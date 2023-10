El rol de María Moliner está estrechamente relacionado con usted. Hasta el momento, ha sido siempre la encargada de darle voz a la protagonista de la producción que veremos en Tenerife los próximos martes, jueves y sábado.

El compositor escribió el papel pensando el mi voz. Tengo el grandísimo privilegio de que haya sido así y que Antoni Parera Fons escribiera María Moliner pensando en mi precisamente.

¿Y cómo empezó ese proceso?

La obra se estrenó en el Teatro de la Zarzuela en Madrid hace siete años pero ya hace diez empezamos a trabajar en este proyecto. Entonces yo estaba grabando con Antoni Parera Fons, con el que me une una amistad de muchísimos años. Grabé un disco de boleros y tangos en Barcelona y me habló de la idea y de que tanto él como Paco Azorín querían que yo fuera María Moliner. Me sentí tremendamente honrada y fue un gran privilegio. Nos reunimos en su casa y allí se empezó a gestar la obra, me contaron lo que pensaban y contaron con Lucía Vilanova para el libreto. Fue como la gestación de un niño. Por eso tiene un fuerte significado. Esta es una obra de arte que es un gran descubrimiento a nivel escénico y musical. También hemos de nombrar al maestro Víctor Pablo Pérez, que también ha estado siempre, desde el principio, en la obra. Siempre la ha dirigido él, salvo en una ocasión. Es un músico inmenso, enorme, un grandísimo artista.

¿Se ha convertido en alguien importante para usted?

María Moliner es una parte muy importante en mi vida, sí. Significa mucho desde hace mucho tiempo.

Esta ópera es la prueba de la capacidad que tiene el arte en general, y esta disciplina en particular, de redescubrir historias y personajes. En este caso, parece que todos conocemos el diccionario pero sabemos muy poco de la vida de su autora.

Pues a mí me pasaba un poco lo mismo. Conocía el diccionario y basta. No sabía de su vida, no conocía todas las penalidades que pasó para poderlo escribir y todo lo que supuso para ella la entrada del régimen franquista. En ese momento perdió 15 escalafones en su categoría laboral. Fue una mujer muy activa durante la II República, había fundado 105 bibliotecas. Había luchado por la cultura y tenía una grandísima preparación. Fue depurada y se sintió muy vacía en ese momento. Era muy activa y decidió hacer sola en casa este diccionario y eso es una gran hazaña. Lo que ella consiguió con una maquinita de escribir en una mesa de sus casa fue increíble. Sin embargo, conocemos muy poco de ella. Fue, casi, una heroína.

Esa máquina de escribir le acompaña también a usted durante buena parte de la producción. La puesta en escena es muy especial, ¿cierto?

La puesta en escena es fabulosa y todo el tiempo pasan cosas pero de una manera que capta muy bien la atención del espectador y le hace entrar en la magia de María Moliner. Además, no molesta para nada al discurso musical ni al canto. La puesta en escena es preciosa y está llena de magia y sutileza. Explica y ayuda muchísimo a la comprensión de la obra. Es realmente un hallazgo esta puesta en escena de Paco Azorín con escenografía también de Azorín y de Pedro Chamizo. Me gusta también mucho el vestuario, que es de María Araujo. Ella nos dejó en la pandemia, murió de covid. Tenemos también su recuerdo ahí. Luego está Carlos Martos, que se ocupa del movimiento escénico. Tenemos un equipo fabuloso. Y también quería hablar del equipo vocal.

Es una obra para todo tipo de públicos, también para los que no van a la ópera

Cierto, el elenco cuenta además con cantantes canarias.

Es de un nivel impresionante. Tenemos a Juan Jesús Rodríguez y a Simón Orfila. Están también las académicas, que son cantantes canarias: Candelaria González, Silvia Zorita y Blanca Valido. Tenemos también a la inspectora, que es una joven cantante llena de talento, Anna Cabrera. Y luego tenemos a las palabras ya los actores.

Las palabras se suben también al escenario, tal y como rondarían en su día a María Moliner.

Las palabras son chicas jóvenes canarias que son actrices, que son maravillas. También hay chicos, también fabulosos. Son las que acompañan a María Moliner. De alguna manera, cada una de ellas es también un poco María Moliner. Le ayudan, están a su alrededor, y las considero como una especie de hadas que están siempre protegiéndole y ayudándole. Aportan una belleza enorme, son algo como esotérico. Son como pequeños espíritus, almas que están a su alrededor y le ayudan. Es precioso. Hay mucho talento canario aquí. La Isla está cada vez dando más cantantes y actores de una gran fuerza y de un gran talento.

Es posible que la gente, en general, ignore el inmenso trabajo que hay detrás de una producción como esta. Es una maquinaria muy precisa, como un reloj.

Pues sí. De los intérpretes que participamos en el estreno solo estamos el maestro Víctor Pablo Pérez y yo, él dirige y yo canto el papel principal. Todos los demás son maravillosos y han entrado de lleno en este universo mágico con todos nosotros. Está todo el mundo ahí. Sí, es verdad que cada vez que montamos la ópera es una nueva aventura, una nueva ilusión. Siempre que lo hacemos estoy entusiasmada. Como sabes, he interpretado a las grandes heroínas de la ópera por el mundo entero: Carmen, Eleonora, Aída, Dalila... De pronto, esta es una mujer real, histórica. Esta es una realidad, una mujer con una vida con los problemas cercanos a los nuestros. Es historia pura pese a que haya algunos momentos mágicos. Todos, cada cantante y cada actor que entra en el universo mágico de María Moliner, se enamora de esta mujer y de lo que consiguió ella sola en su casa con sus fichas, a mano.

Hablan de los grandes navegantes pero nadie habla de la proeza de elaborar un diccionario tan bueno que a día de hoy sigue estando vigente.

Seguimos usándolo y Gabriel García Márquez ya dijo que era el diccionario más completo y más divertido. Ella, por desgracia, no pudo entrar en la Real Academia de la Lengua porque era un momento muy machista.

Vocalmente, ¿este personaje que ha sido diseñado para usted prácticamente con un traje cómo es?

Estoy muy agradecida a Antoni Parera Fons porque además él conoce muy bien mi voz. Es muy difícil porque de las diez escenas de la ópera, yo canto en nueve. Es muy exigente porque estoy todo el rato cantando y actuando pero vocalmente es muy cómodo para mí pese a la longitud que tiene y el trabajo actoral, que es muy potente. Termino llena de amor pero muy agotada. Pido de verdad a todos los aficionados a la ópera que vengan, que no piensen que van a oír una música extraña. Desde el primer momento se van a enganchar a la música y a la escena. Por favor, vengan los aficionados y los que no también. Es una obra para todo el tipo de público, también para los que no van a la ópera. La gente joven va a poder ver una historia real, todos hemos puesto ahí lo mejor de nosotros mismos, desde el compositor al elenco y a la magnífica Orquesta Sinfónica de Tenerife.