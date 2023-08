La Policía investiga varias denuncias en Canarias por entradas falsificadas de conciertos. Con la llegada del verano proliferan los festivales de música multiplicando la oferta cultural de la Isla pero también las opciones de los más avispados de llevar acabo estafas que terminan truncando las ganas de diversión de más de uno. En lo que vamos de verano, y tras la oleada de festivales y conciertos que han tenido lugar en Gran Canaria, la Policía Nacional está investigando varias denuncias por falsificaciones de entradas. De momento no hay detenidos y las pesquisas apuntan a que puede haber más de un estafador.https://www.eldia.es/carnavales/2023/01/23/reventa-entradas-final-murgas-50-81728152.html

Al venderse la mayoría de entradas de estos conciertos de forma telemática estas cuenta con un código alfanumérico, la mayoría de ellos con un código QR. En algunos casos son nominales y en otros no, aunque al final este pequeño detalle no frena a los estafadores. Uno de los modus operandi está en vender la misma entrada, a través de las redes o páginas de segunda mano, al máximo número de personas.

«Entra el primero que llegue. Hemos detectado que viene gente nada más abrir las puertas del concierto, y a los pocos minutos tenemos gente intentando entrar con la entrada que ya se registró. En ese momento esa persona se indigna porque puede ser la verdadera compradora o no. Y nos intenta reclamar. En ese momento solo podemos decirles que esa entrada ya fue usada», explica Javier Pestana, de El Mono Producciones. Este tipo de reventas ilegales y fraudulentas se dan con más frecuencias en eventos que cuentan con un aforo determinado y que está completo.

Última víctima

De hecho, el último caso de entradas falsificadas se registró el pasado domingo 30 de julio en el concierto del cantante colombiano Feid, organizado por El Mono Producciones, y que congregó a más de 8.000 jóvenes en el Gran Canaria Arena.

«Hubo una chica que tuvo que ser intervenida por los servicios sanitarios con un ataque de ansiedad. Se quedaron fuera cientos de personas», apunta. Una de las formas de actuar de estos falsificadores está en cobrarles la mitad del precio al que ha puesto la entrada, que puede llegar a ser el doble del real, por adelantado y la otra parte una vez acceden al interior del recinto. Así, se garantiza parte del cobro y no levanta sospechas entre los compadores.

«Las entradas eran realmente falsas. Cosas como que nosotros no tenemos QR si no un data matrix y la falsa sí tenía un código QR o precios diferentes a los reales», detalla Pestana. Los trucos que se llegan a emplear pasan desde hacer simples fotocopias de entradas reales a realizar burdas falsificaciones donde no coinciden ni el precio de venta, ni el método de verificación para poder acceder como la ausencia del código QR necesario. Hay engaños de todas clases.

Ya hay eventos que están intentando innovar para poder cortar de raíz esta práctica extendida y que no siempre se termina por denunciar, por vergüenza o por dejadez. Entre las opciones que están realizando algunas productoras está el envío de las entradas 24 horas antes del espectáculo o incluso el mismo día. Pero esto también podría traer complicaciones de última hora como el retraso en la llegada de las entradas por correo electrónico o erratas en el nombre y apellidos del comprador.

Más casos

Lejos de ser una práctica aislada de los conciertos y festivales veraniegos, este tipo de estafas también se han desarrollado en eventos multitudinarios donde vuelan las entradas nada más ponerse a la venta como puede ser la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria o la Final de Murgas de Santa Cruz de Tenerife.

«En los carnavales nosotros hicimos la venta este año y pasó muchas veces. Es diferente porque no son actos por asientos, salvo las murgas o la reina. Sí es verdad que hay algo que hay que paliar entre todos y concienciar a la gente para que no compren en reventa porqu ese la puede llevar», apunta.

La mejor manera de no caer en estos engaños, que este verano han proliferado y que está investigando la Policía Nacional, está en concienciarse de que la única forma segura es comprar las entradas en los canales oficiales.

«Además muchos de ellos las ponen en la reventa a un precio más elevado. Mucha gente ha hecho esto porque no les pasa nada y la gente sigue comprando. Desde las promotoras estamos con las manos atadas. No podemos hacer otra cosa», sentencia.