Entre lo sacro y lo profano se sitúa esta frase hecha que acaso podríamos considerar parte del repertorio fraseológico popular de las islas, sin que pueda precisarse su origen. «Sacro», en cuanto se refiere implícitamente a la idea de un Dios del que la doctrina predica el atributo de la omnipotencia. Aun cuando ésta es una construcción teológica, el concepto se encuentra muy difundido en las sociedades de matriz judeocristiana y amamanta el sentir y las creencias del vulgo. Pero su uso es «profano» porque se apela de un modo vulgar, casi irrespetuoso, si se considera la ligereza con que se pronuncia la frase y la versatilidad en su empleo, con lo que se puede hacer referencia a todo tipo de situaciones o, lo que es lo mismo, puede predicarse de cualquiera, hasta el punto de que se cuestiona la propia capacidad del Todopoderoso para «salvarse» y, por ende, se le despoja de su condición omnipotente. Se emplea esta frase para afirmar de manera categórica «que nadie queda excluido» frente a una circunstancia negativa, en ocasiones comprometida o de dificultad, a la que se está abocado y a la que se irá a parar irremediablemente. En ella se pone en relación a los afectados por la situación a la que se refiere con el mismísimo Dios y ello para aseverar exageradamente: que no se libra nadie, absolutamente nadie, «ni Dios».

Se pueden escuchar también las variantes: «¡Aquí no se escapa ni Dios!» o «¡Aquí no se salva ni Cristo!». [Lo que puede rememorar en el hablante aquel proverbio que trae origen en la parábola evangélica (Juan 8,7) en la que la muchedumbre se disponía a lapidar a una mujer acusada de adulterio y Jesús les instó: «Quien esté libre de culpa que tire la primera piedra». Para significar que el que más y el que menos tiene siempre algo que esconder o que callar, por lo que es mejor no criticar a los demás por alguna falta que quizá nosotros también podemos cometer…Porque ¡aquí no se salva ni Dios!]. Donde «aquí» más que especificar una ubicación espacial se refiere a una circunstancia que afecta a todos los presentes, a quienes va dirigida la exclamación. Mientras que el verbo «salvarse» o «escaparse» quiere decir quedar excluido o incólume, libre de tener que pasar por la situación que se advierte. «No se salva» (o «no se escapa») tiene el sentido contrario a aquellas otras locuciones más propias del español de Canarias como: «escaparse/salvarse de manganilla», «se escapó de milagro» o «escapó loco» (que vienen a significar lo mismo que «salvarse por los pelos» o «salvarse de chiripa») haciendo referencia a una situación que se resuelve favorablemente in extremis. La expresión «ni Dios» ofrece una lectura, además de su sentido literal o propio, que puede tener el valor absoluto de «nadie» o «ninguno» y que excluye a la generalidad de las personas («aquí no se salva nadie»); como de modo similar sucede con la locución antónima: «Todo Dios» que tiene un carácter inclusivo y se refiere —empleado en sentido hiperbólico— a «todo el mundo», a todos los individuos sin excepción.

Afín es este otro dicho que se expresa con un pleonasmo: «Lo que está para uno, está para uno y no hay Dios que se lo quite», aseveración predictiva que se basa en la fuerza infalible del destino como motor de todo lo que acontece y donde la voz «Dios» tiene un valor similar al comentado que lo hace intercambiable por «no hay nadie que se lo quite». Y es que de lo que nos tiene reservado el destino y de ser objeto de chismes, «no se salva ni Dios».