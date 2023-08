¿Cuántos años lleva ya participando en Verano de cuento?

Para mí Verano de cuento es muy especial porque cumplo en la senda del cuento los mismos años que el festival. Son 24 años. Fue mi kilómetro 0 como profesional en esto de narrar historias, así que para mí siempre es un placer poder volver a mi casa.

¿Delayed es una historia cerrada o deja espacio para la improvisación?

Es una idea cerrada en esta ocasión. Si en algo se diferencia esta propuesta es que no es una sucesión de cuentos recopilados a través de un hilo conductor sino que es una única historia de principio a fin y ahí está el reto, en tener a los espectadores pendientes durante los 40 minutos de cuento.

¿Por qué se atreve con este reto, para seguir avanzando en el mundo dela narración?

Si algo es bonito en esto de contar historias es buscar diferentes maneras de narrar. Cada historia que te encuentras en el camino te dice la forma en la que tiene que ser contada. Hay una historia que me rondaba desde hace muchísimos años y que por fin voy a poder contar. Lo interesante de todo esto es que también esté presente el punto de vista de la persona que narra. Hay una parte que yo narro en primera persona, porque partimos de lo cotidiano para irnos adentrando en lo más extraordinario.

Así que busca a un público atento pero que también esté dispuesto a dejarse llevar con lo que le va a contar.

Sí, se van a dejar llevar totalmente porque es una historia que engancha de principio a fin. Lo único que puedo adelantar es que se llama Delayed porque, por este trabajo que tengo, paso mucho tiempo en tránsito, sobre todo en aeropuertos. Para mí, el aeropuerto es un paraíso, un oasis, un lugar donde suceden muchas cosas. Por eso digo que con esta propuesta parto de lo cotidiano a lo extraordinario, porque solo hay que estar atento para descubrir las cosas diferentes en nuestro día a día.

Verano de cuento es una cita importante para usted porque, como dice, nació profesionalmente con él. Pero también se ha convertido en una cita muy importante para el público, que asocia los meses de julio y agosto con este festival.

Sin duda es una de las citas más esperadas del año, de la época de verano. Cuenta con un público que quiere escuchar. Hay que ir con ganas porque, hablando mal y pronto, el culo se te queda hecho un asco sentado en aquella escalera, pero hay personas que son verdaderos expertos en Verano de cuento, que se lleva sillas de playas, cojines, mantitas por si hace frío, paraguas por si llueve… Si algo tiene de especial Verano de cuento es que el público es muy generoso y se entrega. Desde el punto de vista de los narradores, es algo que impresiona muchísimo. Llevo 24 años narrando con distinto tipo de público y cuando llego a este festival siento toda la ola de la energía del público, que tienes que ir surfeando. Impresiona mucho la cantidad de público que se concentra en esa escalinata que se ha hecho ya tan famosa.

Tras 24 años narrando, ¿cómo ha evolucionado Isabel Bolívar a lo largo de este tiempo?

Empecé siendo una cuentacuentos. Esa es una palabra que se usa mucho aunque no nos gusta a las personas que nos dedicamos a esto. Elegía historias y las contaba sin más y a lo largo de los años me he ido interesando por la dramaturgia, por el punto de vista de la persona que narra, centrándome en por qué elijo una historia y qué es lo que quiero contar como persona y como artista, quiero saber qué me interesa comunicar. Al final una se dedica a esto porque tiene muchas cosas que decir y la narración oral te da una libertad hermosa para contar lo que realmente quiero expresar. Aunque cuento para todos los públicos, el público adulto me da la oportunidad de hacer un desnudo integral porque cuento delante de personas que no conozco algo que me importa de verdad, algo más profundo. En este caso hablo no solo de lo cotidiano y de lo extraordinario, sino también del amor, del deseo, de muchas cosas que están en nosotros y de la capacidad de fantasear y de imaginar la vida secreta de otras personas.

¿Cómo invitaría al público a que acuda a Verano de cuento?

A los que ya lo conocen no hace falta decirles nada porque se apuntan seguro pero hay gente que no conoce este festival y hay que invitarles a acudir. Es un festival que está vivo porque cada año proponen diferentes cosas. Este año, por ejemplo, están las peleas de gallos. Yo estoy loca por acudir porque me parece una propuesta increíble. Hay que dejarse llevar y qué mejor que hacer en una noche de verano que entregarse a una experiencia diferente.