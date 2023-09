Tres días duró la estancia de Michael Jackson en Tenerife. El rey del pop llegó a Canarias, a bordo de su avión privado, el 25 de septiembre de 1993. Fue recibido en el aeropuerto en Los Rodeos y se alojó en la suite real del Hotel Botánico, en el Puerto de la Cruz. Las 72 horas que el malogrado cantante pasó en la Isla están entre las más recordadas de la historia reciente del Archipiélago y, tal y como recordó este martes el periodista Juan Manuel Bethencourt, estuvieron «plagadas de anécdotas».

Con motivo del 30 aniversario del emblemático concierto de Jackson en la explanada del Puerto de Santa Cruz, la productora R2 Media estrenó un documental titulado Adivina quién actuó esa noche. La puesta de largo de esa producción tuvo lugar en TEA Tenerife Espacio de las Artes. Poco después se estrenó también en Televisión Canaria.

Creada por Bethencourt y Raúl Pulido, R2 Media lanza este proyecto no sólo para conmemorar el 30 aniversario de la cita musical. «Este documental es, en cierto sentido, el retrato de una época en la que Canarias quería abrirse camino y competir en el ámbito de los eventos musicales. Hoy está normalizada la asistencia de grandes artistas, quizás no de la talla de Michael Jackson pero es que tampoco hay artistas de la talla de Michael Jackson hoy en día. Sin embargo, sí que hemos asumido ya que las Islas pueden estar en el circuito de los grandes eventos». La producción, de 47 minutos de duración, es el resultado de varios meses de trabajo y reúne el testimonio de los que hicieron aquel sueño realidad y de algunas de las personas que participaron en el espectáculo. «Se recabaron testimonios de los participantes que son tanto los protagonistas del evento –que son los que lo hicieron posible, lo diseñaron y lo pelearon– como personas que incluso se subieron al escenario. Una cosa muy llamativa es que en esa gira de Jackson había una canción que se interpretaba con niños en el escenario. En Tenerife hubo una selección y hemos entrevistado a esos niños que hoy son jóvenes de 40 años que han compartido con nosotros los recuerdos que tienen de aquella noche», añadió.

Michael Jackson se prodigó poco durante su estancia en Tenerife. Una de las anécdotas más recordadas es que, durante su visita, estaba previsto que el intérprete de temas inmortales como Thriller o Smooth Criminal acudiera a una tienda de discos que patrocinaba la cita. «Pues se fue a la tienda de la competencia, que también estaba en el paseo de San Telmo de Puerto de la Cruz. Eso, en su momento, ocasionó un enfado. Luego todo el mundo asumió que no pasaba nada».

Durante su estancia en el municipio del norte de la Isla, Jackson gastó mucho dinero en dos cosas: en discos y en llamar por teléfono. «La factura telefónica en el Hotel Botánico fue astronómica», bromeó el director del documental.

Esta nueva producción incluye recreaciones con el que es, además, el mejor imitador de Jackson del mundo. Gus Jackson, como se le conoce artísticamente, es natural de Gran Canaria y accedió a colaborar en el proyecto. «Nos acompañó para hacer estas recreaciones en la suite del Botánico, en el balcón del hotel desde el que salió a saludar, en el Loro Parque, e incluso en el montacargas en el que se subió Michael Jackson para eludir a los miles de fans que lo esperaban por fuera del hotel», rememoró Bethencourt.

Además de todas estas anécdotas, el documental reconoce la magnitud del esfuerzo que supuso traer hasta la Isla al que, aún hoy, es uno de los artistas más grandes de la historia. «Lo que ocurrió con Tenerife fue una cosa totalmente exótica. El concierto en Tenerife no estuvo en la gira europea, ni en la asiática, ni americana. Convirtieron a la Isla en una escala entre el final de gira asiática y el inicio de la gira latinoamericana. Jackson pasó de Estambul a Buenos Aires y, en medio, estuvo tres días en Canarias. El haber aprovechado esa ventana es una de las cosas más llamativas y creo que queda bastante bien narrada en el documental».

Bethencourt, que anunció la intención de la productora de continuar trabajando en proyectos de este tipo, concluyó explicando que la visita de Michael Jackson «nos hizo ver que soñar a veces tiene premio. Es cierto que es un evento musical, no es más y no va a cambiar ni el mundo ni la historia de la Isla, pero sí que abrió una puerta a la posibilidad de acoger eventos de gran talla no solo en Tenerife sino en toda Canarias».