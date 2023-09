Se suele afirmar que la belleza depende en gran medida del ojo de su observador y, trasladada la idea al mundo del cine, probablemente una proporción del éxito dependa también de la mirada del espectador. El motivo por el que unos personajes conectan con una parte del público y no con otra, y determinadas tramas les interesan en un grado mayor o menor, entraña un misterio que a menudo se aleja de la lógica. Preferir el sabor de la vainilla al del chocolate no resulta ni más ni menos razonable. De la misma manera, existen películas que, sin dejar de ser correctas, no logran establecer esa mágica conexión entre el relato y quienes lo contemplan. Ha sido mi experiencia al visionar la cinta española Las buenas compañías, disponible en varias plataformas como Filmin o HBO Max. Lejos de atribuirle errores muy destacables, asistí a su proyección de forma apática, sin encontrar en su narración un imprescindible gancho, ni tampoco chispa.

Su directora, Silvia Munt, cuenta con una amplia trayectoria como actriz en títulos como Éxtasis, La pasión turca o Secretos del corazón. Con Las buenas compañías demuestra su corrección detrás de la cámara a la hora de narrar visualmente. El filme se exhibió en el último Festival de Cine de Málaga, certamen en el que finalmente triunfó 20.000 especies de abejas, reciente precandidata a representar a España en la próxima edición de los Premios de la Academia de Hollywood. Resulta algo más fallida su labor como guionista, pues denota una excesiva ansia reivindicativa y aleccionadora, que resta frescura y naturalidad a varios diálogos y secuencias. En todo caso, no se trata de un mal largometraje y, si se logra entroncar con la historia y los protagonistas, es posible alcanzar el entretenimiento y el disfrute. La acción se desarrolla durante la segunda mitad de la década de los setenta, con la infinidad de cambios experimentados por la sociedad española en aquel entonces. Una adolescente se involucra con un grupo de mujeres que reivindican el derecho al aborto. En su interior parece desatarse una rebeldía desafiante cuando comienza una relación con otra joven, que también arrastra sus propios problemas familiares. Su compromiso político, unido a sus sentimientos, marcarán por completo su vida. Se trata de un trabajo bien cuidado estéticamente, con especial mérito en la ambientación y la dirección de actores. En algunos aspectos formales recuerda a Modelo 77, aunque su tono es esencialmente dramático y alejado por completo de la intriga y la acción presentes en la obra de Alberto Rodríguez. Sin embargo, demasiados tramos del metraje me provocan una sensación de irrelevancia y detecto intentos forzados de colar mensajes y consignas a través de las conversaciones. A ello se une, además, la escasa originalidad de los perfiles, lo que me generó cierta indiferencia, si bien la duración de apenas hora y media juega a su favor. Conforman el elenco las actrices Alícia Falcó, vista en 13 exorcismos, Elena Tarrats (La verdadera historia de Caperucita Roja y el lobo ¿feroz?), Itziar Ituño (de la serie televisiva Intimidad), Ainhoa Santamaría (Las leyes de la frontera, Mientras dure la guerra) y María Cerezuela (Maixabel). Para concluir con un dato de interés, la semana pasada se dieron a conocer las tres candidatas escogidas por la Academia de Cine Español para acudir a la entrega de los Oscar de Hollywood 2024 en la categoría de Mejor Película Internacional. Cabe indicar que dos de ellas no se han estrenado todavía. Desconozco cuál es el criterio de selección que conlleva estas designaciones, máxime si ni siquiera han llegado a las salas de proyección. Sea como fuere, me sorprende sobremanera. Se trata de La sociedad de la nieve, de J. A. Bayona, Cerrar los ojos, de Víctor Erice y la ya mencionada 20.000 especies de abejas, de Estibaliz Urresola. Próximamente se dará a conocer la elegida.