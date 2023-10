En este andar, hablando, charlando con maestros y maestras, hallamos el saber, adoquín tras adoquín. El conversar unas horas con cada uno de ellos nos lleva a entender algo más sobre su valor dentro de la sociedad. Un gran maestro me enseñó una vez que los alumnos son los protagonistas en el día a día de la Educación. Sin duda lo son, pero los maestros conforman el verdadero corazón de este bendito oficio del enseñar. Sin ellos, la sangre del conocimiento dejaría de correr por los cuerpos del aprender. Eso es lo que hemos sentido en los momentos de entrevista con Pilar González González, una palmera que vino a Tenerife para encontrar su amor a la educación, al magisterio.

La educación se transforma en verdadera vocación, cuando el amor a ella es más fuerte que el propio interés por el pecunio recibido tras la labor hecha. Sí, esto que acabo de escribir ahora se trata de una realidad certera, y lo es, eso lo hemos visto y reflexionado después de varias horas charlando con Pilar González González (12 de enero de 1955, Los Llanitos, Breña Alta, La Palma). Esta palmera ha querido disfrutar gota a gota los años que la administración educativa le ha permitido estar en las aulas y eso es algo que ella sintió desde su juventud, como ella misma nos ha afirmado varias veces, sintiéndose feliz sobre todo por «el tiempo que he podido compartir con mis alumnos y mis compañeros. Los momentos vividos son muchos y llenos de amor hacia esta vocación. No sé si vamos a tener tiempo suficiente para contarlos y papel para escribirlos», nos reímos y así comenzamos, sintiendo el mutuo amor por la docencia.

Pilar González comienza sus estudios primarios en San Pedro y el Bachillerato Superior en el Instituto de Santa Cruz de La Palma. «Desde esa edad, desde mis primeros años en la escuela, como alumna, me llamaba la atención la calma y amor que ponían los maestros para que nosotros aprendiéramos. Terminé Sexto de Bachillerato en Santa Cruz de La Palma. Estamos hablando del año 1969, que es el año en el que me vengo con mis padres y mis hermanos a vivir a La Laguna», recuerda. Probablemente desde ese momento Pilar encontró su vocación docente.

Por Acceso Directo

Ese viaje a Tenerife la trae también hasta la que iba a ser su vocación, la de maestra. Así, esta palmera, cuando viene a instalarse en La Laguna con su familia, decide iniciar sus estudios de Magisterio, «en la Escuela de Magisterio de Heraclio Sánchez. En aquella época no se necesitaba el Curso Preuniversitario, o Preu, como lo conocíamos, sino que entrabas directamente a estudiar Magisterio», aclara. «Hacíamos dos años y reválida para obtener el título de Maestra. Fui una de las privilegiadas, cosa que yo no sabía en aquel momento, porque existía lo que se llamaba el Acceso Directo, y por mis calificaciones en Magisterio no tuve que hacer oposiciones, sino que me dieron el Acceso Directo», explica.

En ese momento, «en 1975, con mi carrera terminada, y mi plaza de Maestra, tenía que esperar a que me llamaran. Yo tenía ganas de trabajar y entonces me fui con una amiga a la calle Villalba Hervas, al despacho de un tal Paco Benítez, de Educación, para ver si quedaba algún destino libre, para nosotras ese año poder trabajar, y no esperar a que nos llamaran. Quedaban vacantes las plazas de San José de Los Llanos, en lo alto del municipio de El Tanque. Mi amiga y yo no sabíamos de ninguna manera dónde estaba San José de Los Llanos, pero nuestro ímpetu de querer dar clases, nos pudo y aceptamos la plaza. De esa manera llegué a mi primer destino en el Curso 1975-1976, que fue San José de Los Llanos», recuerda.

El Tanque

La Escuela de San José de Los Reyes era una Unitaria, que se encontraba en los altos de El Tanque. «No sabía ni cómo llegar hasta San José de Los Llanos. Fui, el primer día, hasta el Ayuntamiento de El Tanque. No había cómo acceder con coche o guagua hasta la escuela. Era un camino de tierra, desde la entrada, que estaba en la carretera que lleva a Guía, y el camino iba hasta el final donde estaba ese pago con cuatro casas, el de San José de los Reyes. Allí empezamos», explica. «Nos íbamos los lunes temprano desde La Laguna, donde cogíamos un micro que nos llevaba hasta Icod. De allí nos subíamos a la guagua que iba a Guía y nos dejaban en la Carretera General. Luego, caminando teníamos que andar por aquel caminito hasta el pueblo, lloviera, tronara, o estuviera el tiempo, como estuviera, porque nos esperaban nuestros alumnos. A veces llenas de barro hasta las rodillas. Allí estábamos trabajando hasta el viernes. Nos pasamos así ese año, mi compañera Rosario Rodríguez y yo. A veces por la mañana, cuando te levantabas para ducharte, veías fuera sólo todo blanco de la escarcha. La escuela estaba debajo de Arenas Negras, a los pies de El Teide».

De esta manera, comenzaron Charo y Pilar su primer año de docencia. «Era una casa pequeña, donde dábamos clase, y Charo daba a los más pequeños dentro de la casa, y yo a los mayores en un aula que era como un antiguo garaje. Vivíamos en la misma escuela de lunes a viernes. Los vecinos nos ayudaron poniéndonos un termo. Nosotras llevamos las camas, que trajimos de La Laguna, adecentando un poco la casa para poder vivir allí. Los viernes regresábamos a La Laguna, y lo hacíamos con la ayuda del dulcero que repartía dulces desde Icod, él nos hacía el favor y dentro de la ruta nos bajaba hasta Icod, porque si no, no había manera de salir de allí. Nuestro primer sueldo que nos lo ingresaron en la cartilla de ahorros de CajaCanarias fue de unas 17.000 pesetas».

El material era escaso o inexistente. «No contábamos con material ninguno. Teníamos que ingeniárnosla nosotras. Eran además alumnos de familias muy humildes. Por la mañana, con la temprana, se oían los furgones salir, en los que iban los padres y madres de los niños a hacer la zafra de tomates al sur», señala. «Los niños y niñas llegaban con la mañanita tullidos de frío, con la ralea de leche y gofio, como único plato de desayuno. Pero eran gente muy buena y preocupados por conseguir que sus hijos aprendiesen todo lo que pudieran en la escuela». En esa etapa de historia docente, Pilar asegura que los padres «nos hicieron sentir como parte de su familia, porque se desvivían con nosotras. Nos consiguieron una estufa, para que no pasáramos tanto frío. Nos traían cosas de sus huertos, eran como nuestros hermanos mayores, la madres y padres de San José de los Llanos». Pilar vivió esos meses como una experiencia que jamas hubiese imaginado, una jovencita de 20 años, cuyo objetivo más preciado era enseñar y lo encontró por primera vez en El Tanque. Pilar seguirá relatándonos su viaje por la enseñanza el próximo lunes, un viaje hecho con una maleta bien ligera, un equipaje mínimo, pero un corazón lleno de amor a la Educación.

El segundo destino de Pilar González, en el Curso 1976-1977 fue la Escuela de Las Mercedes, en La Laguna. «Justo ese año inauguraban el Colegio de Las Mercedes, y me llamaron para cubrir esa plaza, ya de manera oficial. Aquello era un Colegio que se abría ese Curso, con diferentes niveles, un claustro de profesores mayor. Era un nuevo paso. Fue el año en el que me compré mi primer coche, a letras, un Honda Civic blanco. Ya iba al trabajo en mi cochito y todo. De allí, de Las Mercedes recuerdo a don Cristóbal y doña Lola, que eran los maestros mayores del Colegio. El segundo curso que estuve allí, me nombraron Secretaría. Allí estuve dos cursos, al tercer curso, en el 1978-1979, llegaron unos profesores más antiguos que nosotros y a una compañera mía la desplazaron a la Unitaria de Las Mercedes, y a mí a la Unitaria de Jardina».

Las Mercedes