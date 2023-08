Las reivindicaciones laborales en Hollywood de los trabajadores del cine y la televisión continúan haciendo historia. Ayer, los guionistas, representados por el sindicato WGA, cumplieron 100 días en huelga desde que la declararon el 2 de mayo. Durante este periodo, películas y series de los estudios se han visto obligadas a ser retrasadas. Después de la unión al boicot por parte de los actores, con la asociación Sag-Aftra de 160.000 intérpretes, el 13 de julio, el parón de la industria, y las actividades relacionadas como las promociones, premios o alfombras rojas, cobró más legitimidad.

El viernes pasado hubo la primera reunión entre los sindicatos y los representantes de los estudios, sin embargo, parece que el bloqueo continúa muy lejos de llegar a su fin y la huelga amenaza con alargarse hasta otoño.

El lunes, los creadores de efectos visuales de Marvel decidieron crear su propio sindicato. «¡Ahora es el momento! Hoy los trabajadores de efectos especiales anunciamos la formación de nuestro sindicato junto a la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE), presentando oficialmente una elección ante la junta nacional de relaciones del trabajo. Ahora estamos preparados para votar sí y finalmente unirnos a nuestros compañeros del cine y la televisión en la mesa de negociaciones», afirmaron los trabajadores desde la cuenta de Twitter del sindicato.

50 empleados

Según The Hollywood Reporter, más de 50 trabajadores de Marvel firmaron la autorización que indicaba que desean ser representados por el sindicato. En este caso, se trata de empleados contratados directamente por Marvel y que generalmente trabajan en Atlanta, Los Ángeles y Nueva York, pero no incluye a los artistas de efectos especiales que trabajan en producciones de la compañía a través de estudios subcontratados.

Los creadores de efectos especiales no tienen un sindicato desde los años 70 y, aunque hubo un intento de creación en 2013 tras la quiebra del estudio Rhythm & Hues, no tuvo éxito.

«Durante casi medio siglo, a los trabajadores de la industria de los efectos especiales se les han negado las mismas protecciones y beneficios que a sus compañeros de trabajo y equipo de la industria cinematográfica de Hollywood», declaró Mark Patch, organizador de efectos especiales de IATSE. «Este es un primer paso histórico para los trabajadores de efectos especiales que se están uniendo con una voz colectiva y están pidiendo respeto por su trabajo», añadió.

La decisión llega después de varios meses convulsos en el gremio, especialmente en lo relativo al trabajo de los técnicos de efectos digitales en producciones de Marvel.

En marzo, el estudio despidió a Victoria Alonso, supervisora de efectos especiales de la compañía. Además, la empresa fue objeto de varios artículos en los que profesionales anónimos denunciaban las condiciones de trabajo, incluyendo jornadas de siete días.

«Los tiempos de descanso no se nos aplican a nosotros, el control de los horarios no se nos aplica a nosotros y la equidad salarial no se nos aplica», denunció Isabella Huffman, coordinadora de efectos especiales del estudio cinematográfico de superhéroes. Y añadió: «Efectos especiales debe convertirse en un departamento sostenible y seguro para todos los que han sufrido y para todos los recién llegados que necesitan saber que no serán explotados».

En la publicación que subió la IATSE, retweeteando el escrito del nuevo sindicato de los creadores de efectos especiales, se puede leer el lema VFX workers assemble que se traduciría como «trabajadores de efectos especiales unidos», que es una referencia al lema de Los Vengadores de Marvel, Avengers assemble.

Paralelamente, la huelga de guionistas y de los actores se mantiene sin visos de llegar a su fin a corto plazo. Una situación que sigue agravando la parálisis existente en Hollywood con decena de series, programas de televisión y películas en suspenso. El panorama no es nada alentador ante las negativas por parte de la industria de sentarse a negociar con los trabajadores en huelga.