Isa Izquierdo & MVBA es un proyecto que nace en 2022. ¿Cómo surge y por qué?

Isa Izquierdo & MVBA surge en el verano de 2022. En un inicio con la intención de llevar a los directos la música del primer disco de Isa Izquierdo en un formato nuevo y fresco. En los primeros ensayos nos damos cuenta de que cada vez nos motiva más el proyecto, que tenemos estilos diferentes pero muy combinables, y que cada uno es capaz de aportar cosas distintas por su experiencia y conocimiento. A raíz de ahí decidimos comenzar a fusionar el estilo de ambos y a crear temas nuevos de manera conjunta, MVBA centrándose en la producción e Isa Izquierdo en la letra.

¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Qué le ha aportado esta colaboración a su música?

La experiencia está siendo muy enriquecedora para ambos, aprendiendo uno del otro y dando pie a la creatividad y motivación de seguir sacando temas nuevos. Además, a través de esta colaboración nos hemos tenido que adaptar cada uno a su estilo musical generando uno totalmente nuevo, aportando a nuestra música y a los directos un toque muy personal.

Actúan el próximo sábado en la IX edición del Reggae Can Festival. ¿Qué va a poder disfrutar el público que se acerque a Playa de Santiago?

Para la IX edición del Reggae Can Festival tocaremos algunos temas que ya están publicados en las plataformas, pero siempre con un toque único de los directos. Además, nos hace mucha ilusión compartir con el público canciones que aún no han salido acompañadas de alguna sorpresa especial, combinando el reggae con sonidos experimentales al estilo Isa Izquierdo & MVBA.

No es la primera vez que actúa en la Isla, ni en el festival. ¿Qué hace que Isa Izquierdo se haya convertido en una apuesta segura del Reggae Can Festival?

Estoy muy agradecida de volver a formar parte del cartel de este festival, siendo un referente para mí de la música reggae que se está creando en Canarias. Además, este año han querido contar con nosotros que traemos una propuesta diferente, que a la vez representa una evolución de la línea que quiero seguir con mi proyecto. Considero que este festival quiere apostar por la música de Canarias y dar visibilidad a los artistas emergentes dentro del género reggae y como artistas solo nos queda estar enormemente agradecidos por apostar y confiar en nuestra música.

¿Cómo ha sido y está siendo la evolución musical de Isa Izquierdo?

Considero que estoy en un momento de exploración de estilos y con muchas ganas de seguir creando y colaborando con otros artistas canarios. Actualmente cuento con dos EP producidos por Agustín Mesa siguiendo la misma línea personal, aunque incorporando sonidos nuevos dentro del segundo y con dos colaboraciones publicadas, una con Ibaute y otra con MVBA. Además, actualmente estoy trabajando con otros artistas de Canarias y antes del final de este año saldrán temas nuevos que representan esta evolución y búsqueda de nuevos sonidos que he experimentado este año que me está aportando mucho a nivel musical y personal.

¿Qué le queda por hacer en el género reggae?

No visualizo un final en el camino de la exploración dentro del género reggae. De hecho, ahora mismo estoy apostando por la fusión de estilos y me están llamando la atención sonidos soul y R&B además de Dub o toques electrónicos que estamos introduciendo en la colaboración con MVBA. Creo que me queda mucho camino por recorrer dentro de la música y que poco a poco me voy nutriendo de estilos y artistas nuevos que hacen que mi proyecto siga evolucionando.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Mis próximos proyectos están centrados en la creación y grabación de temas nuevos con artistas canarios siguiendo con la búsqueda de nuevos sonidos tal y como mencioné anteriormente. Antes del fin de 2023 sacaré al menos dos temas nuevos, uno con MVBA que incorpora toques funk, y otro con Ateo Menez e Illya Lukyanov.

¿Hay cultura reggae en Canarias?

Considero que en Canarias hay mucha cultura reggae y, de hecho, muchos de los artistas que tengo como referentes de este género han nacido o viven actualmente en el Archipiélago como son: Dactah Chando, Ruts & La Isla Music, Raskuko, Iyaman Pablo... Además, creo que es un género muy bien acogido por la población canaria, y festivales como el Reggae Can Festival consiguen que esta cultura reggae de Canarias siga viva.

Por último, invite a todos los canarios y a quienes visitan La Gomera el 26 de agosto a formar parte de esta IX edición del Reggae Can Festival.

Si te gusta el reggae y quieres pasar una noche bailando música hecha en Canarias, no dudes en asistir el próximo sábado al Reggae Can en Playa de Santiago en la Gomera. Allí estaremos muchos artistas canarios, cada uno con su toque personal sacando nuestro lado más reggae.