución cubana es un gran error porque de ahí viene la situación actual, ya que perdimos la oportunidad de transformarnos en un gran país. Ahí está nuestra tristeza pero en ese intento se hicieron buenas cosas porque se generó un ser humano muy capaz y con gran destreza intelectual. Negar eso es ser militante de lo necio.