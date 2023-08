Imagino que quería exponer en Canarias precisamente por el origen de la que es el eje de la exposición. La artista Georgiana Houghton nació en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1814 aunque era de origen británico.

Sí. El proyecto tiene una fase larga que se explica en el texto del catálogo en el que básicamente yo remito esta investigación a varios proyectos anteriores, uno de ellos es Alma. Lo puse en marcha mientras dirigía el Museo Es Baluard en Palma de Mallorca. Ahí ya hacía una propuesta de recuperar a artistas desconocidas del campo mediúmnico. Todo esto, con el tiempo, también se ha precipitado en el sentido de que ahora también se ha puesto de moda que, tanto a ella, Georgiana Houghton, como a Hilma Af Klint, las etiqueten como pioneras de la abstracción. Pero son trabajos que vienen de largo tiempo y que realmente se han puesto ahora como de moda. Pero ellas, sin embargo, siempre habían estado ahí.

Siempre habían estado ahí pero, en Canarias al menos, Houghton ha sido hasta ahora una completa desconocida.

Claro, es que este dato de que había nacido en Canarias y de hecho creo que vivió ahí hasta los 12 años es importante. Vivía en una casa con sus hermanos y sus padres, que eran comerciantes, y pensamos que incluso aprendió a hablar castellano porque era el idioma de las personas que les cuidaban. Hay bastantes británicos que en esa época van a Canarias por motivos comerciales. Luego, la relación con el Archipiélago fue mucho más profunda aún porque sus hermanos fueron bastante relevantes en la sociedad de la época. Uno de ellos fundo el Círculo Literario y, en general, los Houghton en ese periodo del siglo XIX tuvieron un papel bastante relevante en la Isla. De hecho, están enterrados en el cementerio. Su prima, María de Vasoncellos, también está enterrada en el cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria. Se da la circunstancia de que ella se casó también con un comerciante que fue bastante relevante.

¿Cómo fue su primer acercamiento a esta figura tan interesante?

Estos son trabajos de muchos años, que proceden de otros proyectos de investigación, otras exposiciones y de otras líneas. Es todo muy a largo plazo y lo que me interesaba desarrollar en Canarias era el reconocimiento de que ella nació allí, eso en primer lugar, y luego su importancia como artista. Muchas veces, y sin conocer a Georgiana, otros artistas estaban trabajando en sistemas o en métodos muy similares a los de ella desde el arte contemporáneo. Por eso el título de la exposición, Georgiana’s Echoes (Los ecos de Georgiana) pero el subtítulo es Las realidades paralelas transnaturales en el arte contemporáneo occidental. Me remito al arte contemporáneo occidental y no toco el arte contemporáneo en el amplio sentido de la palabra porque a nivel oriental habría mucha complejidad y muchos artistas que también han seguido tanto métodos, como temas y fórmulas próximos a Georgiana.

Un concepto muy interesante y que también llama mucho la atención es este que acaba de mencionar: lo transnatural.

Sí. Es una manera de denominar que no hay una única realidad. También pasa en nuestro interior, nosotros interpretamos los hechos reales de una manera subjetiva. Einstein también habló de esto. Desde la física cuántica está científicamente comprobado que hay otras realidades, que el tiempo no es lineal. Ellas, estas dos artistas de las que hemos hablado, están metidas en esto. Yo trascendería incluso el concepto de médium para hablar de que hay muchas líneas de realidades paralelas. Nuestra propia realidad está configurada psicológicamente a nuestra manera y también está esa posibilidad de que la física cuántica nos habla, los saltos entre los tiempos.

De la manos de Georgiana podemos viajar, además, a la época victoriana, un momento histórico interesante...

Y desconocido además desde el feminismo. Ellas fueron mujeres independientes. Destacaría que podemos decir que somos herederas de eso. Georgiana fue una mujer independiente, una mujer que se autoayudó para tener una carrera artística cuando no lo tenía fácil. Organizó sus propias exposiciones y ayudó a los artistas contemporáneos de su tiempo. En ese sentido, desde su independencia, demuestra que el feminismo empezó también en esa época y que también se va desarrollando en entreguerras. Todas esas ideas están muy germinadas en ellas. Aunque luego, aparentemente, Georgiana fue una persona con una vida normal que vivía con sus padres e iba a la iglesia. En aquel momento también hay otro hecho crucial, a parte de los feminismos, que es la moda de las mesas redondas. No es algo de gente marginal ni mucho menos sino que el mismo Víctor Hugo fue una de las personas que la impulsó.

Una vida interesantísima. Si queremos conocer mejor su historia, tanto su vida como su obra, ¿a dónde deberíamos acudir?

La mayoría de su obra está en Australia, en Melbourne. El centro donde se quedaron la mayoría de sus creaciones ha publicado un catálogo razonado que se puede incluso pedir por internet. En Londres además hay un centro especializado en estudios psíquicos que también tiene algún material suyo.

Estos Ecos de Georgiana nos conectan directamente con artistas imprescindibles como Marina Abramović o nuestro Óscar Domínguez. Ha reunido muchas piezas de gente muy importante para esta exposición que acaba de inaugurarse en La Laguna.

Es que estas líneas se han seguido. Este es un ensayo expositivo, como cuando haces un ensayo de un texto literario, porque el tipo de material que ha salido lo ha hecho porque estaba precisamente en las colecciones de las Islas, al margen de un par de préstamos. La insularidad te lleva a centrarte en lo que tienen los dos museos más relevantes de las Islas: el TEA y el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM). También se invitó a artistas más actuales que tenían obra que ya señalan aspectos del trabajo de Georgiana de manera más directa.