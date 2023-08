Darle la vuelta a aquello que constriñe a los nuevos artistas: la dificultad de acceder a las salas institucionales y a los circuitos oficiales. Ese fue el punto de partida de Miu Heremans y Narelys Hernández para dar forma al proyecto http 301. Estas dos estudiantes de Bellas Artes de Tenerife reflexionan sobre la portabilidad de la obra de arte con una ambiciosa muestra, Motor que no se mueve, que se podrá visitar hasta el próximo 25 de agosto en la Sala de Arte Contemporáneo (SAC) de Santa Cruz de Tenerife.

El proyecto de estas dos jóvenes se encarga de indagar en la posibilidad de ofrecer otro tipo de espacios, más allá de los convencionales, para exponer arte. Sobre todo, precisan las jóvenes artistas, teniendo en cuenta que existen piezas que precisamente se pueden beneficiar de ser instaladas en esos otros espacios no convencionales. De este modo, las curadoras del proyecto han seleccionado las piezas de cuatro artistas que también provienen de la Facultad de Bellas Artes lagunera y que son egresados –Carla Marzán, Mike Batista, Emma Marting y Agustín Baute–, quienes plantean reflexiones sobre piezas que, por sus espaciales características, los espacios de exposición al uso suelen obviar, y todo ello puesto a disposición del contexto actual.

Pero el proyecto http 301 comenzó mucho antes de que se abrieran las puertas de la SAC, con dos exposición pop-ups que se celebraron en mayo en el Teatro Victoria de Santa Cruz de Tenerife –Entre el jubón negro y el binder blanco–, a cargo de Carla Marzán, y en junio en un vehículo que recorrió Gran Canaria y Tenerife –We the owned and the incel masters–, con piezas de Mike Batista. La mayoría de las obras expuestas, tanto en las iniciativas anteriores como en la muestra de la SAC, son de nueva producción y, aunque las piezas que formaron parte de las dos pop-ups no son exactamente las que están ahora expuestas en Santa Cruz de Tenerife, sí mantienen elementos que vinculan todas las acciones que incluye este proyecto. «Precisamente nos interesaba el juego de cómo se activaban las obras dentro y fuera de la sala de exposición», afirman las curadoras quienes concluyen: «Queremos remarcar que ciertos espacios activan o desactivan diferentes cosas y por eso proponemos un cambio en la materialidad de la obra, que cambia según el espectador al que va dirigido o el espacio en el que se muestra».

Existen ahora elementos en la muestra de la SAC que apuntan a esas dos exposiciones previas, como las hojas de sala de aquellas acciones que ahora se entremezclan con las de la muestra abierta al público. «También hay otros guiños que el espectador podrá descubrir durante la visita para que tenga una visión más completa pero el mensaje final llegará con el catálogo, que esperamos poder lanzar un poco después de la clausura de la exposición», avanzan las jóvenes quienes insisten en que será «una extensión de la exposición porque se trata de una obra portable, muy en relación con nuestro mensaje sobre el movimiento y los espacios expositivos alternativos. Entendemos el catálogo como un espacio expositivo más».

Esta propuesta ha contado con el apoyo y coordinación del profesor y artista Javier Sicilia quien recuerda que se unió a la empresa tras una tutoría con las jóvenes, quienes querían dar forma a un proyecto curatorial con el objetivo de que pudiera aparecer y desaparecer de diferentes lugares. «Desde que empezamos a trabajar dejaron de ser alumnas porque tienen rigor conceptual y una gran profesionalidad. Me han sorprendido favorablemente y la selección de los artistas que han propuesto ha sido estupenda», dice.

Tras toda esta aventura, Javier Sicilia destaca la importancia de que no solo salgan artistas de la Facultad de Bellas Artes sino también proyectos artísticos interesantes como este. «Esta es la segunda exposición en la que he colaborado junto a mis alumnos y me parece una tarea muy atractiva porque me permite visibilizar proyectos interesantes y ayudar a jóvenes que empiezan en el sector y a los que les puedo ofrecer mis contactos y conocimientos», expresa el artista tinerfeño quien concluye que «nos encontramos ante un grupo de estudiantes y egresados activo e intelectualmente muy preparado».