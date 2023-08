No es fácil llegar a un país nuevo, con un idioma nuevo, para comenzar una nueva vida. Y más si ese nuevo lugar es tan único como la isla de El Hierro. La docente y escritora herreña afincada en Tenerife Elvira Febles acaba de publicar su tercera novela, que se viene a sumar a a los otros tantos libros infantiles que ha venido publicando desde 2004. Otro sol, que se presentará el próximo 14 de septiembre en el Círculo de Amistad XII de Enero de Santa Cruz de Tenerife, es una mirada diferente a la isla de El Hierro y que recoge la experiencia de aquellos que llegan al Archipiélago con la intención de quedarse en él el resto de sus vidas. Así muestra, a través de la historia de una extranjera, las vivencias de todas esas personas que eligen una isla tan pintoresca como El Hierro para pasar el resto de sus días.

"He hablado con muchos alemanes que viven en la Isla y me he dado cuenta del gran choque cultural que existe entre ambas comunidades. Así que con esta historia me gustaría que el lector se pusiera en el lugar del otro y se mirara desde el prisma de otra cultura. Quería que el herreño se mirara en el espejo", reflexiona la escritora, quien en las pocas semanas que lleva el libro a la venta ya ha recibido opiniones de lectores a los que esta historia les ha despertado sentimientos y reflexiones que jamás habían experimentado antes.

Como docente, una de las cosas más complicadas para Elvira Febles es encontrar el tiempo necesario para escribir y también para mostrar sus proyectos al público. Es por eso que ha decidido tomarse un año libre de su trabajo como docente para así poder presentar como se merece Otro sol y, por supuesto, para continuar trabajando en sus próximos libros.

Las letras siempre han acompañado a Elvira Febles, quien aprovecha hasta sus vacaciones para continuar ahondado en la pasión que se ha convertido en su trabajo: "Ahora mismo estoy en Soria, a la que llaman la ciudad de los poetas, he ido a visitar el instituto donde dio clase Antonio Machado y no he podido evitar emocionarme". Así, la literatura siempre la ha acompañado, primero como lectora y ahora como escritora. Desde que estudiaba en el colegio ha participado en concursos literarios y, aunque durante su etapa universitaria abandonó un poco la escritura para centrarse en sus estudios, cuando comenzó a trabajar decidió compaginarlo con la escritura y comenzó publicando cuentos infantiles. Simon, el lagarto gigante fue su primer lanzamiento y luego llegaron las novelas para adultos, aunque asegura que lo que le gusta es compaginar los dos tipos de público porque "me interesan ambos mundos".

Como docente, Febles sabe de la importancia de introducir a los menores en el mundo de las letras desde muy temprano y por eso no duda en acudir a los centros para reunirse con los niños, mostrarles sus libros y hablarles de su pasión por las palabras. Su otra pasión está muy relacionada con eso y consiste en rescatar la memoria de su isla natal, El Hierro, así como su léxico y las vivencias de sus vecinos. Por eso, cada vez que regresa a su isla acude, libreta en mano, a hablar con todo aquel que quiera entablar una conversación con ella, y luego emplea esa inspiración en sus obras literarias.

Antes de Otro sol, Febles escribió La isla de ayer e Isla de mujeres, dos libros con El Hierro como un protagonista más y, en el caso del segundo, con las mujeres como eje central de la historia. "Isla de mujeres no es una continuación exactamente de La isla de ayer, pero sí están relacionados porque en ambos me centro en la época de la postguerra en El Hierro y de la emigración de los canarios hacia Venezuela. Cuando terminé de escribir el primer libro sentí que aún me quedaban cosas por decir de cómo era la vida de las mujeres en aquellos años y me daba pena que se perdieran aquellas historias", relata la autora, quien escribió aquellos relatos a través de diferentes cuentos que homenajean a todas las mujeres a las que les tocó vivir esos años tan complicados.

Febles afirma que trata de desligarse de la isla que le vio nacer, pero no lo logra. "Cuando regreso a El Hierro y escucho hablar a los vecinos, no lo lo puedo evitar, es un lugar que me inspira mucho y que me invita a rescatar su historia para así poder conservarla", relata la canaria quien tiene tanto material que afirma que ya puede ir dándole forma a su próximo proyecto literario. "Hay expresiones que son pura poesía", resume. Así, el vocabulario y las expresiones habituales de los canarios forman parte de las páginas a las que da forma esta autora, que no quiere que la cultura de las Islas caiga en el olvido.

"Me temo que El Hierro va a estar siempre presente en mi obra", sentencia entre resignada y feliz. Y, aunque sus libros puedan parecer muy locales, lo cierto es que despiertan el interés de los lectores más allá de las fronteras de las Islas. Eso se debe también a que Febles es la coordinadora de un club de lectura virtual, que si bien comenzó en El Hierro, ya se ha ampliado a Tenerife e incluso la Península, y por eso ya ha recibido propuestas para presentar su nueva novela en ciudades como Guadalajara. "Entiendo que estas historias puedan llamar la atención de lugares más lejanos porque lo más local es lo más universal", reflexiona Febles, quien ahora está trabajando en su próximo libro, que será un lanzamiento para público infantil.