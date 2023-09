Black Sound Costa Adeje arranca este viernes con lo mejor de la denominada música negra. Durante el estreno de la programación, el público podrá disfrutar de Clarence Bekker. El artista holandés demostrará por qué es uno de los escogidos entre los más destacados representantes del soul y del funky a nivel internacional.

«Traigo algunas canciones funky de los años 70 y 80 con una banda local de Adeje. He oído que hay grandes músicos viviendo en las Islas. Algunos de los miembros de la Clarence Bekker Band son de la Tenerife –como Leo Torres y Roberto Albrecia– y ellos me han animado a participar con los músicos locales sin ninguna duda», adelantó el intérprete antes de su participación en un encuentro musical que concluirá hoy.

La jornada de clausura arrancará este sábado día 30 a partir de las 21:00 horas en la Plaza Salytien. Se trata de la cuarta edición de este proyecto artístico, con entrada libre, cuya vocación es unir el enorme talento musical que hay en el Archipiélago con la pasión por la música afro, las influencias de otras culturas y la invitación a grandes artistas llegados de distintos puntos del planeta, como el propio Bekker.

«Lo mejor de estar en el escenario es que tengo el control por un corto tiempo de la felicidad del público y todo eso mientras trabajo. Me encanta sudar un poco para que la gente se lo pase bien», explicó Bekker sobre su pasión por subirse a un escenario para compartir su música con el público.

Mientras, la velada del sábado en Adeje comenzará con la actuación de Génesis de Jesús, un artista de ascendencia dominicana pero que nació y se crió en Madrid. Comenzó a cantar desde muy pequeño en la iglesia de su barrio y, con el tiempo, entró en el Coro Góspel de Madrid, que dirige la afamada artista norteamericana Nancy Roncesvalles.

Bekker también se ofreció a explicar algunos detalles sobre el góspel, el soul y otros estilos musicales. «Tiendo a pensar que el soul y el góspel son palabras del corazón guiadas por dulces melodías». «Una parte esencial para cantar góspel es tener un corazón abierto y honesto para que puedas utilizar todo tu cuerpo y mente como instrumento», añadió.

La agenda musical de hoy continúa con la artista Liz Jai, criada en el norte de Londres y de ascendencia africana e india. El concierto se cierra con la participación de otro representante local, Héctor Artiles, cantante y compositor canario enamorado del jazz y la música negra.

Bekker concluyó hablando sobre su versatilidad y sus distintas facetas. «Me gustan todo: componer, producir y actuar, pero todo en los buenos tiempos y en los momentos en los que me siento inspirado. Pero no me gusta apresurarme. En la industria siempre hay una fecha límite y eso es algo que no me gusta», concluyó.