Celicia Domínguez Luis (La Orotava, 1948) insistió este lunes en la necesidad de que Canarias dignifique "nuestra manera de hablar". "Parece como si tuviéramos que escribir en la segunda persona del plural para que nos publiquen en Madrid", insistió. "Todos los escritores hispanoamericanos reivindican su propio lenguaje. Nosotros ahí tenemos todavía muchas barreras que hay que ir salvando", sentenció.

La autora recibió en el escenario del Espacio La Granja el diploma que la reconoce como protagonista del Día de las Escritoras de este 2023. Tal y como explicaron los portavoces del Gobierno de Canarias, el gesto busca destacar "una brillante trayectoria literaria y su indiscutible influencia en toda una generación de escritoras canarias". Domínguez Luis, Premio Canarias de Literatura, habló de la necesidad de dar a conocer las firmas canarias desde los primeros años formativos y de las dificultades de distribución con las que muchas veces se encuentran las autoras del Archipiélago.

El Día de las Escritoras nació en 2016 como una conmemoración a nivel estatal para recuperar y visibilizar el legado de las autoras con el fin de equilibrar un canon literario históricamente excluyente. Tal y como explicaron desde el Ejecutivo regional, la celebración se convoca en torno a la festividad de Teresa de Jesús, el 15 de octubre, y se celebra el lunes más cercano a esta fecha. Con esta son seis las ediciones de un reconocimiento que recogió por primera vez Elsa López en 2018 y los años posteriores Isabel Medina, Olga Rivero Jordán, María Teresa de Vega y Roberta Marrero.

El consejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, fue el encargado de entregar el diploma a la homenajeada. Sobre lo que implica este nombramiento de Domínguez Luis como protagonista de esta jornada, el responsable regional aseguró que se realizarán "una serie de recorridos" por toda Canarias con conferencias y actos que den a conocer la trayectoria de la autora de Mientras maduran las naranjas (2009).

La escritora, de la que también se distribuirá una entrevista en profundidad a través de las redes del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, habló de que no cree "en eso de la literatura femenina". "Creo en la literatura hecha por mujeres", sentenció.

Asimismo, Domínguez Luis se comprometió a "seguir luchando, mientras tenga cabeza" por reivindicar a las mujeres y no solo en el ámbito de la creación literaria. "Ojalá llegue el día en el que no sea necesario un día de las escritoras, al igual que sería maravilloso que no necesitáramos un Día de la Mujer". Además, reconoció que todos los premios deben ser tomados como una responsabilidad. "Yo me siento obligada a pagarle al pueblo, que es a quien le debo mis cosas. Es un trabajo constante que me gratifica mucho".

Cecilia Domínguez Luis es licenciada en Filología Hispánica y es autora de 18 libros de poemas, incluidas varias antologías, seis novelas y un libro de cuentos. Ha construido un universo narrativo que comprende tres libros de cuentos y varias novelas dirigidas al público infantil y juvenil, público con el que mantiene un contacto permanente en sus continuas intervenciones en los centros educativos de las Islas. Entre estas obras se encuentran La luna en el agua (2010), el viaje a la actualidad de Los niños de la lata de tomate (2012) o Mientras maduran las naranjas (2009), libro en el que la autora se acerca a la memoria de la Guerra Civil en el Archipiélago.

Esta prolífica autora también ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales de Lengua y Literatura, así como en encuentros de poesía, dentro y fuera de las islas. Asimismo, ha pertenecido a varias redacciones de revistas literarias como Fetasa, Cuadernos del Ateneo, ACLrevistaliteraria y ha colaborado en diversos suplementos culturales.

Domínguez Luis fue presidenta del Ateneo de La Laguna entre 1999 y 2001. En junio del 2011 se convirtió en una de las primeras escritoras en ingresar en la Academia Canaria de la Lengua y en junio de 2013 es nombrada miembro del Instituto de Estudios Canarios. Dos años más tarde recibió el Premio Canarias de Literatura, siendo, junto a María Rosa Alonso, la segunda escritora en alzarse con este reconocimiento a su amplia y significativa trayectoria.