El verano ha sido intenso tras publicar su nuevo disco...

La verdad es que he tocado en muchos sitios distintos. He viajado mucho, he conocido a mucha gente y hemos hecho muchos formatos. Ha sido muy enriquecedor. Estoy muy contenta porque este disco, que se llama Lar, celebra la alegría y el hecho de poder querer llamar a las personas que te vas encontrando en el camino y cómo eso te hace crecer. Pues me está pasando exactamente esto con la gira. Estoy muy contenta, muy abierta y muy agradecida. Además, el público está respondiendo muy bien. Me siento súper entendida y eso es maravilloso. Artísticamente es una experiencia muy placentera sentir que trabajas alrededor de una idea, de un concepto y de un estado emocional concreto, y que eso llega, se transmite y se contagia y nos vamos todos felices a casa cuando acaba el concierto.

Lar es el quinto disco de su carrera, que ha sido muy prolífica pese a que usted es muy joven.

La verdad es que grabé mi primer disco con 22 años, hace diez años y lo cierto es que no me lo pensé mucho. El proyecto empezó sin que yo pudiera prever, claro, todo lo que ha pasado. Descubrí lo que era componer canciones y luego tener mi propia banda, hacer conciertos y contar mis propias historias. Entonces vi que era maravilloso y no he podido parar desde entonces. Cada disco refleja un poco la época previa, compongo siempre a partir de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy aprendiendo en cada momento. Cada disco, claro, es distinto. He hecho, de media, uno cada dos años.

Imagino que entre el primero, hace diez años, y este que es el quinto las sensaciones serán distintas. Seguridad, madurez...

Sí. La seguridad a la hora de hacer discos estaba ya ahí. Siempre me he sentido muy bien acompañada y tanto a quien le he encargado la producción como mi equipo me han hecho sentir muy segura. Si ahora pienso en el primero, estaba muy segura y contenta. He contado con muy buenos músicos y grandes personas.Grabar discos ha sido siempre una experiencia muy agradable para mí. El proceso como cantante sí que ha ido cambiando porque es verdad que cuando grabé las voces del primer disco estaba totalmente aterrorizada de pensar si cantaba así o no. Pensaba en si eso era lo que quería firmar como Judit Neddermann porque venía de cantar muchos estilos distintos.Cantaba soul, música jamaicana, canciones en catalán, de todo... Poner mi nombre y cantar de la manera en la que empecé a cantar mis canciones me parecía vertiginoso. Con el paso de los discos y los años siento que he ido encontrando mi sonido y ha ido evolucionando la forma que tengo de cantar. Por ejemplo, grabar las voces del quinto ya fue muy distinto. Tengo mucho más claro cómo canta Judit Neddermann ahora y ya no es un terror exponerme.Ya hace años que lo hago y siento que la gente sabe de qué va la historia. Y a la vez está todo muy abierto porque nunca se sabe qué te dará ganas de explorar. Este verano he estado en varios ambientes descubriendo música muy distinta. Eso me ha hecho pensar mucho. Es apasionante, me siento afortunada de estar en este camino tan rico de espíritu.

Tendremos dos invitados canarios a los que quiero mucho y que son grandes músicos

Comenta que este verano ha probado muchos formatos. ¿Nos puede adelantar cómo será el concierto que ofrecerá este sábado en el Leal?

Una de las personas más importantes de la historia de mi proyecto, y que me ha ayudado mucho, es Pau Figueras. Es guitarrista. Ha producido tres de mis discos y ha tocado la guitarra en todos ellos. Somos familia y me hace mucha ilusión ir a Tenerife con él porque haremos un bolo a dueto. El año pasado fue más complicado porque él estaba de gira con Alejandro Sanz pero para este hemos podido volver a tocar así, una cosa que es muy bonita de ver. Creo que musicalmente nos gustamos mútuamente y eso nos hace estar muy cómodos. Jugamos y nos inspiramos. Le van muy bien mis temas, lo que me hace muy feliz y me inspira. Es el formato más pequeño que tengo pero tendremos dos invitados canarios a los que quiero mucho y que son grandes músicos y les haré salir a tocar con nosotros.

¿Además de Claudia Basterra, que actuará antes?

Sí, habrá más invitados y será una sorpresa.