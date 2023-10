Violencia aséptica en el arte

‘Como el blanco a la entraña’ es la propuesta artística con la que Abraham Riverón se estrena de manera individual en la Galería Bibli (San Francisco Javier, Santa Cruz de Tenerife). El artista tinerfeño realiza un repaso por las imágenes que bombardean a la sociedad actual y que se encuentran cargadas de violencia, aunque no de manera aparente. Emplea esas mismas herramientas para invitar al público a reflexionar.

Abraham Riverón reflexiona sobre la violencia, sobre quién la ejerce, quién la controla y quién la recibe. El artista santacrucero se estrena en la Galería Bibli con su primera muestra individual, Como el blanco a la entraña, que se podrá visitar hasta el próximo 3 de noviembre en este espacio de la capital tinerfeña. El artista emplea el color blanco, la luz y la limpieza para alertar sobre cómo estos aspectos también se utilizan como una refinada forma de violencia. Así, alrededor de una decena de piezas de esta muestra recorren una minimalista oficina gris mientras el olor a Zotal sirve para limpiar los restos de sangre en un matadero, todo ello en mitad de un aséptico color blanco que puede definir tanto a una carnicería como a un hospital, donde se destaca la presencia de los cuerpos como elemento de consumo.

Abraham Riverón celebra poder protagonizar esta muestra individual en Bibli que, asegura, «es el espacio ideal para el proyecto que tenía pensado porque quería hablar sobre la higienización de las imágenes en el mundo actual», expresa. Así, confirma que «este espacio fue determinante para poder exponer estas obras». Como el blanco a la entraña parte del interés del autor sobre el proceso de construcción de las imágenes, así como las estrategias que existen en la actualidad para ser consumidas. «Inicié una investigación a través de la que descubrí las estrategias que se siguen para el llevar a cabo el borrado de la violencia en ellas», resume.

«Las imágenes que consumimos a diario, tanto en las redes sociales como en los establecimientos o en nuestros propios espacios laborales, son imágenes donde hay una aplicación del poder y existe una violencia necesaria para generarlas, aunque no esté presente directamente para que así consumirlas sea más sencillo», reflexiona Riverón quien añade que el arte minimalista y el abstracto «han tenido mucho que ver porque muchas imágenes se han apropiado de esa estética para que el mensaje sea mucho más sensible y fácil de consumir».

Como el blanco a la entraña es un título que resume a la perfección el concepto de esta muestra y que al mismo tiempo deja una puerta abierta para que el propio espectador pueda completar la idea de esta exposición. «Ese concepto viene a resumir las estrategias de higienización a las que son sometidas las imágenes, que aglutina el concepto de que lo blanco, lo estético y lo brillante tienen en realidad algo que ver también con la otra parte, con la entraña, lo profundo, lo carnal, lo sexual... Con esa violencia de las que están cargadas las imágenes que nos rodean». Así, el autor emplea la contraposición de ambas realidades para hacer «más patente y real esa cuestión en concreto».

Después de que haya transcurrido ya este primer mes de puertas abiertas de la exposición en Bibli, el artista protagonizó esta semana una visita con público a la propuesta en la que ha empleado el proceso de limpieza e higienización de imágenes para levantar sus instalaciones. Ha borrado prácticamente cualquier detalle para que sus piezas, al igual que las imágenes que consume la sociedad, sean consumibles.

De esta manera, Riverón ha empleando elementos relacionados con la producción cárnica o ganadera, como comederos y parideras para animales que, instalados en un espacio como Bibli, totalmente aséptico, eliminan cualquier resquicio de violencia hasta convertir todos estos objetos en mercancías y, más allá, en piezas de arte.

Riverón ha centrado su carrera artística en el estudio de las manifestaciones de relaciones de poder. Hasta el momento, ha examinado temas arquitectónicos o de memoria histórica. En este sentido, destaca la «carga ambigua y sordidez» de esos temas, más relacionados «con lo patriarcal, con el hombre y lo militar». Por eso ha acudido a nuevos elementos: «Creo que he cogido mi obra anterior y la he pasado por Zotal, he higienizado estas instalaciones para jugar».

Así, la Galería Bibli le ha dado la oportunidad de mostrar un discurso que no podía haber hecho público hasta el momento, «y que tenía ganas de dar a conocer porque es algo en lo que llevo trabajando desde 2020». Celebra la «libertad absoluta» concedida por este espacio que además le permite mantener una conversación abierta con el espectador, quien también puede dialogar con las imágenes.