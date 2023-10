Jaime Urrutia estará este fin de semana en Tenerife para participar en el festival Peñón Rock. Será este mismo sábado día 14 de octubre en el recinto habilitado en la explanada del muelle de Puerto de la Cruz.

El mítico cantante, una de las voces más conocidas del rock en castellano, se reencuentra con el público tinerfeño después de varios años de ausencia. «La última vez que estuve en el Archipiélago fue en diciembre de 2019, justo antes de la pandemia, y fue para un concierto en Las Palmas de Gran Canaria», recordó el intérprete esta misma semana, metido ya de lleno en los ensayos para su paso por uno de los festivales más importantes de cuantos se organizan en Canarias.

La voz de Gabinete Caligari estará en la Isla para cerrar los dos días de un festival que arranca este viernes con Mónica Naranjo. Para la ocasión, Urrutia ha preparado un repertorio de dos horas que reunirá lo mejor del repertorio de «Gabinete» y de sus 21 años de carrera en solitario desde la disolución de la banda en 1998.

«En realidad yo me considero casi un cantautor, aunque toque en una banda de rock. Lo que más me gusta, más incluso que cantar en el escenario y todo eso, es componer», reflexionó. «Me siento un buen compositor. Lo que pasa es que la vida va dando muchas vueltas. Yo en un principio componía canciones. Después, con Gabinete, me costó un poco dar el paso para hacerme el front man, el cantante», añadió.

De hecho, Urrutia nunca se consideró un buen cantante. «Recuerdo que al principio no cantaba muy bien pero lo cierto es que de tanto estar en el escenario vas aprendiendo y, casi sin querer, te curtes. Afortunadamente creo que ya tengo una voz muy personal y que a la gente le gusta y la identifica plenamente», celebra.

Se subirá al escenario de Puerto de la Cruz acompañado de su banda habitual: Los Corsarios. En plena forma, juntos han vivido un verano plagado de conciertos, aunque a Urrutia le sepa a poco. «Este verano ha sido movido sí, pero es lo normal. Lo que queremos todos. En realidad ha sido bastante normal, pero estoy contento».

Para su aparición frente al público tinerfeño, hará un compendio que no dejará a nadie descontento. A las canciones más conocidas de Gabinete Caligari unirá, además, aquellas más reconocidas de su trayectoria en solitario. «Es un poco un resumen de todo porque he seleccionado temas de ambas etapas que no fueron tan escuchadas. Hay que tocar dos horas y mola meter algunas de las que quizás no son tan conocidas, que son buenas aunque quizás no hayan tenido tanto éxito. Las buenas canciones están ahí y las reivindico de esa forma».

Componer es, por lo tanto, su actividad favorita. De hecho, ahora mismo está metido de lleno en la creación de su nuevo disco. «Estoy ahí, tranquilamente, sin prisa pero sin pausa», asegura. «Tengo ya cinco o seis canciones para un álbum nuevo pero me lo tomo con calma, siempre he hecho así. No entro en el circuito ese de cantantes de tener un éxito y sacar otro, eso ya lo viví con Gabinete cuando éramos muy conocidos».

Lo más probable es que ese nuevo disco vea la luz a principios del año que viene y Urrutia adelanta su intención de venir a presentarlo a Canarias. «Cuando saque el disco es mi intención ir a las Islas, aunque no depende del todo de mí. Recuerdo que en la época de Gabinete hubo un momento en el que no nos sabíamos ni nuestra propia gira. Digamos que esto es más tranquilo y por supuesto que estaría encantado de ir a presentar mi disco en todas las Islas. Ya me gustaría».

En el concierto de este fin de semana no faltarán temas como Camino a Soria, Al calor del amor en un bar, Cuatro Rosas o Qué barbaridad. Pero no es solo una aparición pensada para los más nostálgicos. El público que acude a sus conciertos también se renueva. «El público cambia, por supuesto. Hay chavales jóvenes a los que les gusta el rock. Noto mucha gente joven que se va poco a poco enganchando y eso es muy bonito».