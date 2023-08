El HeroFest, la gran cita musical de la isla más pequeña de las Islas, revoluciona esta tierra de volcanes y sabinas los próximos 8 y 9 de septiembre en el municipio de La Frontera, en El Hierro. La sexta edición del HeroFest despliega este año su cartel más híbrido y extenso, ilustrado por Javier Monteloco y protagonizado por las bandas Las Ratas, Za!, Branquias Johnson, Exnovios, Miniatura, Baldosa, Ya No Te Quiero, Fajardo, San Borondón, Tal!!, Adriano Galante y Adora, así como los djs Fuckin Four y Carballeira.

Al igual que en ediciones anteriores, el acento canario es la nota general de esta partitura festivalera, «aderezada con dos o tres propuestas nacionales para enriquecer el conjunto». Así lo manifiesta Alejandro Padrón, impulsor y director del HeroFest, quien calcula que, a lo largo de sus seis años de andadura, la cita herreña ha acogido en sus tablas a más de 40 bandas canarias, muchas con una destacada proyección nacional como Texxcoco, Los Vinagres, GAF y La Estrella de la Muerte, Pumuky, Capsula, Brutalizzed Kids o Uniforms.

En esta línea, los nombres que conforman la programación del HeroFest se inscriben en una apuesta por estilos y lenguajes efervescentes dentro del panorama musical más indie, lo que dota al encuentro herreño de una identidad afín a festivales hermanos de las Islas como el Phe Festival, de Tenerife, que arranca la próxima semana, o el Sonidos Líquidos, de Lanzarote.

El resultado del de El Hierro es un cartel diverso que entrecruza sonoridades que basculan desde el pop y el rock más tradicional al rap metal, el punk, la experimentación y el ruido.

Por otra parte, una de las fortalezas que constituye el rasgo distintivo del Hero radica en su vocación de acortar distintas entre artistas y público, con el propósito de crear un espacio de encuentro cercano alrededor de la música en el corazón de la isla meridional.

A esto se suma su radicación en el bellísimo paisaje de El Hierro, así como una oferta de actividades paralelas que incluyen una oferta gastronómica y también acciones medioambientales. «En resumen: lo que oferta el HeroFest es una escapada de fin de semana a la isla mágica de El Hierro, con buena música en directo», señala Padrón.

Y bajo esta premisa, el que fuera el secreto mejor guardado para los paladares más exigentes de las Islas ha cumplido la meta de situarse en el mapa de las citas culturales imprescindibles de Canarias. Después de su debut en 2017 en Valverde, el Hero se trasladó un año después a La Restinga y, el año siguiente, en 2019, se instaló en La Frontera, en concreto, en la Plaza Tigaday, a la que regresa en menos de un mes.

«El HeroFest es un festival pequeño que se está haciendo grande», apunta Padrón. «Uno de sus mayores logros se debe a la dificultad de levantarlo en una isla no capitalina, con muy pocos recursos», continúa, «pero el festival ya se ha hecho un nombre y lo sigo afrontando con voluntad de crecimiento».

A este respecto, Padrón, quien capitanea distintas iniciativas culturales en el Archipiélago, sobre todo, en El Hierro, advierte sobre su intención de recabar más apoyos para seguir potenciando esta propuesta que atrae a melómanos de distintas islas del Archipiélago.

Agenda

El acceso al HeroFest en Tigaday es de entrada libre y gratuita a sus dos jornadas, los días 8 y 9 de septiembre, desde las 19.00 a las 00.00 horas. Pero esta sexta edición ha abierto además una nueva ventana denominada HeroFest-La Maceta, con un escenario situado en el quiosco homónimo que albergará una alternativa festivalera multidisciplinar.

Así, desde las 12.00 a las 17.00 horas, este escenario acogerá los conciertos de Fajardo y Adriano Galante; la grabación del programa de radio En Bandeja de Plata, conducido por Vicente Martín Abreu; y una acción diurna vinculada con la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente de la mano de la empresa Esmiras Global Events. Y como guinda, los grancanarios Fuckin Four Djs y Carballeira Dj brindarán sendas sesiones para ir calentando motores antes de los conciertos en el escenario principal de Tigaday.

Estas entradas ya se encuentran a la venta en la página web del festival (www.hero-fest.com), que incluyen el transporte de ida y vuelta desde Tigaday, así como el almuerzo (una paella y una caña).

Con todo, en la cuenta atrás, como canta en su canción Anthem to the youth el dúo Adora, una de las primeras confirmaciones de esta edición tras su selección en el concurso Sonora Las Palmas de Gran Canaria: «You’ve got to get out and have fun / And don’t you ever look back into the sun».