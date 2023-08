Una vez asumido el cargo de consejero insular, ¿qué valoración realizaría sobre el estado actual de la cultura en Tenerife?

Hay una gran actividad cultural que se desarrolla desde el Cabildo y los ayuntamientos. Pero hay que empujarla; el Cabildo puede hacer mucho más. Tenemos una nueva Ley de Cultura en Canarias que va a organizar mucho mejor el sector y también lo va a dotar financieramente. La cultura es vital porque te da riqueza económica y creativa, y por eso hay que cuidarla. Debemos permitir también que el público participe del sector para lograr una cohesión real de la sociedad. No me refiero únicamente a una exclusión por barreras físicas o sensoriales sino una exclusión desde la gestión. La cultura debe llegar a todos los grupos sociales y por eso hay que ofrecer ayudas económicas, para que el público acuda a las propuesta y entienda el mensaje que quieren trasmitir los artistas.

El Cabildo ya cuenta con algunos programas que acercan la cultura a los espectadores y que les permiten ponerse en la piel de los artistas, pero ¿existe algún lenguaje que aún no esté lo suficientemente cerca del público?

Es cierto que existen ya programas pero aún debemos desarrollar proyectos estratégicos que logren que las industrias creativas prosperen. Debemos analizar los vacíos que existen y a qué nuevos públicos podríamos llegar. Hay que lograr que la cultura sea participativa e inclusiva. Por ejemplo, TEA Tenerife Espacio de las Artes es un museo de arte contemporáneo donde se encuentra la obra de Óscar Domínguez. Debe existir una sala permanente con sus obras para ir conociendo todos sus fondos, y también hay que hacer asequible el mensaje a la población. TEA tiene salas dedicadas al arte de vanguardia, que obviamente se deben mantener, pero hay que acercarlas al público en general para que ese lenguaje no se quede únicamente entre los intelectuales y que todo el mundo pueda hacer su propia lectura. También debemos poner en marcha en TEA una línea de trabajo con exposiciones de autores canarios contemporáneos, con autores que están vivos pero no son vanguardia. Eso logrará acercar el TEA a la población y abrirá el discurso a una mayor cantidad de personas porque está claro que hace falta atraer a la gente. Esa es una línea de desarrollo también para los artistas canarios porque podríamos seleccionarlos para acompañarlos fuera de las Islas. Hay que facilitarles la vía hacia el exterior.

¿Y qué trabajo tiene planeado para la línea de subvenciones culturales, que tanto se ha desarrollado en los últimos años desde el Cabildo?

Se ha hecho un buen trabajo pero hay que seguir avanzando. Mientras que se ha trabajado bastante en las artes escénicas, hay que completarlas con ayudas a la dirección y la dramaturgia. La danza también hay que impulsarla. Existía además un trabajo muy interesante de corales que quedó parado y deberíamos relanzar.

En cuanto a llevar a artistas fuera de las Islas, es interesante, pero también habría que fomentar la movilidad de la cultura por igual en todos los municipios de Tenerife.

Sí, como ya hacemos con Merkarte o Fotonoviembre, aunque esta última ha bajado mucho en presencia en las salas de la Isla. Debemos fomentar que las exposiciones que se monten en los museos giren por Tenerife, aunque sean propuestas adaptadas a esos otros espacios. Pero para eso hay que contar con las salas adecuadas y también con el personal técnico adecuado y debemos formarlos. Así los municipios serán capaces de generar su propia cultura.

TEA tenía dos espacios desentralizados ubicados en La Laguna y en Candelaria pero se diluyeron tras la pandemia. ¿Qué fue lo que falló?

No lo sé, pero está claro que hay que recuperarlos. Y no solo ahí sino también en el norte y en el sur de Tenerife. Al igual que tenemos una red de bibliotecas insulares, a la que por cierto hay que sacarle más partido, debemos crear esa red de espacios expositivos.

Para completar esa oferta de la que habla en el TEA, por ejemplo, ¿está prevista la adquisición de nuevos fondos?

En estos momentos no tenemos la mirada puesta en una obra concreta pero sí existe dinero para la adquisición de obras y de hecho esta misma semana se ha dotado a TEA de estos fondos, aunque no sabemos qué es lo que se va a comprar. Está claro que existen cosas interesantes, y no solo en la obra de vanguardia. En el caso de Óscar Domínguez, por ejemplo, estaría bien conocer qué hacían artistas coetáneos. TEA podría adquirir obra que permita descubrir el contexto en el que se movía Domínguez porque no se trata de conocer su mundo y las obras que lo influenciaron.

Hace unos meses se conocía con pocos días de diferencia que finalmente dos exponentes de la lírica tinerfeña como Celso Albelo y Jorge de León se caían de la programación de Ópera de Tenerife. ¿Cree que está fallando algo en este sentido?

Auditorio debe programar con mucha antelación, más aún de lo que se está haciendo. Por otro lado, en cuanto a la Sinfónica de Tenerife tenemos otro reto y es que ha descendido el número de abonados. Tenemos que trabajar en esa línea.

Habla también de la necesidad de que la Sinfónica de Tenerife gire fuera de Canarias pero también Ópera se desplazó fuera del Auditorio y ofreció funciones en diferentes municipios, muchas veces al aire libre. ¿Cree que esas iniciativas podrían recuperarse?

Efectivamente la Sinfónica ya se mueve por la Isla pero es cierto que sería muy interesante que Ópera se pudiera mover de nuevo por Tenerife. También es verdad que el mundo ha cambiado desde que eso se hacía. Lo que funcionaba bien entonces puede que no funcione ahora. Nuestra intención siempre es mejorar y que las industrias culturales adquieran peso y profesionalidad.

Para efectuar esa mejora del sector, ¿el Cabildo prevé aumentar el presupuesto destinado a Cultura el próximo año?

Siempre hace falta más dinero pero aún no sabemos qué es lo que nos llegará.

¿Se plantean alguna partida plurianual para trabajar con un horizonte más amplio en alguno de los sectores culturales?

Es un tema interesante porque es algo que está asumido en diferentes servicios pero parece que en el mundo de la cultura cuesta, y si no se hace de esta manera, no se pueden desarrollar muchos proyectos. Ahora mismo estamos aprobando bases de subvenciones que se van a conceder a mediados del próximo año y en ese caso es ideal saber con qué dinero vamos a contar a medio plazo.

¿Qué opina de que algunos eventos culturales se suspendieran durante lo más grave del incendio que afecta a Tenerife y que otros hayan continuado?

Es un tema interesante y peliagudo. Ha habido festivales que pararon y otros que continuaron. Por un lado está el hecho de que se celebran en zonas turísticas y los conciertos se convierten en focos de atracción. También está el aspecto de la solidaridad. En este caso específico creo que se podía compaginar: se podía mostrar solidaridad y mantener la actividad. En cada caso se han decidido cosas diferentes pero no creo que el mensaje debiera ser que se paralizara todo. No es una decisión fácil y posiblemente siempre se herirán sensibilidades. Con la crisis de Rodríguez Zapatero, lo primero que se eliminó fue el presupuesto para fiestas y cultura pero este sector mueve muchos millones de euros y no se pueden tomar decisiones a la ligera. Es una decisión compleja y que siempre va a molestar a alguien y hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, los actos culturales sirven para mantener la moral.