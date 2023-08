¿Por qué han decidido introducir a Canarias, y en concreto a Tenerife, en su gira española, que concluirá el 12 de septiembre en Valencia?

No me vas a creer pero mi prometida es de Tenerife, así que no podía faltar un concierto allí porque además tenemos muchos seguidores en la Isla, donde la comunidad venezolana es muy grande. Desde que nos propusieron actuar allí dijimos que sí automáticamente. No lo pensamos.

¿Qué propuesta traerán al Aguere Espacio Cultural?

Estamos haciendo el cierre de nuestra gira en España, después de pasar por Argentina, Chile o Venezuela. Queríamos traer esa propuesta a Europa antes de cerrar este ciclo y empezar a presentar nuestro nuevo disco. Así que traemos un poco de nuestros tres discos anteriores y algunos adelantos de nuestro cuarto trabajo. De hecho, vamos a estrenar una canción en España, El puesto es mío. La presentamos hace unos meses pero es la primera vez que la vamos a tocar en directo.

Efectivamente, mientras van avanzando en su gira han ido presentando nuevas canciones. ¿Eso les pone más nerviosos a la hora de cantarlas en directo, por no saber si el público las va a poder corear con ustedes?

Tenemos demasiadas ganas de ver cómo salen nuestros directos aunque también nos genera nervios. No solo por las nuevas canciones sino por aquellas que ya tienen cinco años por ejemplo, y queremos que salgan bien en los conciertos. Nos genera mucha emoción y nervios cantar en vivo canciones por primera vez, y nos exige una concentración extra.

¿Cómo está siendo la respuesta del público con respecto a las nuevas canciones?

Hoy en día la música se consume muy rápido y el público siempre nos está pidiendo canciones nuevas y eso lo agradecemos porque, de lo contrario, nos costaría mucho más sacar temas. Nosotros somos bastante clásicos a la hora de trabajar y nos gusta meternos en el estudio a componer 400 canciones, elegir diez y grabarlas despacio. Pero esta presión nos ha hecho aumentar el flujo de producción y el público agradece que estrenemos nuevos temas en vivo. A mí me gusta mucho, cuando estamos en un concierto, explicarle al público qué estaba sucediendo cuando las creamos. Vivimos un momento especial. En Miami estrenamos dos canción y en Bogotá una. Ahora, en España, estrenaremos otra más, que además es muy especial.

La industria musical trabaja ahora a golpe de sencillos y parece más complicado que los artistas saquen trabajos completos. ¿Ustedes por el contrario apuestan por grabar discos y lanzarlos tal y como se ha hecho durante muchos años?

Sí. Últimamente estamos hablando mucho de la mística de las cosas. Nos gusta usar una guitarra en concreto o un teclado de los 80 que hace los sonidos que queremos. Pero a veces eso te entorpece el camino porque a veces los instrumentos viejos hacen un ruido que no te conviene y te paran el trabajo. Pero creemos en todo eso, que la canción sea orgánica.

¿Qué nos puede adelantar del nuevo disco, más allá de las pinceladas que han mostrado a lo largo de estos meses?

Hemos cambiado un poco el paradigma de Los mesoneros. Nuestras canciones habitualmente hablan de despecho y de rupturas amorosas pero hemos querido introducir un nuevo concepto y que la gente disfrute las canciones, que no se deprima. Hemos explorado eso con ritmos y melodías más alegres y con temas más esperanzadores. Las próximas dos canciones que van a salir van en esa nueva dirección, no tanto de despecho sino de celebrar una relación y sacar provecho a la vida.

Los mesoneros cuenta con una fama internacional, no solo en países de habla hispana. ¿Qué creen que es lo que les ha conducido a tal éxito?

Te lo cuento con una anécdota. Una vez tocamos en Nueva York y nos presentaron a un seguidor de Minnesota. Pensábamos que era un latino que vivía allí pero no, era una persona 100% estadounidense que no hablaba español pero que usaba nuestras canciones para aprender el idioma. Nos pareció interesante porque nos decía que no entendía nuestras canciones pero que nuestra voz y melodías le permitían saber de qué estábamos hablando. Eso es lo que siempre hemos estado buscando: romper las barreras del lenguaje.

¿Cómo se organizan para la composición de las canciones, es un trabajo en equipo?

No son fáciles porque, como todo proceso artístico, es complicado. Todo depende de la inspiración pero ahora estamos muy alineados. Elegimos una pieza musical y de ahí desarrollamos una idea, o viceversa. A veces hablamos de una idea y a partir de ahí creamos todo un universo. A veces las canciones no empiezan con música, sino con una idea. También es una forma de conocernos y, como somos tres personas que hemos vivido cosas diferentes, ofrecemos visiones diferentes de un mismo tema. Los tres hablamos de una separación, por ejemplo, desde diferentes puntos de vista.

Cuentan con el récord de nominaciones a los premios Grammy Latino de un grupo venezolano. ¿Esos reconocimientos pesan a la hora de pensar en proyectos futuros?

Antes nos pesaba mucho más aunque ahora hacemos más lo que queremos. Por ejemplo, hemos estado escribiendo canciones muy pop pero cuando llegamos al estudio y las grabamos nos quedan rockerísimas. Pero es cierto que nos pesa porque esas nominaciones nos obligan a mantener un estándar de calidad y tenemos que trabajar más duro. Eso es lo que guía nuestro camino.

No solo cuidan la música, sino también los videoclips que acompañan a sus canciones.

Sí, es una forma de crear un universo en el que pueda entrar nuestro público. Tenemos nuestra propia señal de televisión o nuestra cadena de comida rápida y cuando el fan ve eso en los conciertos, conecta más con la banda.