Netflix estrenó la semana pasada una de las producciones más esperadas de la temporada. Se trata del live action de One Piece, el manga más vendido de la revista Weekly Shōnen Jump –la más importante del medio–, de la Editorial Shueisha y de toda la historia de Japón. En total, y hasta el momento, se han vendido en el mundo más de 516 millones de copias.

Un live action es precisamente eso, una adaptación al cine o a la televisión con personajes que parten o bien de un cómic, de animaciones o de libros clásicos. En tan solo unos días, el esperado estreno de Netflix se ha colocado entre las producciones más vistas a nivel internacional.

Con ocho episodios de una hora aproximada cada uno, la sinopsis que plantea el arranque de la trama es la siguiente: «Enemigos letales. Bestias marinas. Un tesoro perdido. Luffy y su tripulación emprenden un viaje inolvidable en este remake con actores reales de la famosa novela gráfica». El reparto incluye a Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero Gibson, Vicent Tegan, Jeff Ward y Morgan Davies.

A esta lista hay que sumar a la que se ha convertido en la sorpresa de la primera temporada, al menos para los canarios. El intérprete tinerfeño Taz Skylar es el encargado de dar vida a Sanji. Nacido en la Isla en 1995, su padre es árabe de origen sierraleonés-libanés y su madre es inglesa. Skylar ha querido doblarse al castellano él mismo y lo ha hecho con su acento canario, algo que rápidamente llamó la atención de los espectadores y que ha causado un gran revuelo en las redes sociales.

De hecho, el intérprete ha salido al paso de las reacciones a través de su perfil en la red conocida hasta hace poco como Twitter. «De pequeño nunca oía a nadie con mi acento en la tele. Agradezco a todos los que apoyaron el doblaje y espero poder oír a mas voces de mas sitios a lo largo de mi vida siendo representados».

El personaje de Sanji aparece en el capítulo número cinco pero no viene solo. También hay escenas con Sanji siendo aún un niño. Ahí es cuando entra en juego otra canaria, en este caso la joven actriz de doblaje Carla Ravelo. Nacida en Tenerife, se trasladó a Madrid para completar su formación en Comunicación Audiovisual. Aprovechando el cambio de residencia, se formó también como actriz de doblaje y el hecho de que Skylar haya querido doblarse con su acento canario ha hecho que ella haya entrado también en esta importante producción.

«Soy actriz de doblaje desde 2020 pero también soy locutora y me dedico al mundo de la producción audiovisual. He hecho cositas como ayudante de producción en estudios de doblaje y ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando como coordinadora en unos proyectos de vídeos 3D para una empresa de Canarias. Soy autónoma y hago un poquito de todo», explicó ayer. A esta joven profesional tinerfeña la noticia de poder doblar en una serie de este calado le llegó hace apenas unos meses. «No me sé toda la historia del doblaje en España y no sé si alguna vez se ha hecho pero si es así, no lo conozco. Para mí es algo histórico, jamás en la vida me han pedido doblar algo en canario: he hecho locuciones, he hecho cuñas de radio pero doblar, jamás. Me quedé flipada cuando me enteré de que me llamaban para eso. Todos mis trabajos hasta ahora habían sido con acento neutro, claro», matizó.

Y si a muchos espectadores les ha chocado el acento tanto del Sanji adulto (interpretado por Skylar) como el de su versión infantil (con voz de Ravelo), en el Archipiélago esta decisión recuerda el orgullo que muchos sintieron al escuchar a los personajes de Hierro, la serie de Movistar+ creada por los hermanos Jorge y Pepe Coira. «Siempre tendré algo que agradecerle a quien tomó la decisión. No sé si fue el estudio en cuestión, el cliente o quién, pero es un detalle que hayan considerado necesario que Sanji niño tuviera acento canario que es lo que tiene lógica», dijo Ravelo.

«Si el personaje adulto se dobló con acento canario, lo lógico era que de niño también lo tuviera. Si no hubiera sido porque Taz Skylar se quiso doblarse con su acento muy probablemente yo no hubiese tenido la opción de acceder a doblar algo en esa serie», añadió. Además, a la dificultad de encontrar papeles que doblar con acento canario –lo habitual es que se emplee el acento neutro– hay que añadir que los estudios prefieren que sean niños los que doblen a los personajes infantiles. Ravelo tuvo que despojarse de su trabajado acento neutro y de algunas técnicas para adaptarse a las exigencias del director, que quería un resultado muy natural. «No quería que lo hiciera tan perfecto, quería que me soltara, y yo acudí a cómo lo dirían mis sobrinos», concluyó la actriz de doblaje.