Andalucía se convertirá este otoño en la "casa europea" de la música latina con la celebración de la 24ª edición de los Latin Grammy, la primera ocasión en la que estos premios salen de Estados Unidos.

Aunque la gran gala tendrá lugar en Sevilla, Málaga y Granada también tendrán un papel protagonista durante la semana de eventos que The Latin Recording Academy, la Academia Latina, ha programado en coordinación con la Junta de Andalucía a partir del 13 de noviembre.

En concreto, la capital de la Costa del Sol arrancará ese calendario con una Grammy Session de música urbana en plaza de toros de La Malagueta que estará abierta al público aunque con invitación. En este evento participará la primera ganadora mujer de un latin grammy en la categoría de Mejor Canción Urbana, la jerezana Mala Rodríguez, acompañada por el grupo sevillano Beret y el colombiano Feid, ambos nominados en varias ocasiones al Latin Grammy.

El CEO de la Academia, Manuel Abud, ha valorado en una rueda de prensa organizada en los Reales Alcázares de Sevilla que Málaga es una ciudad "vanguardista" a la que, además, la institución de la música latina ha querido "hacer una ofrenda". Ese "regalo" será una intervención artística en una pared de la ciudad por parte de la artista brasileña Aline Bispo, en la que se plasmará la participación de la ciudad en los Latin Grammy.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha reconocido sentirse "orgulloso" como andaluz y como malagueño de que la ciudad participe en un evento de esta magnitud. "Es una ciudad maravillosa, estupenda, y acogemos una de las manifestaciones previas con algo que nos importa mucho. La estrategia de Málaga ha sido ser fuerte en cultura, en tecnología, también en sensibilidad ambiental, en accesibilidad... y nos importa mucho que siendo ciudad de vanguardia, la musica urbana esté presente. Estoy seguro que la ciudad lo va a recordar", ha insistido De la Torre, que espera que este evento vuelva a Andalucía en posteriores ediciones.

Granada, por su parte, acogerá un reconocimiento al flamenco en la Alhambra en el que participarán Carmen Linares, Arcangel, Niña Pasatori, Alana Sinkëy, Lola Índigo, Omar Montes y la bailarina Belén López. Allí se ofrecerá al público una pieza compuesta por Javier Limón, compositor, productor, guitarrista, docente, escritor y ganador de varios Latin, en un proceso que ha contado con el asesoramiento del profesor y escritor José Javier León Sillero, afiliado con la Universidad de Granada.

Sin auditorio en Málaga

Eso sí, el alcalde no ha perdido la oportunidad de recordar uno de los grandes proyectos que siguen pendientes de impulsarse en la ciudad, el auditorio de Málaga, previsto para construirse en los terrenos del Puerto a la altura de San Andrés y que todavía no ha conseguido desencallar.

"Como malagueño me siento orgulloso de colaborar al éxito no como sede de los premios porque no tenemos auditorio todavía del tamaño de los que tiene Sevilla, es la realidad. Mensaje que queda ahí para conseguir el auditorio que en el siglo XXI Málaga necesita", ha lamentado.

Andalucía, capital mundial

En su intervención, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha incidido en el importante foco internacional que se cernirá sobre Andalucía durante la semana de celebración de los Latin Grammy, en la que la comunidad se convertirá en la "casa europea" del mayor reconocimiento a esta música.

"En este tiempo, el nombre de Andalucía va a sonar por todos los rincones del mundo. El extraordinario impacto en términos de imagen, de promoción que van a tener las ciudades, y el conjunto de Andalucía...vamos a exprimirlo al máximo", ha recalcado.

De hecho, el presidente andaluz ha informado que desde que se anunció a principios de año que los premios cruzarán el charco en esta edición para desembarcar en Sevilla, se ha producido un importante repunte de viajeros estadounidenses a la región, en torno a 300.000 turistas, lo que supone un 57% más que en 2022.

El acuerdo de patrocinio entre la Junta y la Academia tendrá una duración de tres años, con un importe de 19 millones de euros, que se extenderá hasta 2025 con la celebración de conciertos. Se espera la llegada de 5.000 asistentes entre artistas, productores y miembros del sector, además de 300 medios de comunicación.