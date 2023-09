Está de estreno estos días...

¡Estoy de estreno!

¿Y está happy?

Estoy very happy. He de decir que he parío un niño.

Cuéntenos, ¿cómo surgió esta colaboración con Mozart La Para?

El tema lo compuse en La Graciosa. Muy simple: un papelito, guitarra y –como era después de la puesta de sol– una garrafa con una vela por dentro. Lo terminé muy rápido, en dos horitas. De repente me meto en Instagram y veo a Yotuel, que es un cubano con el que muy probablemente saque una canción este año también, que está con Mozart La Para. Por probar le dije: ‘Yotuel, dile a Mozart que me llame a ver si se quiere montar en el tema’. No lo conocía de nada pero le he oído, claro, toda la vida. Con una videollamada, sobre la marcha, hablé con él. Ellos estaban en Miami en ese momento, ni me lo creía. Allí estaba yo con la linterna del frontal y la túnica que me pongo habitualmente. Le toqué la canción, le gustó y se coló.

Además, creo que se va de gira de medios precisamente a la República Dominicana. Llegar allí de la mano de una figura como La Para será algo muy importante, ¿cierto?

Pues voy a intentar ir, sí. Es súper guay ir así porque él es muy conocido pero lo mejor de todo es que es reconocido precisamente por ser de los pocos artistas en República Dominicana que hace canciones positivas. De eso me enteré hace poco. Es el único que siempre tiene un mensaje positivo. Ahí dije y pensé que esta colaboración estaba para los dos.

Pues encaja mucho también con su forma de concebir la música y también con su forma de ser. ¿Usted es, en cierto sentido, un embajador de Canarias?

Hombre, eso es un lujo para mí. No me gusta autodenominármelo pero si lo dices tú, te lo acepto.

Sus canciones promocionan lo bien que se vive en las Islas...

No es difícil hacer vídeos en estos paraísos que tenemos un día cualquiera.Incluso cualquiera los tiene más especiales que lo que se ve en un videoclip.No es difícil, Canarias es embajadora de mí.

Prepara disco en este momento, ¿cómo va el proceso?

Ahora mismo ya tengo el próximo videoclip hecho. Esperaré a que pasen dos o tres mesitos de la salida de Estamos happy para volver a soltarlo. Estoy trabajando con Motiff, que es un venezolano que produce a Gente de Zona. Para mí siempre fue un sueño trabajar con él, algo parecido como lo que pasó con Mozart La Para. Le escribí por Instagram a ver si quería hacer algo conmigo y salió perfecto. Así voy, acumulando, yendo más rápido del ritmo de publicación de temas para sacarlos todos en un disco, que será el formato final.

¿Y ya hay fecha para ese lanzamiento?

No, no me gustan las fechas. Pero estamos en ellos.

El verano también se le ha dado bien en lo que a conciertos se refiere. Recuerdo, por ejemplo, su participación en el Granca Fest del pasado mes de julio.

Ha sido el mejor verano, en cuanto a conciertos, que he tenido en mi vida. Parte de eso se lo debo mucho a DjDarío, que me ha conseguido muchos y muy buenos conciertos, todos súper guays.

Da la impresión de que donde realmente se siente más cómodo es encima de un escenario.

La verdad es que me lo como pero porque me lo he estudiado mucho. Mi propósito en la vida solo es sacar canciones y hacer conciertos.

Consigue que el público se meta de lleno en sus conciertos.

Me preocupo mucho en eso, no solo en cantar. De hecho no me preocupo demasiado en afinar bien, me preocupo más del mensaje que haya entre canción y canción, sumados a los mensajes que tienen las canciones que son además muy positivas y playeras, con muy buena honda y desenfadadas. Lo que busco en los conciertos es eso: sentir, unificar y que todo sea risa, buenas vibraciones y abrazos.

La gente se planteará si es usted tan buenrollista como parece en sus canciones...

Hombre, se supone. Mentiras no cuento, eso no. Ojo, no todo el monte es orégano. Si me encuentro un poco de bajada –aunque mi umbral de dolor es muy alto– escribo una canción de lo que quiero vivir y de hacia dónde quiero ir. Puedes oír una canción muy positiva que salió de un momento en el que yo no estaba tan bien.

¿Poner rumbo hacia Latinoamérica es lo que quiere hacer ahora mismo en su carrera?

Sí, es mi sueño: ir a Colombia, a Santa Marta, y desayunar té verde con Carlos Vives. Se está cumpliendo todo, estoy en buenas manos y solo tengo agradecimientos hacia todas las personas que están ayudándome a que los sueños se hagan realidad. En cuestión de dos años todo se está cumpliendo. Voy a seguir pidiendo más cosas que creía imposibles.

Si hace dos años le cuentan todo esto...

Para nada me lo esperaba y eso que sueño demasiado.En realidad soy muy conformista y a lo mejor he pecado antes de eso.Pero a medida que uno ve cómo puede ser la vida, pues vamos a seguir pidiendo (risas).