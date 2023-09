«Un concierto de rock, honesto, de verdad, con músicos sobre un escenario ofreciendo al público amante de la buena música una noche cargada de buenas vibraciones y un viaje por los Estados Unidos sin moverse de casa». Eso es lo que promete el músico y compositor Jaime Jiménez, alma y cerebro del proyecto musical Red Beard.

La banda grancanaria estará este sábado, día 16 de septiembre, en el Teatro Leal de La Laguna. Cuatro meses después de su éxito en El Sauzal, la formación regresa a Tenerife. La cita, que servirá para presentar en directo las canciones de su último disco Die Trying, tendrá lugar a partir de las 20:30 horas. Las entradas ya se pueden conseguir en www.tickety.es.

Desde Red Beard no pueden estar más agradecidos con la gran acogida que les ha dado el público tinerfeño. «Es una alegría, la verdad; por la música que hacemos y con la trayectoria que tenemos hemos conseguido atraer al público que queríamos. Lo vemos en este tipo de casos», detalló Jiménez. «Tenemos un público que es una pasada, suelen ser muy fieles.También es variado, que era lo que pretendíamos desde un principio: acercar a cualquier persona y con otros gustos a conocer esta música y no limitarnos a un sólo tipo de fan».

Red Beard es una banda de rock sureño que, además, se ha hecho un hueco a nivel nacional e internacional desde el lanzamiento de su primer EP. Desde entonces, allá por el 2015, han ido enlazando giras nacionales e internacionales. Tras fichar por la multinacional Peermusic, fundada en 1928 por Ralph S. Peer, lanzaron el cuarto álbum, Dakota. Se trata de un disco más cercano al rock sureño que los tres anteriores. Sus primeros tres álbumes fueron Nobody’s Gonna Bring me Down Vol. I, Vol.II y All or Nothing. Durante la emergencia sanitaria del covid publicaron It Ain’t Been Easy.

Su última creación sonora, Die Trying, fue grabado en los míticos Fame Studios, Muscle Shoals, en Alabama, espacio por el que han pasado artistas de primer nivel como Aretha Franklin, Little Richard, Wilson Pickett, Etta James, Otis Redding o los Rolling Stones, entre otros. De hecho, esta ha sido la primera ocasión en la que una banda española graba en estos reconocidos estudios. Jiménez, que espera con ilusión la cita de este sábado en el Leal, asegura que lo mejor de subirse a un escenario es «el público, sin duda». «Ver a la gente pasándolo bien, celebrando, saltando, cantando, riendo y, en definitiva, viviendo. Ver que en ese momento no importa nada ni nos separa nada, no hay etiquetas, todos somos iguales unidos por un mismo sentimiento: la felicidad». El artista no podría vivir si la música porque le aporta, confiesa, «absolutamente todo». «Es lo que me cuesta explicar a veces; algún día encontraré la forma adecuada de explicar bien qué es lo que la música significa para mí. Ahora mismo es mi mundo, si me la quitan, me costaría mucho vivir. Puede ser que sea una bendición o una maldición, algún día lo descubriré».

Grabar en los emblemáticos estudios de Alabama fue toda una experiencia. Para la banda fue, literalmente, como visitar la «meca del sonido» y de la historia musical en general, especialmente del pasado siglo XX. «Al conocer allí a gente que trabaja con lo mejor de lo mejor aprendes muchas cosas tanto a la hora de componer, como de enfocar las canciones o de saber optimizar tus conocimientos en favor de la obra», detalló.

También tuvo tiempo de hablar sobre el proceso de composición de las canciones de la banda, que suele arrancar con la instrumentación. «Lo hacemos en el local de ensayo, alguno trae una idea y la vamos desarrollando. Finalmente le ponemos letra», explicó. Para Jiménez, construir de cero una canción es algo así como «hacer una tarta». «La base sobre la que va a descansar la historia tiene que ser buena: la base, el bizcocho, tiene que ser bueno y tierno».