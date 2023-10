Suma una docena de prestigiosos premios literarios, entre ellos el Planeta por El cielo ha vuelto, y hace unos días leyó su discurso de ingreso en la Real Academia Española, institución en la que ocupa la silla X. Clara Sánchez (Guadalajara, 1955) quiere alargar este buen momento con la publicación de Los pecados de Marisa Salas, una trama en la que pone al descubierto varias cuestiones oscuras del sector literario.

No parece que Los pecados de Marisa Salas sea una trama autobiográfica.

¿Usted cree? [silencio]. En los 33 años que llevo dedicada a la literatura también hubo días malos...

Vale, pero son más difíciles de distinguir entre un palmarés lleno de premios como el Alfaguara, el Nadal, el Planeta, o una carrera literaria que ha sido traducida a más de una veintena de idiomas.

No se quede sólo con todo lo bueno que dicen de mí. La vida de un escritor es bastante complicada... Lo que no sé ve cuando estoy lejos de los focos y no hay entrevistas es sacrificio en estado puro. Por ahí seguro que encuentra alguna que otra conexión con Los pecados de Marisa Salas.

Existe cierta magnetismo a la hora de venerar a falsos escritores"

Cuando habla de «días malos» se refiere a que se planteó rendirse.

¿Rendirme? No, eso no. El negocio de los libros es muy exigente. Nadie garantiza el éxito antes de que escribas la novela y luego hay que sobrevivir en un espacio en el que la competencia es feroz. Aquí siempre debes confiar mucho en ti y poco en los demás. Lo importante es que el trabajo que hagas te deje satisfecha... Yo me he divertido muchísimo dando forma a Los pecados de Marisa Salas (Planeta)... Me he sentido identificada con ella. Esto es demasiado efímero y nunca sabes cuánto tiempo vas a permanecer en un primer plano. Es un oficio extraño, como todos, en el que hay una serie de componentes que no sólo dependen de ti: escribir permite sacar de tu interior sentimientos que no te atreves a decir cara a cara, pero que entre las páginas de un libro tienen mucha veracidad. No existe otra manera mejor de planificar un escenario donde se juntan tantas guerras y venganzas.

¿Y puñaladas?

Sí, hay muchas pero si lo que quieres es sobrevivir debes aprender a lidiar cada día con ellas. Lo que no van a faltar nunca son enemigos... El problema es que ellos no saben que te están convirtiendo en una persona más fuerte. Tener enfrente a un buen enemigo es una suerte cuando tienes claro que tu objetivo es mejorar. Normalmente las distracciones y los excesos de confianza llegan en la parte que cree que es la más fuerte. El mundo literario está inundado de egos, traiciones y puñaladas. Existe cierta magnetismo a la hora de venerar a falsos escritores.

¿Falsos escritores?

Sí, personas que se mueven con un halo que no es el que les corresponde. Visten, hablan y se comportan como escritores pero escriben más bien poco o nada...

¿Las apariencias engañan?

Más de lo que usted puede llegar a imaginarse.

Hablando de egos, ¿cómo se resiste durante tantos años y éxitos sin caer en esa trampa?

No lo sé... Mi ego siempre ha sido bastante pequeño o casi inexistente. Jamás usé la literatura para ir más allá de lo que quería hacer, es decir, escribir. Ni he buscado el éxito comercial rápido ni el enfrentamiento, sino que opté por el camino más difícil: trabajar en lo que más me gusta sin descanso. ¡Me salió bien!

Esto es como una carrera de obstáculos, ¿no?

Casi una maratón [sonríe] en la que hay muchos obstáculos. Yo me he caído varias veces, pero si he llegado hasta aquí es por la fuerza de voluntad de querer estar y no bajar los brazos cuando hice algo mal u otros intentaron quitarme del medio.

¿Al final sí que hay algo de Marisa Salas en usted?

Se lo dije... Una de las cosas que nos diferencia es que yo nunca quise ser una autora de éxito. Eso no significa que no esté contenta por cómo me han ido las cosas. Me siento bien tratada por la literatura, pero a mi favor debo decir que le he entregado un montón de años de mi vida.

Contrariamente a lo que muchas personas piensan, en la RAE se trabaja y es un honor formar parte de ella"

¿Cómo es la historia?

Marisa Salas es una profesora veterana que años antes quiso convertirse en una escritora de éxito. Probó fortuna con Días de sol, pero fue un libro que pasó desapercibido. Todos los elogios se los llevó Carolina Cox, debutante como ella, pero más joven. Carolina sí que acabará siendo reconocida como una firma consagrada... Marisa no quiere saber nada de la literatura [ni siquiera desea conservar los ejemplares que la editorial le ha enviado a casa] y elimina cualquier rastro de Días de Sol. Su vida no está asociada a esa novela ni al sector literario, pero treinta años después un joven logra un gran respaldo por parte de los lectores con su primer libro. Hasta diez ediciones en diez semana. A pesar de estar harta y no querer invertir ni un solo euro en una industria por la que se siente maltratada, Marisa vuelve a una librería para comprobar que el título del que todos hablan es una copia exacta de Días de sol. Su tranquilidad se rompe en mil pedazos e inicia una batalla contra todos los que la decepcionaron.

¿Eso sí que no tiene mucho que ver con usted?

No, a mí las editoriales no me ha tratado mal [vuelve a reír]... ¡Ahí no tengo quejas!

Libro nuevo y silla en la RAE, ¿está en racha?

Mi ingreso en la Real Academia Española [hace unos días leyó su discurso al tomar posesión de la silla X] es otra oportunidad para seguir trabajando con las palabras. Contrariamente a lo que muchas personas piensan, en la RAE se trabaja y es un honor formar parte de ella.

¿Más presión a la hora de planificar su siguiente novela?

¿Presión? No hay presión. La primera que se autoexige contar una buena historia a los lectores soy yo...

¿Quién va a ganar hoy el Premio Planeta?

No lo sé... Y aunque lo supiera no se lo diría. Este premio, a pesar de todo lo que digan, es muy deseado y a mí me llegó en una etapa en la que ya había logrado un acomodo con los lectores. A nivel económico es un descanso para ver este oficio de otra manera, a otro ritmo.

De la Universidad a las librerías

Clara Sánchez nació en Guadalajara (1955), pasó su infancia en Valencia y reside en Madrid, donde estudió Filología Hispánica en la Universidad Complutense. Durante bastantes años enseñó en la universidad. Hasta la fecha ha publicado, además de cuentos, prólogos de libros y artículos periodísticos, quince novelas, entre ellas: El palacio varado (1993), Desde el mirador (Alfaguara - 1996), Últimas noticias del paraíso (Alfaguara - 2000), Un millón de luces (Alfaguara - 2004), Presentimientos (Alfaguara - 2008), Lo que esconde tu nombre (Destino - 2010), Entra en mi vida (Destino - 2012), El cielo ha vuelto (Planeta - 2013), Cuando llega la luz (Destino - 2015), El amante silencioso (Planeta - 2019), una evocadora intriga que transcurre en África, y la más reciente Infierno en el paraíso (Planeta - 2020), una novela sobre la realidad cotidiana de las mujeres musulmanas. Sus libros han sido traducidos a más de 20 idiomas.

La autora de Los pecados de Marisa Salas (Planeta - 2023) ha recibido los premios Alfaguara por Últimas noticias del paraíso (2000), Nadal por Lo que esconde tu nombre (2010), que la lanzó con gran proyección al mercado internacional, Planeta por El cielo ha vuelto (2013), Mandarache (2013) por Lo que esconde tu nombre, El farolillo de papel (2019), otorgado por los libreros de Bilbao, el Premio Germán Sánchez Ruipérez (2006) por su artículo Pasión Lectora, publicado en El País. A nivel internacional también ha conquistado el Premio ILCH (1998) de California a su trayectoria literaria, el Premio Roma (Italia, 2014) a la mejor novela extranjera por El cielo ha vuelto, el Premio Baccante (Italia 2014), el Premio Nazionale Vizenzo Padula (Italia, 2016), entre otros. En Francia fue seleccionada en el Prix de Lecteurs por su novela Ce que cache ton nom.

Clara Sánchez ha recibido la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha en 2011 y la de Guadalajara en 2022. Este año ha sido elegida para ocupar la silla X de la Real Academia Española (RAE).