La película 'Poor things', la fábula fantástica del director griego Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone, ha ganadoeste sábado el León de Oro a la mejor película de la 80 edición del Festival de Cine de Venecia.

El segundo premio en importancia, el León de Plata Gran Premio del Jurado, ha sido para 'Evil does not exist', un canto a la protección de la naturaleza dirigido por el japonés Ryusuke Hamaguchi, el director de la oscarizada "Drive my car" (2022).

Este es el palmarés completo del jurado, presidido por el estadounidense Damien Chazelle.

Sección oficial

León de Oro: 'Poor things', de Yorgos Lanthimos.

León de Plata Gran Premio del Jurado: 'Evil does not exist', de Ryusuke Hamaguchi

León de Plata a la mejor dirección: Matteo Garrone, por 'Io, Capitano'

Premio Especial del Jurado: 'Green Border', de Agnieszka Holland

Premio al mejor guion: 'El Conde', de Pablo Larraín.

Copa Volpi a la mejor actriz: Cailee Spaeny, por 'Priscilla'

Copa Volpi al mejor actor: Peter Sarsgaard, por 'Memory'

Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprete emergente: Seydou Sarr por 'Io Capitano'

León de Oro a la carrera: Liliana Cavani y Tony Leung Chiu-wai

Sección horizontes

Mejor filme: 'Magyarázat mindenre (Explanation for everything)', de Gábor Reisz

Mejor dirección: Mika Gustafson, por 'Paradiset brinner (Paradise is burning)'

Premio Especial del Jurado: 'Una sterminata domenica', de Alain Parroni

Mejor interpretación femenina: Margarita Rosa, de Francisco por 'El paraíso'

Mejor interpretación masculina: Tergel Bold-Erdene, por 'Sèr sèr salhi (City of wind)'.

Mejor guion: 'El paraíso', de Enrico María Artale

Mejor cortometraje: 'A short trip', de Erenik Beqiri

Otros premios

Premio Luigi di Laurentiis a la mejor ópera prima: 'Love is a gun', de Lee Hong-Chi

Premio al mejor documental sobre cine: 'Thank you very much', de Alex Braverman

Premio a la mejor película restaurada: 'Ohikkoshi (In movimento)', de Shinji Somai

Premio especial del Jurado Venecia Immersivo: 'Flow', de Adriaan Lokman

Premio a la mejor realización Venecia Inmersivo: 'Empereur' de Marion Burger, Ilan Cohen

Gran Premio Venecia Inmersiva: 'Songs for a passerby', de Celine Daemen

Premio del público Armani Beauty: 'Felicitá', de Micaela Ramazzotti.