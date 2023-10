La periodista madrileña de ascendencia gallega Sonsoles Ónega realiza un homenaje a los orígenes de su familia en la novela que le ha valido el Premio Planeta 2023, Las hijas de la criada. La presentadora y escritora, quien celebra este reconocimiento el mismo día en el que se conmemora el Día de las Mujeres Escritoras, se ha hecho con el premio de un millón de euros, que entregó la editorial en lengua española en la noche del domingo en Barcelona, con esta obra que es, en palabras de la vencedora, "la guinda a varios años de trabajo duro, porque es una novela que se ha escrito en camerinos de dos cadenas de televisión diferentes, en fines de semana y en ratos que le he robado al tiempo de estar con mis hijos". Es por eso que en la noche del domingo dedicó este galardón a "las escritoras con hijos y a los hijos de las escritoras".

Las dos novelas reconocidas en esta edición saldrán publicadas el próximo 8 de noviembre. La ganadora contará con una tirada de 210.000 ejemplares, mientras que el finalista -La sangre del padre, de Alfonso Goizueta- lanzará 90.000 ejemplares. Las hijas de la criada, un manuscrito de unas 400 páginas en el que Ónega entremezcla su faceta periodística y literaria, es una novela que recorre casi un siglo de historia a través de las vidas de la familia Valdés, un clan gallego que comenzó haciendo una gran fortuna con la sal durante buena parte del siglo XIX, que emigró a Cuba y creó allí un ingenio azucarero, y que regresa a Galicia para convertir un aserradero en una exitosa industria conservera. Pero, avanzó la propia autora, no se trata únicamente de una historia sobre la industria del mar en Galicia, sino que también es "una historia de la venganza a la que se enfrente la familia al intercambiar a dos niñas nada más nacer". Ónega ha elegido, así, "una Galicia que siempre es mágica" para esta novela que tan buenas noticias le ha traído.

La búsqueda de la verdad es otro de los ejes de esta historia, "un asunto que a mí, literariamente, me interesa mucho", explicó la periodista quien reconoció que hasta a ella misma le han sorprendido acontecimientos que ha descubierto de la historia gallega, como la caza de la ballena en esta zona de la Península y que ella incluye en su obra. "Me ha gustado descubrir cómo se aprovechaba todo de las ballenas", explicó aunque añadió que a lo largo de la trama se ha permitido licencias literarias que no obstante son totalmente verosímiles.

"Tengo una deformación profesional, que es la periodística, y por eso quiero que mis hechos sean verosímiles, por eso buceo en la historia y, aunque esta novela no está basada en hechos reales, todo es más o menos creíble", concluyó la ganadora del Premio Planeta de Novela 2023.

Tan verosímil es esta novela que Sonsoles Ónega comenzó a pensar en ella después de conocer la historia de dos niñas que habían sido intercambiadas días después de nacer en Logroño, en La Rioja. La periodista dio esta noticia en el año 2021 en uno de sus programas de televisión, pero nunca pudo contactar con las protagonistas. Ese suceso "fue determinante para la novela porque aquella historia es una novela en sí misma y eso fue lo que disparó mi imaginación", relató la escritora quien añadió que "a Logroño le debo Las hijas de la criada".

Aunque ha reconocido que a lo largo de su carrera como escritora se ha presentado a todos los certámenes literarios que ha podido, "nunca he escrito para presentarme al Premio Planeta, sino porque realmente lo considero una necesidad", y por eso en esta ocasión no informó ni a su familia ni amigos de que optaba a este galardón.