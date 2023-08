Carmen Balcells, la mujer que inventó el verano

Excepto en ocasiones dramáticas, que ella controlaba con una pericia extraordinaria, era tan fértil, tan insólita, improvisaba con tanta alegría Carmen Balcells, que podría decirse de ella que hubiera sido capaz, incluso, de haber sido la mujer que inventó el verano. Sobre su mesa de trabajo tenía el invierno, los asuntos, pero en seguida que levantaba la vista de sus apuntes escritos sobre papeles amarillos, su cara señalaba a un punto concreto de tus ojos, improvisaba un momento veraniego de su alma y hacía el gesto de limpiarse las manos para saludar, como si te estuviera riñendo: «¿Y a ti qué te pasa?».

Luego lanzaba una carcajada, se movía ágilmente sobre su silla de darse la vuelta, daba una orden a cualquiera que hubiera en la oficina, te ofrecía whisky o café, o nada, y se disponía a escucharte, moviendo sus manos blancas con la energía de quien a la vez hace eso y piensa en mil cosas distintas. Entonces era cuando en su rostro alternaba todas las estaciones, hasta que se imponía, por fin, su sonrisa de veranos. Entonces era Carmen Balcells en esencia, a no ser que le trajeras cualquier incordio, propio o ajeno.

Una vez estaba entrevistándola en ese despacho, en el que todo parecía parte de un secreto, y entró en el espacio luminoso de mandar un profesor peruano que venía a no sé qué. Antes de que el hombre se terminara de sentar, para decirle lo que llevara a la altura de su corazón asustado, ella ya lo estaba abroncando por irrumpir así en una conversación de enorme importancia.

Hasta que el hombre regresó a ser parte de la calle, nos quedamos solos y entonces, como si se lavara las manos al tiempo que Pilatos, le dijo al periodista que era yo en ese instante: «¿Y tú para qué has venido?» «Para una entrevista». «Ah, entonces prosigamos».

Una carcajada de Carmen Balcells, por cualquier circunstancia, era como la inauguración fértil de los veranos que ella armaba en su casa. De hecho, vestía siempre de verano, sus trajes blancos, sus joyas tranquilas, su manera de contar las anécdotas, como si fueran cuentos, su modo de disfrazar de secreto algo que ya se supiera, su modo de pedirte discreción en torno a hechos sin demasiada gravedad, era una manera de seducir al que llegara y pensara que, quizá en ese momento, ella le estaba contando algo que nadie iba a saber así de ninguna otra lengua que de la suya. Cuando el secreto pasaba a mayores, y tú estabas persuadido de que te lo ibas a llevar contigo, Carmen Balcells hacía un giro de guion y te mandaba a hacer cualquier encargo en la cocina. Al regresar a su lado era posible que te dijera: «¿Y de qué demonios me venías a hablar?»

Nació un nueve de agosto, a veces pensé que nunca había dejado ese centro mismo del verano del que ella procedía. Aunque hubiera alrededor cualquier temporal, en esos días en que la luz de agosto la acompañara, aunque fuera diciembre o enero, cualquier fecha armada con hielo en los almanaques, ella era capaz de hacer sólido el sol del que venía para regalarlo a cualquiera.

En uno de aquellos inviernos tenía en casa a una amiga que era más que una hermana, Nélida Piñón, la dulcísima, y tan inteligente autora brasileña. Esta tenía que volverse, por la Navidad, a su casa en Río de Janeiro, pero las carreteras estaban llenas del maldito invierno de las nieves. Entonces llamó a este periodista: «Nélida está con el chófer, Dionisio, atascada en Soria, necesita llegar inmediatamente a Barajas, tomar su avión, llegar a Río para celebrar las fiestas».

Al otro lado del teléfono, lejos de allí, estaba el periodista oyendo. «¿Y qué puedo hacer yo, Carmen?» Entonces se sacó el verano del lado que tenía en su cabeza para convertir en fértiles las piedras, y me dijo exactamente esto: «Hazme este favor. Llama a la Cadena Ser, di que te consigan para Nélida uno de esos helicópteros que mandan a la Vuelta Ciclista. Que llegue cuanto antes a Soria, la rescaten del maldito invierno y que la lleven a Barajas que si no esa mujer no llega jamás a Río».

Me pasé la tarde, naturalmente, buscando ese helicóptero del verano ciclista, que en ese momento estaba invernando, hasta que estuve en un tris de tenerlo en mis manos, o más bien en las manos de aquella heroína veraniega que era Carmen Balcells. Pero entonces se me ocurrió llamar a la propia Nélida, que estaba con Dionisio en algún sitio de Soria, efectivamente. Ella me recibió con risas y fiestas, feliz de estar en un lugar seguro del que partiría sin demora para conseguir su avión ya que estaban despejadas todas las incertidumbres creadas por la maldita nieve. Le pregunté a Nélida, entonces, por la naturaleza del alojamiento en el que se hallaba tan a gusto. Era, cómo no, un amago de burdel de carretera, en el que habían conseguido, ella y el chófer que la llevaba por indicaciones de Carmen, por el desierto de los tártaros hasta que llegara al final del trayecto, situado justo donde empezaría el viaje a Brasil.

Te recibía siempre como al borde de un invierno que ella hacía verano. Le preparaba veranos a Isabel Allende, a Mario Vargas Llosa, a Carme Riera, a Juan Marsé, a Eduardo Mendoza, a Gabriel García Márquez… Marsé recibió el agasajo de sus 60 años el día de enero que ella convirtió, de pronto, en la parte más cálida del verano, de modo que hizo que Mario Lacruz, el veraniego autor callado, le cantara As times goes bye… En la casa a la que Juan llegaba como si fuera a tener una cena de cuatro se encontraba el todo dios de Barcelona coreando el cumpleaños como si se inaugurara una nueva vida para el autor de Últimas tardes con Teresa.

Cuando, en el invierno de 2010, le entregaron a Vargas Llosa el Nobel sueco, ella vivió el invierno de veras porque murió Luis Palomares en Barcelona. Luis fue su marido, inolvidable inteligencia de todos los veranos de Carmen. Ella dejó Estocolmo como hacía con cualquier sitio cuando consideraba que era mejor la ausencia que el ruido, de modo que nadie supo que había ido donde era llamada por la vida misma, y nadie tenía por qué saber de su ausencia. Así que esta mujer de veranos te recibía sentada como si habitara en un trasatlántico, te hacía sentar, te urgía a decirle qué te llevaba por allí, y a cualquier cosa que le dijeras ella replicaba con variantes diversas de esta pregunta: «¿Y tú por qué te metes en eso?»

Por supuesto, ante la mayor agente literaria del mundo, la más eficaz, la de mayor inventiva, no valía cualquier respuesta, porque, como reza aquel grafiti hallado por el poeta Jorge Enrique Adoum en una pared de Quito, ella era la que inventaba las nuevas preguntas a las respuestas que llevaras contigo. Era una inteligencia inaudita, cuyo destinatario no era ella misma, ni la agencia, sino el autor que le hubiera confiado el tesoro sobre el que ella y su agenciado pretendían conseguir más que razonables derechos de autor. Una vez me señaló uno de esos manuscritos del que su autor o autora esperaba el negocio del futuro. Desolada me dijo: «Y ahora le tengo que decir que ahora tampoco».

Era verano todo el tiempo, menos algunas veces, en la casa de Carmen Balcells. Nunca la vi decaer, como si siempre fuera agosto en su corazón tan blanco. Se fue con todos sus secretos, y se llevó el verano consigo. Ya nunca pude encontrar el verano que ella tenía dispuesto para cualquiera que entrara en su casa, a no ser que este que irrumpiera no supiera esconder el invierno que todos llevamos dentro.