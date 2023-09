Ibolia es un quinteto musical que ha surgido por la pasión por el flamenco que une a los músicos que forman parte de esta agrupación. «Nos gusta llamar flores musicales a la selección de piezas andalusíes que ofrecemos en un espectáculo que emociona y divierte a partes iguales», declara el precursor de este grupo musical, Jordi Blázquez, quien le pone también la voz a Ibolia. «Se trata de pura medicina para el alma», explica Blázquez, un catalán que se trasladó a Tenerife cuando tenía 22 años y que cuenta con una peculiar interpretación del cante, lo que pone la guinda a este quinteto musical que promete regalar su alma en cada actuación.

La riqueza del mestizaje. Eso es lo que propone Ibolia en cada una de sus canciones puesto que con su música logra trasladar al público a paisajes sonoros exóticos. Así, a través de su música pueden iniciar un viaje que puede llegar hasta la India y, a través de la viola, y ofrecer también melodías arábicas que se mezclan con la guitarra flamenca que hacen regresar a los oyentes a la raíz de este proyecto musical. Esta propuesta redonda tiene un año y medio de historia y se prepara para, en los próximos meses, iniciar un recorrido por diferentes escenarios tras el éxito cosechado en su primer concierto en el marco del festival Up&Down celebrado en el Castillo de San Felipe de Puerto de la Cruz el pasado mes de mayo.

«Consideramos ese primer concierto un éxito absoluto porque la gente salió muy contenta por la música que ofrecimos», explica el fundador del proyecto, Jordi Blázquez, quien afirma que Ibolia ha sido diseñado como «un producto exquisito que no va a dejar indiferente a nadie que nos escuche». Así, el cantante celebra haberse podido rodear de grandes músicos que aportan calidad a su proyecto y que ofrecen un auténtico espectáculo sobre las tablas. Ahora, tras haber pulido los aspectos musicales, trabajan para darse a conocer, entre el público y entre los programadores culturales del Archipiélago.

El proyecto

Ibolia surgió hace tiempo en la mente de Blázquez porque él ya formaba parte de una antigua formación de música mestiza. «En mi forma de cantar siempre se ha apreciado un deje flamenco pero en aquel momento no podía darle rienda suelta porque lo que hacíamos eran versiones y fusiones de diferentes ritmos, como el reggae y el rock», relata el cantante, que grabó dos discos con aquella formación anterior.

«Tenía muchas ganas de iniciar un proyecto que estuviera más cerca del flamenco, que es lo que a mí realmente me gusta, pero pensé que sería más fácil comenzar a rodarlo si me centraba en hacer versiones y fue entonces cuando comencé a buscar a los músicos que me acompañarían en esta idea», relata el cantante, quien celebra la buena aceptación que tuvo su propuesta gracias, en parte, a la selección de temas que realizó. Sin embargo, los ensayos y el lanzamiento del proyecto se han dilatado ya que muchos de los integrantes compaginan Ibolia con otros proyectos musicales. Este, no obstante, no es el caso de Jordi Blázquez, quien era enfermero y abandonó esa profesión para dedicarse únicamente a la música.

Así, recuerda que él descubrió los ritmos flamencos durante su juventud y con el paso de los años se ha ido interesando cada vez más por esta música que poco a poco ha ido fusionando con otros temas que se han ido cruzando en su camino. «Me he ido interesando por el flamenco más verdadero, por la música que sale absolutamente del alma», relata el cantante quien realiza además un paralelismo con el blues: «De hecho, el flamenco tiene sus semejanzas con el blues, ya que ambos surgieron en los campos de trabajo y de mano de los esclavos. Así que es un cante de mucho sentimiento y desde el alma».

«En este mundo tan requeteloco que nos está tocando vivir, lo que quiero es poder trasmitir, a través del arte y de la música, esperanza y que estas expresiones nos sirvan para alimentar las almas de las personas que nos escuchan», reflexiona Jordi Blázquez quien apuesta por «la belleza, el amor, lo humano, lo verdadero y la honestidad» para sus canciones porque «poder trasmitir cosas bellas a través de las expresiones artísticas me parece un lujo tanto para nosotros, los artistas, como para el público que puede acudir a nuestras actuaciones», concluye.