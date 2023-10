Gene Sharp, que falleció en Boston, en 2018, a sus 90 años, fue un filósofo famoso por su estudio de los cambios de gobierno pacíficos, pero con la potencia de un golpe de estado. Fue pacifista, pero defensor de la no violencia contra el poder, fundador del Instituto Albert Einstein para democratizar el mundo, y a la que se atribuye una importante labor en las fallidas revoluciones de colores que se impostaron en Oriente Medio y el Norte de África, provocando, por acción-reacción, decenas de miles de muertos. Profesor en Harvard, su libro más sesudo fue Politics of Nonviolent Action, de 1973, utilizando el símil de las artes marciales de aprovechar la violencia de un gobierno contra sus ciudadanos para derribarlo.

Gene Sharp parte de la base teórica, contraria a la naturaleza de rebaño de los humanos, de que, si los sujetos no obedecen, los líderes no tienen poder. Para Sharp los gobiernos establecidos disponen de sistemas que extraen la obediencia de los individuos: policía, juzgados, reguladores, fuerza cultural (el culto divino a los faraones, dignidad de la investidura presidencial, la moral y los tabúes), con un equilibrio de premios y castigos. Si entendemos el funcionamiento, podemos subvertir a cualquier gobierno.

Para el siglo XXI, Sharp propuso dejar las armas militares y utilizar las armas psicológicas, sociales, económicas y políticas. En su libro De la dictadura a la democracia, de 2013, Sharp describe 198 métodos para derrocar gobiernos con «golpes suaves». Estos golpes suaves se llevarían a cabo en cinco etapas: una primera etapa de Ablandamiento, que generaría un clima de malestar, por ejemplo, con denuncias de corrupción y promoción de descontento, desabastecimiento, criminalidad, huelgas; una segunda etapa de Deslegitimación, con intensas campañas en pro de la libertad de prensa acusando de totalitarismo al gobierno en el poder; una tercera etapa de Calentamiento, con la creación de plataformas de lucha, generalización de todo tipo de protestas, radicalización de la confrontación y promoción de manifestaciones y protestas más o menos violentas; una cuarta etapa de Combinación de Luchas, con marchas y tomas de instituciones emblemáticas, el impulso de campañas de rumores entre fuerzas militares, desmoralización de organismos de seguridad, guerrilla psicológica y de desestabilización y generadora de un clima de ingobernabilidad; y la última y quinta etapa de Fractura Institucional, el forzar la renuncia del primer ministro con revueltas callejeras y presión popular que, si no funciona, migrará a una resistencia armada. Hasta aquí Sharp.

El sistema, sin embargo, falló en las revoluciones de colores y las primaverales, pues igual que la democracia no es universalmente exportable, tampoco lo son los «golpes suaves». Pero sí que existe un efecto de imitación, como en los suicidios entre la población, y cuando hay un caldo de cultivo golpista, con que funcione uno solo, los demás van detrás, como pasó en los setenta en América, o parece que está pasando en el cinturón francés del Sahel. Los golpes son técnicas de usurpación de poderes envejecidos que cargan con la autoría del malestar: sin caos la alternativa de cambio es la elección o reelección, pero con caos, la alternativa es el Putsch (en alemán se distingue Der Staatsstreich de Der Militärputsch, el golpe de estado se distingue del golpe militar). En 1993, en Rusia, Boris Yelstin pudo dar así un autogolpe de estado en Rusia, y disolvió las instituciones soviéticas sin estar autorizado para ello por la Constitución.

Hay tiempos en los que la carta magna decae temporalmente y puede que neutralice las lógicas decadencias cíclicas de las que hablamos, como en la antigua república romana, cuando el senado, en casos de emergencia, dotaba a un hombre de poderes absolutos durante un periodo máximo de seis meses sin que ello significara que se derogara el ordenamiento jurídico existente. Otro ejemplo, la constitución de Weimar, de 1919, cuyo artículo 48 decía: «Si un país no cumple los deberes que le impone la Constitución o las leyes del Imperio el Presidente de éste podrá obligarle a ello, con ayuda de la fuerza armada. Cuando se hayan alterado gravemente o estén en peligro la seguridad y el orden públicos en el imperio, el Presidente puede adoptar las medidas indispensables para el restablecimiento de los mismos, incluso en caso necesario con ayuda de la fuerza armada». Y ese tipo de dicciones está en casi todas las Constituciones para circunstancias extremas.

Por ejemplo, hoy día, en el contexto europeo, parecen exageradas frases como las de Francisco Largo Caballero para los años treinta del siglo XX: «Si no nos permiten conquistar el poder con arreglo a la Constitución, tendremos que conquistarlo de otra manera» (febrero de 1933), «Si triunfan las derechas, nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la Guerra Civil declarada» (escrito en El Liberal, 20 de enero de 1936), «No creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad» (discurso en Ginebra, 1934), «Hay que apoderarse del poder político, pero la revolución se hace violentamente: luchando y no con discursos» (en el Congreso de las Juventudes Socialistas).

Hoy día, las tomas de poder son más técnicas, con la apropiación institucional de la judicatura (no en todos su ámbitos, sino en el político-constitucional, permitiéndola independiente en el resto). En fin, podremos, tal vez, disfrutar de una larga paz, pero Curzio Malaparte cuando escribió su libro Tecnica del colpo di Stato, en 1931, fue prohibido en Alemania, Austria, Bulgaria, España, Grecia, Hungría, Portugal, Polonia, Yugoeslavia... porque si se trataba de democracias no querían un manual para revolucionarios, y si se trataba de dictaduras, tampoco querían un manual para revoltosos. Y es que el secreto de los gobiernos y los regímenes, cuando se hacen viejos, no es un tema político, sino técnico. Hoy en día, con los tres poderes de Montesquieu en marcha, el autor del golpe acostumbra a ser el Ejecutivo. Y así se pasa a violar la Constitución, de forma que el Ejecutivo toma las funciones del Legislativo, a través de las denominadas leyes habilitantes.