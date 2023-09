Plátanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó relata una historia de cine pero que es totalmente real, aunque pueda sorprender a muchos.

Sí, es una obra basada en las memorias de Ben Hetch, el prestigioso guionista de Hollywood que durante unas décadas fue considerado el mejor guionista y script doctor, que eran las personas que arreglaban los guiones y ganó varios premios Oscar. Lo que contamos es real, la situación sucedió y muestra las maneras tan distintas que de entender Hollywood y el cine tenían el productor de Lo que el viento se llevó, David Selznick, y uno de sus grandes amigos, Hetch. Entendían el cine de una manera distinta pero los unía una pasión común que era este arte.

Lo que el viento se llevó ha sido una película controvertida aún antes de su estreno y, por lo que se ve con esta obra, que no pasa de moda con los años.

Es una película que tiene hallazgos visuales increíbles, más allá de su extensión. Nosotros hacemos una obra teatral que habla de lo que ocurrió al principio del rodaje, cuando el productor decide parar el rodaje porque no le gustaba cómo lo estaba haciendo el director. Por eso llama, a las seis de la mañana, al guionista Ben Hetch y al director Victor Fleming, que en ese momento estaba grabando El mago de Oz. Los encierra durante una semana en un despacho para resolver el problema y salieron tan destrozados que Hetch y Selznick no volvieron a hablarse en tres meses, a pesar de ser tan amigos. La experiencia fue tremenda pero muestra las dos maneras de entender Hollywood, la de un guionista comprometido con la causa judía, que es el persona que interpreto yo, muy conocedor y consciente de que estaban llegando muchos directores huyendo del nazismo y que el mundo se encontraban en las puertas de la I Guerra Mundial. Le parecía muy mal una película que pintara de color de rosa ese mundo sureño de Estados Unidos. Sin embargo, a Selznick le daba igual porque se había enamorado del personaje de Escarlata O’Hara y quería hacer una película que funcionara bien. Hetch decía que las películas sobre la Guerra Civil americana nunca darían dinero pero es que cada vez que se dice algo taxativamente acerca de lo que el público quiere, nos equivocamos. Está claro que la intrahistoria de esta película es maravillosa.

Hay dos personajes muy contrapuestos en esta obra, con dos visiones de la vida muy diferentes. ¿Es fácil ponerse en la piel de personajes tan extremos?

A lo largo de mi carrera he interpretado personajes de todo tipo, con los que he podido coincidir o no. Hay que abordar los personajes con absoluta lucidez e independencia. Uno puede decidir si el discurso general de una obra está en línea con su concepción de la vida, y por ejemplo yo no quiero funciones en las que se defienda el odio, pero eso no quiere decir que los personajes que hay dentro de una obra puedan mostrar versiones más afines o no a la concepción de uno. A lo largo de mi carrera me ha tocado veces hacer de malo e intento hacerlo con la mayor inocencia y entregarme sin juzgar al personaje. Cada uno, dentro de nuestros errores, puede tener razones para actuar de una determinada manera.

¿Como llegó a formar parte de este proyecto teatral?

Esta propuesta llegó a manos de Gonzalo de Castro y nosotros estábamos buscando desde hacía mucho tiempo trabajar juntos. Me llamó, me lo propuso y me pareció fantástico y maravilloso. Son maravillosos todos los personajes de esta función, es una historia apasionante y que aborda una pasión común, el cine, porque muestra cómo Hollywood fue un invento de los judíos. Se inventaron ese universo y ese sueño maravilloso de la industria cinematográfica norteamericana.

Precisamente tanto Gonzalo de Castro como usted han celebrado la oportunidad de haber podido coincidir al fin en un proyecto teatral.

Por circunstancias de la profesión no siempre trabajamos con gente a la que admiramos. Pero en este caso, ambos nos admiramos mutuamente y habíamos intentando hacer algo juntos, pero la pandemia nos lo truncó. Uno siempre va buscando trabajar con gente a la que admira y con la que tiene afinidad y empatía pero eso no siempre es fácil. Uno no es productor de todas las cosas que hace, aunque cuando he sido productor sí he llamado a la gente que he admirado, y he tenido la suerte de que me han dicho que sí.

¿Qué tiene la comedia que gusta tanto y al mismo tiempo invita tanto a la reflexión?

Es precisamente una de las cualidades de la alta comedia. La comedia mira, con humor, a temas muy serios, como en este caso. En esta ocasión la historia está contada desde un lugar que nos permite tener una sonrisa casi de manera permanente pero no es simplemente una comedia para pasarlo bien de forma intrascendente. Existe un discurso interesante que está basado en hechos reales, aunque se tata de una acción bastante disparatada. El cine es una aventura muy física que une a personas diferentes, como sucedió en este caso. Incluso las películas que no son un éxito tan grande como Lo que el viento se llevó es un milagro que personas de tan diferente procedencia se pongan de acuerdo para hacer este trabajo. A todos nos une la ilusión por hacer un buen espectáculo.

¿Y usted ha participado alguna vez en un rodaje tan disparatado como el de Lo que el viento se llevó?

No me ha tocado vivir una situación tan disparatada como esta pero cada película tiene su historia. Desde que una persona empieza a pensar en una película hasta que se llega a rodar, es una epopeya. Lo terriblemente difícil es que todo se junte para que el primer día se pueda dar la voz de motor. Es muy complejo y, aunque los detalles no lleguen a ser tan aparatosos como en Lo que el viento se llevó, hay historias tremendas, de grandes enfrentamientos porque estas industrias están compuestas por personas, con sus virtudes y sus defectos. No somos ajenos a todo ello porque lo que mostramos al público es una ilusión.

Usted sigue sin abandonar esas dos plataformas precisamente, el cine y el teatro.

Sigo compaginando cuando hay proyectos para hacerlo. Este es un trabajo muy traicionero: de pronto estás un año sin hacer nada y de pronto se te junta todo. Este es un oficio muy inestable y donde la cuerda floja es permanente. Estoy con esa función y hace unos meses estrené Alguien que cuide de mí, dirigida por Daniela Fejerman y Elvira Lindo, y fue un privilegio poder hacer ese personaje. No puedo más que dar las gracias. Llevo más de 60 años trabajando en este oficio y es un diente de serrucho. Es algo terrible y maravilloso a la vez.