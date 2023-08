Darío Grandinetti (Rosario, Argentina, 1959) es uno de esos actores que imponen con cada una de sus interpretaciones, como ha demostrado en la infinidad de películas en las que ha participado ('Relatos salvajes', 'Empieza el baile', Hable con ella'...). En su Argentina natal hace tiempo que probó la televisión, pero en España ha tardado bastante más tiempo en colaborar en una serie. Lo ha hecho en 'Hierro' y 'La novia gitana', y ahora repite en la televisión española con 'Honor', la ficción de Atresplayer en la que da vida a un reputado juez que se ve sumido en un gran dilema moral cuando su hijo le explica que ha atropellado a un motorista y se ha dado a la fuga: ¿debe obligarle a confesar ante la policía, sabiendo que la víctima es el hijo de un mafioso y que su vida correrá peligro, o ayudarle a ocultar lo sucedido?

La vida le pone a su personaje en un brete muy difícil nada más comenzar la serie y le hace tomar una difícil decisión.

Mi personaje es alguien desorientado, que a partir de la primera media hora de la serie se encuentra entre la espada y la pared. A partir de ahí vemos todo el tiempo sus dos caras: por un lado actúa de manera honorable y por otro es un hombre desesperado que está obligado a mantener el tipo, a ocultar lo que de verdad le está pasando. Cuando pierde los papeles es con su hijo, al que está intentado proteger, porque frente a los demás no puede hacerlo porque entonces tendría que contar lo que está ocurriendo, así que es un personaje muy atractivo para un actor.

¿Cree que la serie apela directamente al espectador para que decida qué haría él en su situación?

Si eres padre o madre no digo que lo justifiques, pero sí que puedes entenderle o preguntarte qué harías en una situación así. Se mezcla lo moral, lo ético y la necesidad.

¿Entiende usted entonces el comportamiento de su personaje?

Digamos que no lo prejuzgaría con tanta facilidad.

En 'Honor', Sevilla es casi un personaje más. Incluso suena flamenco en la serie.

Sevilla es tan bonita, que donde pongas la cámara estás mostrando algo lindo de ver. Aparte, casi todo el equipo era sevillano, y los que no eran malagueños... Andaluces todos. Además, la forma de relacionarse en una ciudad más pequeña convierte a la ciudad en un personaje más, porque reconoce a este hombre.

¿En qué sentido?

Este hombre es un referente para la ciudad, un tipo respetado, el juez que todo el mundo sabe que es honorable... Eso creo que ayuda a que el espectador español empatice más o se sienta más cercano.

'Honor' está basada en una serie israelí que tuvo su versión estadounidense, 'Your honor', protagonizada por Brian Cranston ('Breaking Bad'). ¿Aparte de trasladar la acción a Sevilla, hay muchas más diferencias?

No he visto las otras dos series, pero sé que hay algunas diferencias. Hay cosas de algunos personajes que han cambiado porque tienen un final distinto al de nuestra versión, pero no puedo decir nada más. Lo que sí sé es que, cuando tú pides los derechos, te autorizan a hacer una versión propia con cosas que se mantienen fieles, porque si has ido a buscar esa historia no vas a cambiarla entera. Digamos que el disparador siempre será el mismo, pero no puede ser lo mismo lo que ocurra en Nueva Orleans que en Sevilla.

En Argentina había hecho televisión, pero en España le ha costado lanzarse. Su primera serie fue 'Hierro', a la que siguió 'La novia gitana'. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en debutar en la pequeña pantalla en España?

Pues no lo sé... No he rechazado ofertas en series de televisión, lo que pasa es que no me habían ofrecido. Sí que me propusieron algo hace muchos años, pero en algún momento en el que yo me tenía que ir, y solo era una participación. A mí no me importa el formato si me gusta el proyecto.