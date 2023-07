Marina Alberti: «Este corto me ha servido para acercarme y entender a mi madre»

Notición: Aitana, su primer corto, se estrena en Venecia.

Es muy especial para nosotros volver al Festival de Venecia después de que estuvimos allí con Blanco en Blanco. Y claro, con Aitana, que es una película tan especial, estamos súper contentos tanto José (Alayón) como yo.

Para los que no somos entendidos. Que seleccionen un corto para concurso en la Mostra no es nada fácil ni habitual, ¿no?

No, es bastante complicado. Para empezar, solo tienen una sección oficial para cortometrajes, que es la de Orizzonti, y solo se eligen doce cortos.

Y se presentarán cientos...

Imagínate, claro. Es Venecia, que además de ser el festival de cine más antiguo del mundo es un festival interesantísimo. Se presenta muchísima gente. Venecia es un marco incomparable para poder presentar un cortometraje o un largometraje, claro.

Además, esto pasa con su debut en la dirección y con un proyecto que no puede ser más personal.

Exacto. Llevo muchos años trabajando y pese que estudié la especialidad de dirección uno se va adaptando a lo que va surgiendo y la producción ejecutiva me gusta muchísimo. Este es un cortometraje muy especial, muy personal. Esta es una película que llevaba muchos años pensando y no sabía si la haría en formato de corto o de largo pero sí que quería hacer un trabajo que hablase, en principio, de mi abuela: María Teresa León. Para mí siempre fue muy fuerte. Desde muy joven quedé muy impactada por las ideas tan personales y la fuerza con la que las transmitía en sus escritos. Eso fue mutando con el paso del tiempo –porque al final en una película así uno va encontrando la historia durante el proceso– hasta que me di cuenta de que mi madre era el centro de todo. Poco a poco –porque además ha sido bastante largo porque entre medias llegó la pandemia y José y yo hemos sido padres– hemos ido incorporando cosas a la historia. De alguna manera, creo que al final es muy personal, es biográfica, pero sí que buscamos distanciarnos para contar un cuento. Al final esto va de una hija obsesionada por la memoria de una madre y varias generaciones de mujeres que confluyen en un espacio tan íntimo como es una cama. Esa fue una decisión: no salimos de la habitación, ni siquiera de la cama, que es como una especie de máquina del tiempo. El cortometraje tiene un ritmo muy contradictorio, casi como el pensamiento. Tiene secuencias más documentales y otras que se van hacia un lugar de ensoñación y del subconsciente. El ritmo no es un ritmo consecutivo, está alterado. Lo he hablado mucho con José y creo que intentamos acercarnos así a cómo es el pensamiento humano y la memoria.

Ese viaje a Cuba, a la casa Pleamar –que es la casa familiar– y más concretamente a una sola habitación, condicionaría mucho la configuración del equipo de rodaje.

Ahí estábamos exclusivamente José, Amparo Baeza, que nos acompañó durante uno de los rodajes, y yo. Máximo tres personas contándonos a nosotros dos. De hecho, para conseguir lo que conseguimos –porque mi madre es alguien con mucha personalidad y muy magnética– tuve que dar el paso de ponerme delante de la cámara, que para mí fue muy difícil.

Y todo completado con el archivo familiar y el archivo fílmico de la época...

Efectivamente. Lo que hablábamos era de hacer una relación en el cuento –que era el de una hija con su madre– y que de repente en ese ejercicio de la memoria fueran apareciendo imágenes de archivo. Sale, por ejemplo, la llegada mítica de mis abuelos María Teresa León y Rafael Alberti a Madrid después de décadas de exilio y de mi madre siendo aún muy pequeña en Argentina. Todas estas imágenes de archivo marcan como hitos históricos que dan un poco el devenir que tuvo la familia. Ellas indican cuál ha sido el devenir de una familia que al final ha estado marcada siempre por el exilio.

Después de su estreno, el próximo 7 de septiembre en Venecia, ¿seguirá el periplo por otros festivales?

Sí. Ya les iremos contando. Empezará esa trayectoria y también haremos un estreno aquí, obviamente.

Aitana, su hija, que lleva el nombre de su abuela –el eje de este corto– es como el cierre de esta historia, ¿cierto?

Sí, hay ahí varias generaciones de mujeres. De hecho, hay un momento en el que ya confluyen un bebé, una niña recién nacida, con una señora casi centenaria en la cama. Y el título también es muy importante. Al llamar el corto Aitana, de alguna manera, reflexionamos sobre los nombres como forma de resistencia y de continuidad. Ahí se ve el nombre de mi madre, se lo pusieron porque fue lo último que vio mi abuela cuando salió al exilio: la sierra de Aitana. Por eso la llama así y mi hija se llama así. También hay un momento en el que mi madre habla sobre mi nombre, que viene de una de sus grandes amigas argentinas que luego se encontró en Cuba. Hay como una referencia a la importancia de los nombres.

Algo que en su familia tiene una marca especial. Su hermana se llama Altea, por ejemplo.

Exacto, como uno de los personajes de una obra de teatro de mi abuelo.

Con un proyecto tan especial, que tenía en mente desde hace tiempo y que ha ido cambiando, ¿cómo se siente cuando se sienta ahora a ver el resultado?

Con este en concreto, que nos toca tan de cerca a José y a mí y que es tan personal pero a la vez quieres que conecte con un público a nivel universal, es complicado. Somos muy exigentes pero siempre vamos a pensar que hubo algo que se pudo cambiar y siempre hay puertas que uno podría seguir abriendo. Pero lo vemos, casi obsesivamente y a diario, y estamos contentos. Yo ya he conseguido, y eso es importante, tomar un distanciamiento. Porque hay momentos en los que me afectaba mucho. Porque mi obsesión por la pérdida de memoria de mi madre es real y porque la perdió también mi abuela y mi bisabuela. Claro, me afectaba pero he conseguido calmar eso. Lo he exorcizado de alguna forma.

¿Y se arrepiente de haber optado por el formato de cortometraje?

Eso es interesante. Lo hablamos mucho. El formato de cortometraje es dificilísimo, es súper complicado poder sintetizar una historia en un tiempo corto. Pero sí que pensamos que un cuento como este tenía que ser más como un gesto, tenía que tener la pulsión de un gesto. Sí tuvimos claro que tenía que ser en un cortometraje. Este gesto para hablar de los cuidados, del amor, de la memoria y de la historia queríamos que tuviera este formato concreto. Es como un fragmento de pensamiento, caótico, que va y que viene. De repente hay diferentes tiempos y de repente hay algo más documental y naturalista y luego pasa algo más onírico y extrañado. Sí, tuvimos claro que queríamos que fuera así.

Con todas las renuncias que eso implica.

Sí, pero narrativamente nos parecía muy importante porque en un largo quizás podíamos habernos abierto a infinidad de cosas. De hecho, grabamos horas y horas de material. Hicimos incluso ficción con puestas en escenas de algunas llegadas. Hicimos todo un ejercicio de muchas cosas y al final se podría haber hecho un largometraje, claro, pero no. Estamos muy contentos además con esta decisión. Fue importante. Creo que primó, sobre todo, el tema de que simbólicamente fuera como la memoria.

Que es, en definitiva, el ejercicio que usted ha hecho con este cortometraje en nombre de su madre, sus abuelos y de su propia hija.

Correcto. A veces , hablando con José, comentamos que este ejercicio de memoria le quedará a nuestra hija. Creo que una familia exiliada que además tiene un vínculo con dos personajes tan públicos como fueron mis abuelos, María Teresa León y Rafael Alberti, condicionó la construcción del relato de una manera concreta. La historia y la memoria son construcciones, percepciones subjetivas, pero siempre ha sido un relato muy público. Mi madre, por eso, siempre ha sido un misterio para mí y esto me ha servido para acercarme y entenderla desde otro lugar.