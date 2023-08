Ha pasado unos meses un complicados. ¿Cómo se encuentra en este momento?

Bueno, en el proceso. Digamos que el diagnóstico que tengo desde hace tres años de depresión y ansiedad ha sido un tema de mucho trabajo, pero siento que estoy en el túnel y veo la luz. Eso me tiene motivado y trabajando mucho y sobre todo cuidándome, porque sin salud no hay nada. Uno a veces sacrifica su salud por el trabajo pero, ¿cómo trabajas si luego acabas postrado en la cama por diferentes motivos? Con salud puedes ir a buscar tus sueños y el pan de cada día.

¿Se ve con fuerzas para retomar su carrera musical?

Sí. Llevaba fuera del escenario más de un mes después de no parar, pero me dije a mí mismo de hacer una pausa de al menos 30 días para recuperar sueño y energía y yo veía muy importante este viaje a las Islas. Me dije a mí mismo que tenía que parar para llenar el tanque de gasolina y volver con más fuerza.

¿Pensó en dejar de lado la música?

Sí. En esos momentos pasa de todo por la cabeza y cuando uno está pasando por una situación de vulnerabilidad entra en la comparación. Hay algo que aprendí a entender y es el pensamiento crítico anticipado. Es decir, que antes de que todo suceda tu ya estas juzgando y diciendo que no vas a poder. Yo tenía la toalla en la mano y la soltaba un poco y luego la volvía a agarrar fuerte. Hay muchas familias que dependen del trabajo que yo hago, personas que amo que viven sus sueños a través de los míos por lo que no es una opción tirar la toalla.

En este tiempo, ¿qué ha reflexionado?

La primera reflexión que hicimos es que la salud es lo primero. Yo soy una persona que le encanta el trabajo, a tal nivel que puse mi salud en segundo plano. No me importaba trasnochar, pasarme las noches en el estudio, luego salir a viajar, y entrenar. Si yo no pienso en Andrés Felipe, en la persona, no hay como darle vida a Andy Rivera. Esas cosas son tan importantes que no puedes dejar que ese personaje se consuma. Hay que pensar que Andrés tiene una familia y un hogar y hay que darle un espacio aunque la carrera tenga que esperar una semana o un mes.

¿Qué planes tiene?

Retomar mi carrera con un poquito más de consistencia. El año pasado aproveché que tenía mas tiempo en casa y decidí hacerme a mi estudio y empecé a grabarme solo. Ahora quiero llevar todas esas canciones, porque a veces el dolor sirve para inspirar y yo en este caso saqué un buen número de canciones. Quiero terminarlas y lanzar mi primer álbum de estudio, ese es mi sueño y mi meta, el primer álbum de Andy Rivera.

¿Cómo se definiría?

Espontáneo. Más persona que personaje. Para los que no me conocen, les refresco la memoria con la canción de Te pintaron pajaritos. Yo tenía 18 años cuando me enteré que en los vestuarios del Real Madrid y de la Selección española hace diez años estaban escuchando esta canción. Hoy me sorprende cómo en territorio español se sigue escuchando.

Entonces sus inicios, ¿los recuerda con esa canción?

Definitivamente, mis inicios son peleados y difíciles, porque el reggaeton era un genero apartado, pero era una esfera muy alta. Yo entré en la camada de J Balvin y Maluma y esa canción se dispersó como un virus. Yo estaba en Medellín y había viajado por primera vez a conocer a Yander y Yostin y estábamos en el estudio y habíamos creado tres canciones. Yo sentía que había algo con Te pintanton Pajaritos. Es frase dice mucho en muy poquito y yo les decía que al reggaeton le hacía falta una mezcla con el desamor y fue ahí cuando surgió la idea. La gente está bailando en la discoteca pero a la vez está sintiendo la letra. Es una de mis cosas principales a la hora de escribir canciones, que tú la puedas bailar, pero que también tenga algo que decir.

¿Con qué cantante le gustaría colaborar?

Con Mike Towers. Siempre he querido trabajar con él. Ahora se viene una firma con una gran compañía y ahí dentro está Arcangel y Eladio Carrión y creo que ahí se va a cumplir mi sueño de trabajar también con ellos dos.

¿Quién es su referente?

Mi padre. Él es mi referente como artista en todos los sentidos porque es un ser humano súper humilde, siempre está haciendo obras sociales, extendiendo sus manos, compone su música, él mismo fue su manager durante toda su vida, se promocionó, se llevó a los canales... Esa independencia la he admirado y he tratado de ponerla en mi vida.

¿Qué música suele escuchar?

Te sorprendería, porque escucho de todo. Me pongo hip-hop de los 90, trap actual y americano, ballenatos de mi tierra, música mexicana... tengo una mezcla y mi spotify no sabe qué canción tirarme, porque un día me sale El Canto del Loco, al otro me sale Estopa. Tengo una gran variedad musical.

¿Y quién es su artista español favorito?

Estopa. Toda la vida me ha encantado y todavía les escucho. Una colaboración con ellos me volvería loco. Habría que pensar mucho en cómo fusionarnos pero yo siento que ellos son arriesgados y ya han hecho estas cosas. Me gustaría hacer diez canciones hasta que ellos me dieran el visto bueno.

¿Qué sueños tiene por cumplir?

Es increíble cómo la música te lleva a sitios increíbles. Uno de los sueños del ser humano es viajar y conocer y la música me lo ha dado. Pero mi sueño es llegar a la élite de la música, donde pueda tocar muchas culturas y traspasar fronteras.