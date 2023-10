El LXXII Premio Planeta de Novela se falla en Barcelona el domingo 15 de octubre en el marco de una edición que se ha hecho con el récord de participación ya que han sido 1.129 obras las presentadas a este certamen que hace unos años se convirtió en el más importantes de la literatura en español ya que otorga al ganador un premio en metálico de un millón de euros. En esta nueva edición destaca la «abundancia» del género de novela negra y testimonial y de personajes femeninos.

Así lo explicó el miembro del jurado Juan Eslava Galán, quien añadió que la temática de estos libros coincide muchas veces con «el interés del lector». Así, en esta nueva edición proliferan las mujeres empoderadas, lo que «significa que existe una sensibilidad social hacia esa temática», afirmó Eslava, quien añadió que, «en los años anteriores parecía que la novela negra que se presentaba estaba escrita en los mares bálticos pero en esta nueva edición vuelven a acercarse a la novela tradicional de nuestro país».

El jurado formado, además de por Eslava, por José Manuel Blecua, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs y Fernando Delgado –este último no acudió a la presentación de esta nueva edición del premio pero ha votado por correo– tendrá que elegir entre las 1.129 novelas presentadas, 461 más que el año anterior. En este sentido, el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, afirmó que este crecimiento notable puede deberse, entre otros motivos, a que esta ha sido la primera edición en que las obras han podido presentarse en formato digital.

Con las nuevas novelas presentadas esta edición, el certamen ya acumula más de 27.000 ejemplares presentados. Entre las diez finalistas figuran Sexudario, de Mar de Mármara (seudónimo), una novela negra en la que un sintecho y un inspector de policía se aliarán para buscar a un asesino en serie; y Dexados, de Lorenzo Fernández Prieto, un thriller histórico en el que un joven periodista hereda un valioso manuscrito.

El rey del este, de Luis Parterrío (seudónimo) es una novela histórica que muestra las dos caras de Alejandro Magno, mientras que Verlas venir, de Francisco-José Torres Alborch, narra cómo un negociador y solucionador de problemas recién jubilado se verá obligado por personajes del pasado a abandonar su soñado retiro en Oporto. En El reencuentro, de Tintaleve (seudónimo), la protagonista buceará en sus propios recuerdos y descubrirá secretos del pasado celosamente guardados, y en Lágrimas en el fondo del mar, de Clara Isabel Aguilar Esteban, los supervivientes de una embarcación compartirán sus historias y miedos y crearán una hermandad.

Li Qingzhao, de Pilar González España, es la biografía novelada de la poetisa china del mismo nombre, cuya vida transcurre en el siglo XII y bajo las vicisitudes que provocaron la caída de la dinastía Song, y Otoño sin ti, de Gabriela Monte (seudónimo), es la historia de las mujeres luchadoras de una familia de empresarios gallegos y su imperio conservero. Finalmente, Otro cielo, de Elizabeth Gothelf, es una historia de crecimiento personal a través de tres generaciones de mujeres de una familia argentina, y Sombras en la pared, de Karla Munich (seudónimo), es la biografía novelada del botánico genetista ruso Nikolái Ivánovich Vavílov.

Inteligencia artificial

El presidente del Grupo Planeta agradeció el trabajo de los escritores y, también, el de los libreros, que permiten que todas estas historias lleguen a los lectores. A estos últimos los definió como «el puente» entre autores y público. En este sentido, el Grupo Planeta sigue trabajando para «dar la máxima difusión al libro» y hasta la edición de 2022, «45 millones de personas han leído un premio Planeta o un finalista», dijo Crehueras.

Crehueras expresó su «preocupación» por la incidencia que puede tener la inteligencia artificial (IA) en el mundo de la edición. No obstante, consideró que «el talento y la creación no será sustituible». Consideró que la IA «es un problema para todos, debido a que permite procesar muchos datos, repetir criterios y actuaciones, pero no va a sustituir al talento, que lo tienen las personas». El director del Área de Libros del grupo, Jesús Badenes, dijo que «la IA es una preocupación y un lugar común en todos los congresos de editores» pero coincidió con Crehueras al afirmar que «será difícil que la creatividad sea sustituida; en cambio será útil en los procesos de documentación o para hacer una distribución editorial más inteligente».