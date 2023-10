La diseñadora tinerfeña Betsabé Borcha se estrena estos días en la televisión con el programa Rediséñame, que se puede ver cada fin de semana en Cuatro y Divinity. Esta es la segunda temporada de este espacio en el que la canaria, ganadora del concurso Jóvenes Diseñadores de Tenerife Moda en 2012, se enfrenta a otros dos concursantes en cada nuevo programa para crear un diseño para tres mujeres de diferente perfil a partir de prendas ya existentes. El programa está presentando por María Verdoy y cuenta, en esta nueva temporada, con la participación del conocido diseñador Juan Avellaneda.

Rediséñame es un programa que muestra, de este modo, las ventajas del comercio de segunda mano y de la economía circular. En este sentido, la diseñadora tinerfeña destaca que «la industria de la moda es una de las más contaminantes del planeta, por lo que es importante ofrecer esta otra cara del sector». La propia creadora afirma que ella practica la compra-venta de moda de segunda mano y anima a todo el mundo a probar esta práctica. El ganador del programa se hará con 3.000 euros.

Después de ganar el concurso de Tenerife Moda en el año 2012, Betsabé Borcha se trasladó a vivir a la Península durante algún tiempo pero ahora ha regresado a Canarias, desde donde sigue trabajando en este sector que tanto la apasiona. Terminó la grabación de los episodios del programa Rediséñame hace unas semanas y ahora se encuentra en Tenerife de nuevo y se encuentra inmersa en una tarea nueva pero igual de apasionante: el diseño del vestuario para el nuevo espectáculo de la compañía Clownbaret. «Es todo un reto también, porque es la primera vez que hago algo circense, pero estoy muy contenta», reconoce la joven creadora, quien ya sabe qué es exactamente lo que quiere hacer en la moda.

De manera paralela, además, ha lanzado una línea de camisetas realizada en algodón sostenible que en la actualidad realiza bajo pedido. Precisamente en este sentido, continúa con la línea de acción que defiende el programa de televisión para reducir la contaminación, y por eso tan solo realiza aquellas piezas que le son demandadas. Borcha ha dado forma a tres líneas de camisetas: Héroa, Escándala y Volcánica. «Me puedo ir fuera de Canarias un tiempo pero vengo de donde vengo y me gusta mostrarlo. El canario es muy patriota con su tierra», dice. Los interesados en hacerse con una de estas prendas pueden encargarlas a través de las redes sociales de Betsabé Borcha y, próximamente, en la página web de la marca.

El programa

En Rediséñame (cada sábado a las 10:00 horas en Cuatro y los domingos, a la misma hora, en Divinity) participan tres diseñadores y en cada entrega asiste una persona anónima con una prenda de ropa de la que no quiere deshacerse pero que tampoco usa. Cada participante interviene una pieza y se encarga de darle una segunda vida. «Ha sido un reto grandísimo y más aún si tenemos en cuenta que el trabajo lo tenemos que hacer en una hora», relata Borcha quien añade que «el tema del tiempo es muy estresante para mí».

A pesar del reto, la diseñadora tinerfeña afirma que su participación en el programa la ha llevado de vuelta a sus comienzos en el mundo de la moda: «Lo primero que hice fue coger unas tijeras y empezar a transformar cosas. Mi abuela me decía que a mí me gustaban mucho las tijeras pero lo que era coser no tanto...». Sin embargo, con el paso de los años y su evolución en el mundo de la costura, había abandonado esa práctica por lo que igualmente su participación en el programa «ha sido un reto muy grande».

Rediséñame ha sido la primera incursión de Betsabé Borcha en la televisión pero asegura que «me lo pasé muy bien durante la grabación y disfruté mucho». Así, no tiene más que palabras amables para el equipo, los concursantes y los presentadores del formato televisivo, María Verdoy y Juan Avellaneda: «Me divertí mucho a pesar del estrés y la tensión».

«Ha habido muy buena energía por lo que fue fácil» relata la concursante y diseñadora quien solo estuvo nerviosa durante la grabación del primer programa debido al poco tiempo que tenían para trabajar. «Tenía que pensar qué es lo que podía hacer en una hora y, sobre todo, lograr un buen acabado», explica y añade que este programa le ha servido para «saber de lo que soy capaz de hacer en tan solo una hora porque normalmente tardo más en terminar un diseño pero ahora sé que puedo resolver muchas más cosas».