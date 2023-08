La suspensión en la noche del jueves del concierto de Lola Índigo, uno de los más esperados de las Fiestas de San Lorenzo, ha acabado generando una fuerte polémica entre el Ayuntamiento de Huesca y la cantante granadina. El cruce de acusaciones se ha sucedido entre las partes a cuenta de las razones que provocaron la suspensión del concierto.

La artista ha responsabilizado a través de sus redes sociales a la organización y al consitorio al asegurar que no se habían cumplido los «requisitos técnicos» exigidos, mientras que el ayuntamiento lo ha negado tajantemente. De hecho, el consistorio prevé emprender acciones legales contra la promotora del concierto y un notario levantó en la noche del jueves acta de lo ocurrido.

El comienzo de la actuación en el exterior del Palacio de Congresos estaba previsto para las doce de la noche, pero la final nadie se subió al escenario. Las miles de personas que se encontraban en la explanada, muchas de ellas familias con niños, mostraron su indignación tras aguardar desde horas antes para tener un buen sitio. «Nadie decía nada, mi grupo y yo (más de 30 personas) estuvimos ahí plantados de pie desde las 23.30 hasta las 01.15 horas, hasta que vimos un comunicado del ayuntamiento a través de las redes sociales. Esto no me había pasado nunca», ha denunciado un afectado, que ha criticado que se avisara tan tarde: «No salió nadie a dar la cara ni a dar una explicación».

En el citado comunicado, que se emitió un poco después por los altavoces, el ayuntamiento indicó que «por cuestiones técnicas ajenas al consistorio» el concierto no se iba a poder celebrar y que se estaba determinando con la artista una nueva fecha. A partir de ahí, el cruce de acusaciones fue una constante. La empresa promotora alegó problemas de sonido en la gran pantalla que se coloca en el escenario, un elemento que, según los responsables técnicos del ayuntamiento, sí que funcionaba. No en vano, y según su versión, se había utilizado «perfectamente hace solo unos días en el Festival Monegros Desert».

La cantante indicó en sus redes sociales que su equipo «estuvo toda la tarde intentando salvarle el culo a los organizadores del concierto, que contrataron a un proveedor barato que instaló materiales en malas condiciones que no cumplían los requisitos técnicos que comunicamos hace meses». Además, señaló que esperó en el camerino «con la esperanza de que lo arreglaran hasta el final», al tiempo que dijo que «nadie del ayuntamiento vino a hablar conmigo».

Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, aseguró que «personalmente y junto al equipo de fiestas hasta el último momento se trató encontrar a una solución», pero la artista se mostró inaccesible y ni siquiera pudieron hablar con ella, sólo con su manager, que «ni siquiera se encontraba en Huesca».

Una "falta de respeto"

Orduna ha advertido este viernes que se pedirán responsabilidades y se van a tomar medidas legales porque Huesca no puede permitir «esta falta de respeto». Asimismo, ha puesto en duda que vuelva a programarse en Huesca el concierto suspendido y ha pedido disculpas por la tardanza de la organización en comunicar la suspensión del concierto.

La cantante ha reiterado en sus redes que «hay un contrato que determina que si no cumplen con los requisitos técnicos el 'show' no se puede hacer. No hay acciones legales posibles. En cualquier caso, las que nosotros podemos tomar por las injurias y el desagradecimiento hacia un equipo que se dejó la piel todo el día para arreglar todos los problemas y ayudar a unas personas que esta mañana han decidido darnos la espalda para lavarse las manos».

La cantante era la gran apuesta de la programación musical de las fiestas de San Lorenzo. Afortundamente, la música en directo no para y este sábado por la noche el que actuará en el patio del Palacio de Congresos será el rapero zaragozano Sho-Hai.