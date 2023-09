Es el gran misterio del género en Canarias. Prácticamente cualquier voz isleña triunfa, pero ese al que todos citan, al que todos miran, ese que tiene todas las condiciones para reventarlo, no termina de meter el pepinazo. ¿Quién es ése? Pues Highkili. Kilian González, highkilito pa’lante. Ahora vive en Barcelona. Le lanzamos varias preguntas por correo electrónico y nos da dos claves esenciales para entender este ‘sí, pero no’: «Podría haber explotado si por ejemplo hubiese hecho más canciones con la fórmula de Roce o Powah (nota del redactor: temas más reguetoneros, el segundo colaboración con Cruz Cafuné por cierto), numerosas agencias querían que entrase en su roster en ese momento, pero todas tenían en común lo mismo, me insistían en mantener la línea de esos temas que mencioné, eso me hubiese dado una posición un poco más arriba pero me hubiese negado a mí mismo, y no me gusta tener que rendirle cuentas a nadie ni hacerlo todo igual». Si hay algo claro en la carrera de Highkili es que nada es igual a lo anterior, que puede ir del reguetón más vacileta al afro o al breakbeat. Claro ejemplo es un reciente EP Periferias, producido por Guim y lanzado hace mes y medio. Es un catálogo de lo que se cuece en las pistas hoy en día: potente regreso del breakbeat y el UK garage, bajos gordos y rapeados muy pero que muy fiesteros: «Es mi trabajo más festivalero seguro, es guay que se hayan pinchado muchos de esos temas en los festivales de verano como Sonar o Primavera Sound aquí en España, pero también me gusta que me manden videos del cierre de raves del este en Albania donde suena algún tema mío”. ¡¿Este de Albania?! Dejamos que Kilian siga con el desarrollo: «Como dato curioso, estoy flipando con que temas como 3am o algunos otros que tengo que son más breaks o 2-step, en Andalucia estén teniendo una acogida enorme. Aparte en Reino Unido han tenido muy buena acogida, quizás por hacerlo en habla hispana sobre ritmos que reinan ahí».

Highkili está de regreso a Canarias este finde para la fiesta de despedida de Öpera («mientras haya aviones no me será complicado venir, aunque sí echo en falta un club en Gran Canaria donde desarrollarnos, gracias a que tenemos la asociación Baladero») y disfruta en el rol en el que lo empezó todo: como DJ. La vida de Barcelona lo tiene arrebatado y sin un plan claro tras la edición de Periferias: «No estoy trabajando en un conjunto de temas, hemos planteado la posibilidad pero la realidad es que la ola en una ciudad como es Barcelona y con tantos estímulos y la forma de vivirlo que tengo yo, no me está dando vida para grabar. No me quejo ni lo cojo con victimismo. Tengo algunos singles sueltos que irán saliendo poco a poco». Qué sería de las rupturas sentimentales sin su buena banda sonora. Shakira lleva año y pico sacando rédito de una separación, Muyaio no iba a ser menos. En este cuarto adelanto de su disco Pop picón, en la calle el 20 de octubre, se une a Conxita Herrero y Fermí de los catalanes Tronco para entregar de nuevo otra fantasía subtropical. De nuevo con esas producciones entre quebradizas, simpáticas y entrañables, los tres desgranan una canción de despedida del amor donde se habla de yogures caducados y de que podemos tomar un café. Civilización frente a la barbarie de reproches shakiriana. Dactah Chando presume de la versatilidad que le caracteriza en su nuevo El regalo. El single y videoclip se enmarca en la actual tendencia afro y amapiano. No deja de ser curioso cómo se ha impuesto un estilo que, en la siempre acelerada pista de baile, apela por la sutilidad, los bpm relajados y los sonidos más tranquilos. Chando le da su toque especial al amapiano cargándolo de su ragga y su particular manera de cantar. Resulta la apuesta en una canción pistera pero con toda la carga melódica del género, además de un paso curioso para un artista vinculado siempre con el mundo del reggae. ‘Hazte diyei’ Próximas fiestas El tópico de que arrancamos temporada es válido. Aquí van sugerencias de citas DJ Retomamos la columna DJ después de la pausa veraniega con un repaso de varias citas que están por llegar. —Despedida de Öpera. De repente si lees esto por la mañana aún estás a tiempo de llegar a la gran cita de despedida de Öpera Pary. En la manía de perder talento, su máximo responsable sale a vivir fuera de Canarias y no tiene sentido seguir con el proyecto. El asunto arranca hoy sábado a las 14:00 en Fagajesto, Gran Canaria. Un cartel enorme y mucha emoción en esta cita. La información la tienes en @opera.pary. —También este sábado y también en Gran Canaria es la fiesta vol. 10 de Discolate, de paso con la celebración de su cuarto aniversario. Sesiones de Costa Fenómeno y la Discolate Crew y no ponemos más información porque está todo vendidísimo. —Cita potente mañana domingo, 17 de septiembre, en el Monkey Beach Club del sur de Tenerife. Viene el francés Drush para la fiesta Afrikanism, con el apoyo de los locales Rayco Santos y David Laurentini. —Atentos al proyecto Papaya Subtropical, que quiere dar vida a la escena DJ en Fuerteventura. Tienen fiesta el 30 de septiembre en La Tierra, en Puerto del Rosario, con los residentes Sudakita y El Yeye, más Candela desde Tenerife. —Malvasoul viene con dos fechas. Hoy mismo sábado desde las 16:00 horas en el hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, con Anané, Emma Play, Mr. Paradise, Claudia León y Mostany. Habrá after soul en la Sala Alboroto desde las 23:30 horas con Mostany, Emma Play, Mr. Paradise y la Discolate Crew, que se vienen de su propia fiesta. Además, hay fecha Malvasoul para otoño. Será el 11 de noviembre en el restaurante Amura de Puerto Calero, Lanzarote, con John Morales, Emma Play, Mr. Paradise, The Piri Experience y Supa Disco. —Papagayo, club del sur de Tenerife, prepara la celebración de su 11º aniversario. Los cabeza de cartel son nada menos que Gorgon City (en la foto), con el apoyo de los residentes Beto Uña y Luis Groove. La cita es el sábado, 23 de septiembre. —Farra tiene ya anunciada su próxima fiesta con la vuelta de El Row a Canarias. Será el sábado 14 de octubre en el espacio habitual del campo de golf de Costa Adeje. Las entradas ya están con Fisher como cabeza de cartel.