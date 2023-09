Esta frase se emplea en sentido irónico para censurar la tardanza de alguien a quien se espera o la demora ante un requerimiento de algo útil y apreciado, pero que llega a destiempo, cuando ya no hace falta, frustrando así las expectativas. La ironía se evidencia con el recurso a una peculiar forma de «agradecimiento» que, dicho con cierto retintín, insinúa lamento y reproche al mismo tiempo. Se puede escuchar en formas dialógicas como esta: «Chacho, ¿viste que te traje todo lo que me pediste, no?» / «Sí, sí… ¡A buena hora y con sol!». El recurso a la socarronería en el lenguaje o a expresiones que dan a entender algo contrario o diferente a lo que se dice de manera burlona, pero sutil y disimulada, como sucede con este registro, no es infrecuente en el español de Canarias. Así, se emplea esta fórmula cuando se quiere expresar exageradamente algo de lo que, en realidad, se carece. La locución «a buena hora» posee un sentido irónico que expresa exactamente lo contrario de su literalidad. Es decir, «estas no son horas» o «es tarde». Con la segunda parte de la frase, «y con sol», se hace alusión a un fenómeno meteorológico: al buen tiempo, con lo que parece sugerirse que no se explica la tardanza ya que si, acaso, el mal tiempo puede impedir o justificar el retraso de un evento, el buen tiempo permite dar celeridad a la encomienda. También se puede entender como un elemento cronológico que se identifica con la luz del día, antes del «sol puesto», hora crepuscular de la tarde, marcador temporal que señala el final del tiempo útil de una jornada de trabajo o de cualquier otro menester. La frase puede verse como un antónimo de este otro dicho que dice: «el barco se espera en la playa» que alude a una norma de conducta practicada por nuestros mayores y que tiene que ver con la diligencia y la puntualidad en toda cita o compromiso, según la cual es preferible tener que esperar que hacer esperar a otros o llegar tarde. En la sociedad isleña tradicional (al menos en un tiempo no muy lejano) la puntualidad se aprecia como una máxima de comportamiento social que trasciende como regla de buena educación en contraposición al comportamiento reprobado con la expresión «a buena hora y con sol» [u otras afines como la que dice: «esperarse a los huevos del gallo» en referencia a una oportunidad perdida por dejar las cosas para última hora, cuando ya no hay nada que hacer por ser demasiado tarde]. En cuanto a su uso parece tratarse de un registro propio del español de Canarias que Galdós documenta en Fortunata y Jacinta [«Fortunata le miró de un modo que lo hizo callar… «¡A buenas horas y con sol!» —quería decir aquella mirada—]. Esta expresión es sinónima del refrán castellano «a buenas horas mangas verdes» que se emplea cuando la solución esperada ha venido por otra vía o llega tarde. En cuanto a su origen, al parecer, las «mangas verdes» se refería a los soldados de la Santa Hermandad que se encargaban durante la Edad Media de arrestar a los malhechores fuera de las murallas de las ciudades y si no actuaban con diligencia, los forajidos quedaban impunes; lo que era objeto de críticas y reproches y, como su uniforme llevaba las mangas verdes, esto popularizó la expresión: «a buenas horas mangas verdes». [Podría verse como antecedente más mediato de esta la expresión castellana ampliamente documentada por varios autores desde los siglos XV y XVI: «Buenas son mangas después de pascuas» para referirse a cuando lo que deseábamos llega después de lo esperado].