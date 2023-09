Meditaciones en una jornada de verano

Por una u otra razón, a muchos de los espectadores que no advirtieron en su día la imborrable experiencia que supuso para la comunidad cinéfila internacional la incorporación del llamado New Hollywood a las pantallas de medio mundo con figuras tan decisivas para la modernización del cine estadounidense como las de Arthur Penn, Hal Ashby, John Boorman, John Cassavetes, Brian de Palma, Robert Altman, Francis F. Coppola, Jerry Schatzberg, Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Sam Peckinpah, Mike Nichols, Terrence Mallick, Steven Spielberg, Sidney Lumet, Stuart Rosenberg, Blake Edwards o Michael Cimino tampoco recordarán, con los honores que sin duda se merece, un título tan particularmente complejo, sobrio y atípico como El nadador (The Swimmer), cuyo director no gozó del continuado reconocimiento del que sí disfrutaron otros miembros de aquella legendaria generación, que tantas alegrías aportaron a la adocenada producción cinematográfica del viejo Hollywood, más preocupado en aquel entonces por ganar su particular batalla comercial contra la televisión que en revisar a fondo los motivos de su prolongada decadencia en el ámbito de la creación fílmica.

Inspirado, al pie de la letra, en un cuento homónimo de enorme éxito en las librerías internacionales en cuyas breves pero enjundiosas páginas se revela continuamente el lado más amargo y desolador del american dream en medio de unos años, finales de los 60, sembrados de razones que permiten justificar los alegatos más iracundos contra un sistema encorsetado por sus ostentosas contradicciones, tanto en el plano estrictamente social como en el ideológico, al que otras producciones de ese mismo año, como El planeta de los simios (Planet of the Apes), El graduado (The Graduate), Cowboy de medianoche (Midnight Cowboy), Buscando mi destino (Easy Rider), El guateque (The Party), 2001: una odisea del espacio (2001: an Space Odissey) o La noche de los muertos vivientes (Night of the Living Dead) sí lograron posicionarse con mayor predicamento entre el público y la crítica, con las consiguientes carreras ascendentes de sus respectivos directores que el autor de El nadador nunca alcanzó, de ahí, probablemente, la aureola de filme maldito que arrastra esta cinta desde la fecha de su estreno. La película, escrita y dirigida en 1968, en compañía de Eleanor Perry, su esposa y guionista, por el injustamente olvidado Frank Perry, autor, entre otros escasos títulos de incuestionable valía, de Diario de una esposa desesperada (Diary of a Mad Housewife, 1970) o Monseñor (Monsignor, 1982), es algo más que un filme eminente, dotado de un guion riguroso y de una prodigiosa narrativa cinematográfica o que un simple recuerdo, más o menos vago, en la memoria de muchísimos cinéfilos, pese a lo cual no aparece en ninguno de los listados de filmes canónicos que pueblan la historia el cine norteamericano porque muy pocos la valoraron en su día como lo que, años más tarde, sí le fue reconocido, es decir, el estatuto de una auténtica cult movie (película de culto) que participa abiertamente de la misma fuerza innovadora de otras muchas producciones en un año tan pródigo y rompedor como el 68. Empezando por la propia crítica estadounidense que no supo, o no quiso, descubrir en ella los méritos que sin duda reunía como termómetro del inquietante clima de crispación que respiraba la sociedad norteamericana del momento: desde el jugoso material literario en la que se inspira, un relato corto pero estremecedor del gran escritor norteamericano John Cheever hasta la prodigiosa composición de un Burt Lancaster en estado de gracia encarnando al desdichado Ned Merrill, el director teatral que busca su propia redención personal revisitando, a través de su peculiar viaje por las lujosas villas de sus otrora amigos, colegas o amantes, un pasado cuajado de conflictos en el que reposan casi todas sus experiencias vitales, desde las más gozosas a las más traumáticas; desde las más jubilosas a las más apesadumbradas. Merrill, que vive en una zona residencial de clase alta en las afueras de Connecticut, percibe, en una calurosa jornada de verano, que todo el frondoso valle que rodea su casa está lleno de lujosas piscinas privadas. Ante la sorpresa de sus amigos y vecinos decide recorrer el valle de piscina en piscina hasta llegar a su casa, impulsado por unas ganas irrefrenables de revisar su traumático pasado. En el curso de su recorrido, se encuentra con varias de las mujeres que, de una u otra manera, formaron parte de su agitada vida sentimental: una ex amante despechada, la sensual esposa de un viejo amigo y una adolescente apasionada a punto de dejar de serlo, coincidiendo con un puñado de antiguos amigos con los que no siempre conservó una profunda relación emocional. Entre el elenco de intérpretes El nadador no solo cuenta con el talento inconmensurable del veterano Lancaster batiéndose el cobre con la misma intensidad, credibilidad y solvencia que invirtió en muchas de sus magistrales composiciones para la gran pantalla durante sus más de setenta años de carrera profesional. Hipocresía social Actrices de la talla dramática de Janice Rule y Janet Landgard, grandes estrellas de los escenarios de Broadway, contribuyen con sus actuaciones a forjar ese difícil equilibrio que sostiene esta película en su intento por retratar el tenso y sofocante clima de pesimismo vital que transmite Perry a través de un relato cuasi reporteril sobre un hombre moralmente desarmado en el seno de una sociedad entretejida por un despiadado ejercicio de hipocresía en medio de un escenario de apariencia bucólica donde casi nada es lo que parece. Ni siquiera las constantes apelaciones del protagonista a recobrar la sensatez perdida en sus relaciones personales con sus amantes, vecinos y amigos tiene los rasgos identificadores de un verdadero arrepentimiento pues cuando por fin llega a su casa, acosado por una lluvia torrencial, su hogar despide la atmósfera de una enorme tumba en la que la vida dejó de existir desde hace mucho tiempo. Merrill aporrea insistentemente la cancela de su villa aguardando algún signo de vida pero todo parece concluir y hasta la cámara se aleja lentamente de su foco bajo la insistente tormenta mientras la figura del héroe se empequeñece y van apareciendo los títulos de crédito. No sé la de veces que he podido visionar esta emblemática película, ni la de horas empleadas en comentarla con los interlocutores más dispares, pero lo cierto es que, como cualquier clásico, no agota (tras 55 años desde su estreno) nuestro interés por desentrañar las verdades que encierra, lo mismo que el excelente y muy recomendable cuento de Cheever en el que se inspira.